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Без Шмыгаля и Кулебы: парад "отставок по собственному желанию" анонсируют в Раде
Без Шмыгаля и Кулебы: парад "отставок по собственному желанию" анонсируют в Раде - 19.04.2024 Украина.ру
Без Шмыгаля и Кулебы: парад "отставок по собственному желанию" анонсируют в Раде
Следующая неделя, которая начнется с 22 апреля, отличится большим количеством кадровых перестановок в рядах украинской власти. Об этом сообщают сразу несколько источников – бывшие и действующие депутаты Верховной Рады
2024-04-19T17:10
2024-04-19T17:10
2024-04-19T17:10
новости
украина
ярослав железняк
офис президента
рада
верховная рада
андрей ермак
дмитрий кулеба
кадровые перестановки
увольнение
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Предполагается, что своих кресел лишатся три-четыре министра, в числе которых "даже целых два" вице-премьера, генеральный прокурор, члены Счетной палаты и не только. Железняк пишет, что существует "возможно еще пару позиций" на увольнение. По его словам, освободившиеся вакансии могут не закрыть не сразу. Вместе с тем, точной информации о перестановках он не знает. "Окончательного решения по конкретным фамилиям нет, поэтому может перебраться еще. Но точно какой-то кадровый пакет будет", – добавил он. Бывший нардеп Игорь Мосийчук также утверждает, что вскоре свои посты покинут действующий премьер-министр Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его информации, новым премьером будет назначен глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Утверждается, что такие кадровые перестановки точно произойдут до конца месяца. В феврале украинские СМИ уже писали, что после того, как завершится пятилетний срок президентства Владимира Зеленского, для сохранения своей власти глава киевского режима назначит премьер-министром Украины действующего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Он выгоден Зеленскому, потому как полностью поддерживает его курс.Напомним, 20 мая завершится срок президентства пока еще действующего главы киевского режима. После указанного срока легитимность Зеленского окажется под сомнением.
https://ukraina.ru/20240415/1054524163.html
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новости, украина, ярослав железняк, офис президента, рада, верховная рада, андрей ермак, дмитрий кулеба, кадровые перестановки, увольнение
Новости, Украина, Ярослав Железняк, Офис президента, Рада, Верховная Рада, Андрей Ермак, Дмитрий Кулеба, кадровые перестановки, увольнение
Без Шмыгаля и Кулебы: парад "отставок по собственному желанию" анонсируют в Раде
Следующая неделя, которая начнется с 22 апреля, отличится большим количеством кадровых перестановок в рядах украинской власти. Об этом сообщают сразу несколько источников – бывшие и действующие депутаты Верховной Рады
"Следующая неделя будет пленарная (23-25 / 04) и ...кадровая. Не так громко, как вы ожидали, но очень скоро вы увидите парад отставок "по собственному желанию", – говорится в телеграм-канале нардепа Ярослава Железняка.
Предполагается, что своих кресел лишатся три-четыре министра, в числе которых "даже целых два" вице-премьера, генеральный прокурор, члены Счетной палаты и не только. Железняк пишет, что существует "возможно еще пару позиций" на увольнение.
По его словам, освободившиеся вакансии могут не закрыть не сразу. Вместе с тем, точной информации о перестановках он не знает.
"Окончательного решения по конкретным фамилиям нет, поэтому может перебраться еще. Но точно какой-то кадровый пакет будет", – добавил он.
Бывший нардеп Игорь Мосийчук также утверждает, что вскоре свои посты покинут действующий премьер-министр Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его информации, новым премьером будет назначен глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Утверждается, что такие кадровые перестановки точно произойдут до конца месяца.
В феврале украинские СМИ уже писали,
что после того, как завершится пятилетний срок президентства Владимира Зеленского, для сохранения своей власти глава киевского режима назначит премьер-министром Украины действующего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Он выгоден Зеленскому, потому как полностью поддерживает его курс.
Напомним, 20 мая завершится срок президентства пока еще действующего главы киевского режима. После указанного срока легитимность Зеленского окажется под сомнением.