https://ukraina.ru/20240629/1055954002.html

СМИ узнали о незавидной судьбе украинского премьер-министра, которого собираются уволить

СМИ узнали о незавидной судьбе украинского премьер-министра, которого собираются уволить - 29.06.2024 Украина.ру

СМИ узнали о незавидной судьбе украинского премьер-министра, которого собираются уволить

Нынешнего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля выставят виновным в ошибках властей и принятии непопулярных решений, а после – оправят в отставку. О том, что Киев обсуждает его смену украинскому изданию "Политика страны" сообщили источники в политических кругах

2024-06-29T16:48

2024-06-29T16:48

2024-06-29T17:02

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украина

владимир зеленский

сша

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офис президента

кабмин

ес

киев

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Увольнением Шмыгаля обществу покажут, что Владимир Зеленский якобы видит проблемы и работает над повышением эффективности правительства. Предполагается, что его место уже летом займет первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Уточняется, что перестановки в правительстве будут использованы Киевом для того, чтоб "почистить" Кабмин от ряда министров, которые, в последнее время, также как и уволенный недавно вице-премьер Кубраков, пытаются вести свою игру, выстраивая отношения с западными структурами "через голову" Зеленского. Не исключено, что новым руководителем правительства станет удобная США и ЕС фигура – таким образом может усилится напряжение между Киевом и западными союзниками, заключает СМИ.В апреле бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщал, что вскоре свои посты покинут Шмыгаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что после того, как Владимир Зеленский примет все непопулярные решения на Украине, а в том числе, снизит мобилизационный возраст, Вашингтон попрощается с ним. С учетом принятия необходимых законов, на это потребуется не меньше года. Как Россия могла бы оперативнее приблизить победу на Украине читайте в интервью военного политолога, подполковника в отставке Геннадия Подлесного.

https://ukraina.ru/20240621/1055767013.html

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новости, денис шмыгаль, украина, владимир зеленский, сша, андрей ермак, офис президента, кабмин, ес, киев