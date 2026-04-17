Европа протестует через "фигу в кармане": эксперт о расколе в НАТО и сигналах из Вашингтона - 17.04.2026 Украина.ру
Европа протестует через "фигу в кармане": эксперт о расколе в НАТО и сигналах из Вашингтона
Европейские лидеры отказывают Трампу в помощи даже во вспомогательных операциях в Иране. Ближневосточный конфликт представляет угрозу для НАТО — поддержка Вашингтоном статьи 5 Договора больше не гарантирована. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев
05:30 17.04.2026
 
Журналист спросила о противоречиях между Европой и США, которые обнажились во время ближневосточного конфликта. Ананьев ответил, что это стало новым фактором.
"Главы государств отказывают Трампу в помощи даже во вспомогательных операциях, а избиратели голосуют против многолетнего лидера Венгрии, которого не вовремя решил поддержать американский вице-президент [Джей Ди Вэнс], представлявший токсичного для европейцев действующего президента США", — сказал эксперт.
По словам эксперта, ближневосточный конфликт представляет угрозу НАТО. При этом Трамп обвинил страны альянса в том, что они "абсолютно ничего не сделали" для борьбы против Ирана.
"То был еще один сигнал о том, что поддержка Вашингтоном трансатлантического альянса в соответствии со статьей 5 его основополагающего договора о коллективной обороне не может быть гарантирована", — добавил Ананьев.
Европейцы, которые недавно трепетали перед руководством США, "как жители Изумрудного города перед великим и ужасным Гудвином", теперь пытаются протестовать через "фигу в кармане", резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Божественный план" Трампа. Александр Ананьев о том, зачем Хегсет делает из армии США религиозный культ на сайте Украина.ру.
О том, как могут пересечься интересы "Хезболлы" и Украины на Ближнем Востоке — в материале "Андрей Серенко: Если Трамп проиграет Ирану в Ормузском проливе, на одну сверхдержаву в мире станет больше" на сайте Украина.ру.
