СМИ узнали о незавидной судьбе украинского премьер-министра, которого собираются уволить
16:48 29.06.2024 (обновлено: 17:02 29.06.2024)
Нынешнего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля выставят виновным в ошибках властей и принятии непопулярных решений, а после – оправят в отставку. О том, что Киев обсуждает его смену украинскому изданию "Политика страны" сообщили источники в политических кругах
"Задача – повесить на нынешнего премьера Шмыгаля весь накопившийся в обществе негатив против власти. Касательно мобилизации, роста тарифов, коррупции, вопросов касательно строительства фортификационных сооружений, на которые из бюджета были выделены миллиарды", – приводит СМИ слова своего источника.
Увольнением Шмыгаля обществу покажут, что Владимир Зеленский якобы видит проблемы и работает над повышением эффективности правительства. Предполагается, что его место уже летом займет первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.
"Инициатива в смене премьера принадлежит президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку.(...) Смена премьера принципиально не скажется на политических раскладах внутри системы власти", – указывает источник.
Уточняется, что перестановки в правительстве будут использованы Киевом для того, чтоб "почистить" Кабмин от ряда министров, которые, в последнее время, также как и уволенный недавно вице-премьер Кубраков, пытаются вести свою игру, выстраивая отношения с западными структурами "через голову" Зеленского.
Не исключено, что новым руководителем правительства станет удобная США и ЕС фигура – таким образом может усилится напряжение между Киевом и западными союзниками, заключает СМИ.
В апреле бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщал, что вскоре свои посты покинут Шмыгаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что после того, как Владимир Зеленский примет все непопулярные решения на Украине, а в том числе, снизит мобилизационный возраст, Вашингтон попрощается с ним. С учетом принятия необходимых законов, на это потребуется не меньше года.