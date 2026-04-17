https://ukraina.ru/20260417/severyane-vzyali-volchanskie-khutora-alekhin-o-proryve-oborony-vsu-pod-kharkovom-1077987397.html

"Северяне взяли Волчанские Хутора": Алехин о прорыве обороны ВСУ под Харьковом

Штурмовые подразделения 44-го армейского корпуса группировки "Север" освободили и зачистили Волчанские Хутора, после чего начали продвижение по линии Покаляное — Зыбино. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-04-17T05:15

новости

харьков

россия

украина

геннадий алехин

вооруженные силы украины

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073150664_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_16914c27a4e0262d366aab7c4c1788f7.jpg

Военный эксперт рассказал о ситуации на Харьковском направлении после взятия Волчанских Хуторов. Алехин сообщил, что передовые группы уже вошли в сёла Покаляное и Зыбино и закрепляются.В ходе многомесячных ожесточенных боев штурмовикам удалось выбить сводные боевые подразделения 113-й отдельной бригады теробороны и 157-й отдельной мобильной бригады ВСУ, уточнил обозреватель."Противник пытался отчаянно зацепиться за окраины, даже перебросил сюда дополнительные роты из состава 48-го отдельного разведывательного батальона, однако остановить наше наступление врагу не удалось, подкрепление было уничтожено на подступах к местам боестолкновений", — добавил Алехин.Потеря Волчанских Хуторов серьезно ухудшает положение ВСУ на этом участке фронта, отметил эксперт. "Контроль над населенным пунктом позволяет ВС РФ держать в прицеле прилегающие районы и пресекать попытки украинских сил форсировать реку Волчья", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: "Северяне" взяли Волчанские Хутора и отбивают контратаки ВСУ через реку Волчья" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию в зоне СВО — в материале "Марсианин" или "Ланцет"? Юрий Кнутов о том, как Украина и Запад перенимают российские технологии" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

новости, харьков, россия, украина, геннадий алехин, вооруженные силы украины, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, прогнозы сво, харьковская область, харьковскийфронт, спецоперация, военный эксперт