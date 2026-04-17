Рывок на Великий Бурлук улучшит ситуацию под Купянском: эксперт про новые успехи "северян"
Российское наступление на Белый Колодезь обрело чёткие формы. В случае успеха они могут быть продолжены до Великого Бурлука, что улучшит позиции российских войск в районе Купянска. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Работа подразделения РСЗО в Запорожской области
Российское наступление на Белый Колодезь обрело чёткие формы. В случае успеха они могут быть продолжены до Великого Бурлука, что улучшит позиции российских войск в районе Купянска. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Продолжая разговор о ситуации на Харьковском направлении, эксперт оценил перспективы дальнейшего наступления российских войск после разгрома 159-й бригады ВСУ.
"В случае успеха могут быть продолжены до Великого Бурлука, что существенно улучшит позиции ВС РФ в районе Купянска", — подчеркнул Алехин.
По словам эксперта, между Белым Колодезем и Великим Бурлуком находится балка Белый Яр, которая может использоваться как выгодная позиция для дальнейшего броска штурмовиков "северян".
"Впрочем, противник упорно сопротивляется, на этом участке есть еще резервы и возможность проводить контратаки как со стороны Белого Колодезя, так и с востока, вдоль реки Волчья", — отметил обозреватель.
Часть подразделений противник перебросит со стороны Купянска и соседних участков приграничья, резюмировал Геннадий Алехин.
