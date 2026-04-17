"Неопознанные тела на дне реки": Алехин о катастрофе 159-й бригады ВСУ под Харьковом
Подразделения 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ пытались захватить плацдарм на реке Волчья у села Бочково, но понесли серьезные потери. Неопознанные тела военнослужащих до сих пор лежат на дне реки. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-04-17T05:50
Подразделения 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ пытались захватить плацдарм на реке Волчья у села Бочково, но понесли серьезные потери. Неопознанные тела военнослужащих до сих пор лежат на дне реки. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Комментируя попытки ВСУ контратаковать на Харьковском направлении, эксперт сообщил, что перед 159-й бригадой была поставлена задача выбить российские подразделения с занимаемых позиций.
Основу 159-й бригады составили штурмовики с боевым опытом, доукомплектованных из 23-го отдельного стрелкового батальона, а также части 5-й тяжелой механизированной и 67-й механизированной бригад, добавил Алехин.
"На вооружении бригада имела словенские танки M-55S, а также технику западного образца — БТР VAB и БМП CV90. Попытка прорыва и закрепления на противоположном берегу реки Волчья не увенчались успехом. Бригада понесла серьезные потери в живой силе и технике", — констатировал обозреватель.
По данным Алехина, неопознанные тела противника до сих пор находятся на дне реки и в прибрежной зоне. Остатки этого ещё недавно боеспособного соединения ВСУ бросили прикрывать подступы к Белому Колодезю, заключил собеседник издания.