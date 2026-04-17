https://ukraina.ru/20260417/evropa-protestuet-cherez-figu-v-karmane-ekspert-o-raskole-v-nato-i-signalakh-iz-vashingtona-1077973906.html

Европа протестует через "фигу в кармане": эксперт о расколе в НАТО и сигналах из Вашингтона

Европейские лидеры отказывают Трампу в помощи даже во вспомогательных операциях в Иране. Ближневосточный конфликт представляет угрозу для НАТО — поддержка Вашингтоном статьи 5 Договора больше не гарантирована. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев

2026-04-17T05:30

новости

вашингтон

иран

сша

дональд трамп

джей ди вэнс

пит хегсет

украина.ру

нато

хезболла

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/09/1077702298_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c09b98f995a4be40a0ebc3da36a66f98.jpg

Журналист спросила о противоречиях между Европой и США, которые обнажились во время ближневосточного конфликта. Ананьев ответил, что это стало новым фактором."Главы государств отказывают Трампу в помощи даже во вспомогательных операциях, а избиратели голосуют против многолетнего лидера Венгрии, которого не вовремя решил поддержать американский вице-президент [Джей Ди Вэнс], представлявший токсичного для европейцев действующего президента США", — сказал эксперт.По словам эксперта, ближневосточный конфликт представляет угрозу НАТО. При этом Трамп обвинил страны альянса в том, что они "абсолютно ничего не сделали" для борьбы против Ирана."То был еще один сигнал о том, что поддержка Вашингтоном трансатлантического альянса в соответствии со статьей 5 его основополагающего договора о коллективной обороне не может быть гарантирована", — добавил Ананьев.Европейцы, которые недавно трепетали перед руководством США, "как жители Изумрудного города перед великим и ужасным Гудвином", теперь пытаются протестовать через "фигу в кармане", резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Божественный план" Трампа. Александр Ананьев о том, зачем Хегсет делает из армии США религиозный культ на сайте Украина.ру.О том, как могут пересечься интересы "Хезболлы" и Украины на Ближнем Востоке — в материале "Андрей Серенко: Если Трамп проиграет Ирану в Ормузском проливе, на одну сверхдержаву в мире станет больше" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

