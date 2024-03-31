https://ukraina.ru/20240331/1054217036.html

Эти увольнения напоминают шасси афганского самолета: новые перестановки в команде Зеленского

Эти увольнения напоминают шасси афганского самолета: новые перестановки в команде Зеленского - 31.03.2024 Украина.ру

Эти увольнения напоминают шасси афганского самолета: новые перестановки в команде Зеленского

В субботу 30 марта появились несколько указов Зеленского об отставке важных влиятельных советников с громкими именами. Так в отставку уйдет ближайший соратник президента Сергей Шефир, которого называли "кошельком" Зеленского еще во времена "Квартала-95" и первые годы пребывания в политике.

2024-03-31T17:11

2024-03-31T17:11

2024-03-31T17:14

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Также под "сокращение" попали советники Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий и ряд других. Почему происходят кадровые перестановки в ближайшем окружении Зеленского и причем здесь Андрей Ермак, анализировали эксперты в своих соцсетях.Политик Олег ЦаревВ офисе Зеленского масштабные кадровые перестановки. Своих постов лишились сразу два заместителя главы офиса – Смирнов и Днепров. Смирновым сейчас плотно интересуется Национальное антикоррупционное бюро сразу по нескольким поводам – незаконное обогащение, получение неправомерной выгоды, декларирование недостоверной информации. О Днепрове, который работал ещё при Порошенко, пишут, что он уходит по соглашению сторон на какую-то хорошую должность. На смену уволенным назначены Ковальская и Мудрая. Обеих называют креатурами Ермака, и этим они отличаются от своих предшественников. Ковальская будет руководить аппаратом офиса. А Мудрая, которая пришла с поста замминистра юстиции, - курировать работу судов вместо Смирнова. Но только формально. Считается, что неформально эту функцию у Зеленского выполняет Татаров. Ещё одна громкая отставка – увольнение Сергея Шефира с поста первого помощника президента. Шефир - ближайший друг и соратник Зеленского ещё с юности, директор 95-го квартала. На семью Шефира семья Зеленских переписала корпоративные права на свои украинские и офшорные компании. В последнее время он не играл такой большой роли в политике, как в первый год президентства Зеленского, поскольку в аппаратной борьбе был переигран Ермаком. Но и это не всё. Зеленский уволил ещё трёх советников и двух уполномоченных президента – по делам волонтёров и по защите прав военнослужащих. Один из советников – Трофимов – тоже друг Зеленского и старый "кварталовец". Эти отставки эксперты объясняют тем, что некоторых Зеленский хочет отправить подальше с Украины, пока ещё не начались смутные времена. А такие как Шефир сами сворачивают все дела на Украине и уезжают пока можно уехать. Впрочем, можно говорить и об очередной кадровой победе Ермака. Он укрепляет свои позиции. Вряд ли кто-то из уволенных окажется в рядах ВСУ, а вот мэр Белой Церкви туда собрался. Он заявил, что имеет офицерское звание, военную специальность и отправляется служить. Такой всплеск патриотизма мэра объясняют тем, что его обвиняют в злоупотреблении властью или служебным положением, и дело сейчас слушается в суде. Видимо, мэр догадался, каким будет вердикт.Политолог Михаил ПавливЕще осенью я написал о том, что в числе первоочередных кадровых требований США к Зеленскому была отставка двух ключевых замов главы офиса Президента Украины. Татарова, курирующего правоохранителей страны, и Смирнова, курирующего судебную ветвь власти. Отставка последнего только что состоялась. Данилов, теперь Смирнов. Кучно пошли. Очень у Зеленского боятся 21 мая этого года, когда его президентская карета превратится в тыкву.И еще о вчерашних отставках в офисе Зеленского. Помимо Смирнова, одного из "коррупционных ферзей" Зеленского, в отставку отправили еще двух замов Ермака. Андрея Сибигу и Алексея Днепрова. Персонажи не настолько на виду как Смирнов, но от того не менее значимые. Оба были в расширенном стоп-листе от Госдепа, переданном Ермаку в ноябре 2023-го. Оба персонажи крайне примечательные. Себига - кадровый дипломат. Четыре года был советником-посланником в Польше и пять лет послом в Турции. Считается человеком, принадлежащим к британской резидентуре. Близок к Ермаку. Днепров - просто опытнейший аппаратчик. Фактически с 2016, еще со времен Порошенко, отвечал за организацию работы тогда еще Администрации президента, а позднее Офиса президента. Их отставка, наряду с отставкой Смирнова, это сильнейший сигнал о том, что перед 21 мая началась зачистка старой команды Зеленского-Ермака. Де факто, это говорит о том, что круг, которому все еще доверяет тандем Зеленский - Ермак, сузился до количества персоналий, которые можно пересчитать по пальцам руки.Политолог Максим ЖаровОтставки на Банковой приняли систематический характер, теперь оттуда уволен Сергей Шефир, за глаза называемый "мозгом" Зеленского. В целом ситуация выглядит так, что ее действительно можно принять за "скрытую эвакуацию" ближнего круга Зеленского накануне кризиса легитимности. Однако, как вчера было сказано, недооценивать эти ротации в России не стоит. Да, есть недовольство американцев сверхвысокой коррумпированностью окружения Зеленского. Поэтому он уступает давлению и распределяет ключевых людей из своей команды (которая, надо напомнить, с 2019 года не сильно-то в своём костяке и менялась) по разным интересным местам. И где-то это место - синекура, а где-то — и потенциальная точка бифуркации, способная перевернуть невыгодную для Киева ситуацию в свою сторону. Так что чем больше сейчас людей Зеленский выводит из под прицела "антикоррупционного контура" американцев, тем больше вероятности, что эти люди перейдут под контроль "третьей силы", заинтересованной в совсем уж лютой эскалации украинского конфликта. Поэтому за этими ротациями сейчас нужно наблюдать спокойно и очень внимательно отслеживать, кто и куда из команды Зеленского перемещается.Политолог Константин БондаренкоИнтересный момент. Президент Украины уволил своего первого помощника Сергея Шефира, четверых (из 11) советников, а также двух уполномоченных. Причины не называются, но показательно, что на месте остаются все 7 штатных и 18 нештатных советников Андрея Ермака, 14 советников заместителей главы Офиса и 8 советников Офиса. Кому еще не понятно, кто у нас главный по стране?Украинский политолог Янина СоколовскаяЗеленский уволил Шефира, Радуцкого, Устенко. Умные люди все понимают и начинают дрейфовать подальше от?Редактор Юрий БутусовВ офисе Ермака наконец уволили всех, кого назначал не Ермак. Остались там как исключение: Татаров (назначенный Портновым) помощница Мария (назначенная Зеленским), Зеленский (назначенный народом Украины).Украинский политик Дмитрий Быков"Косметические увольнения" Зеленским выглядят как отступная для гражданского общества. Никаких изменений не ждите, потому что Ермак, Татаров на месте, а таких мальчиков для выполнения указаний они себе подберут. Замыливание глаз ложь, невозможность перемен. Та "мощная" перезагрузка, кроме смещения Залужного - это все пустопорожнее шоу для стороннего наблюдателя. Риск катастрофы государственного управления от этого не уменьшается, а лизоблюдство только растет.

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украина, белая церковь, сша, владимир зеленский, андрей ермак, сергей шефир, администрация президента, вооруженные силы украины, офис президента, эксклюзив