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ВСУ задумали новую атаку, ЧС в Белгородской области, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 августа

ВСУ задумали новую атаку, ЧС в Белгородской области, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 августа - 15.08.2024 Украина.ру

ВСУ задумали новую атаку, ЧС в Белгородской области, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 августа

В Белгородской области объявили режим чрезвычайной ситуации федерального характера. СМИ сообщили о переброске украинских формирований на одно из направлений. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-08-15T13:01

2024-08-15T13:01

2024-08-15T13:02

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В Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщили в пресс-службе МЧС по итогам внеочередного заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС."В соответствии с информацией, полученной в ходе докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", — заявил глава МЧС Александр Куренков.Министр подчеркнул, что в регионе проводится работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению, но масштабы происходящего не позволяют властям области самостоятельно справиться с последствиями.Кроме того Куренков аявил о недопустимости необоснованного повышения цен на продукты и товары первой необходимости и поручил членам комиссии контролировать вопросы жизнеобеспечения населения.Также о режиме ЧС сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Только что завершилось заседание правительственной комиссии под руководством министра МЧС Куренкова Александра Вячеславовича. Комиссия рассмотрела ситуацию в Белгородской области и приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации на федеральном уровне на территории всей Белгородской области. Подробно, что даёт данный режим для пострадавших муниципалитетов, для пострадавших жителей мы постараемся в максимально короткое время донести", - заявил губернатор.Накануне в области ввели режим ЧС регионального уровня. Как сообщал Гладков, сохраняется крайне сложная обстановка: ВСУ ежедневно обстреливают территорию региона, гибнут мирные жители.Подготовка к атаке на Запорожскую АЭСУкраина скапливает войска для атаки на ЗАЭС, сообщил ряд источников."Как сообщают украинские ресурсы, все последние недели ВСУ наращивает количество бронетехники на Ореховском направлении Запорожской области, ведут разведку, пытаются вскрывать передвижение (переброску в район Курска) воинских частей ВС РФ после начала наступления в Курской области. Вероятной целью ВСУ станет Запорожская АЭС. Важным элементом является "марш бензовозов" сегодня ночью через город Запорожье с запада на юг для обеспечения заправки бронемашин на передовых позициях. При этом шли с выключенными фарами", - писал, в частности, телеграм-канал "Милитарист".По мнению авторов канала, ВСУ "будут предпринимать попытки, аналогичные наступлению в Курской области"."Цель: попытка захвата важного объекта для торга. Такие цели подтверждают взятые в плен в Курской области офицеры ВСУ, боевые распоряжения и прочие документы", - указывалось в публикации.О том, что не следует сбрасывать со счетов возможность атаки ВСУ ещё на одном направлении ранее, 10 августа, писал и проект "Рыбарь"."В ходе прошлых крупных наступлений ВСУ каждый раз наносили два удара: в 2022 году на Херсонском и Харьковском направлении, а в 2023 — на Артемовском и Запорожском. Поэтому не исключено, что и сейчас противник попытается атаковать снова, воспользовавшись переброской подкреплений ВС РФ с других участков. С военной точки зрения такие замыслы могут вызвать вопросы. Однако если очень аккуратно предположить, что киевский режим действительно хочет к концу года выйти на переговоры под давлением своих западных спонсоров, то для этого ему явно нужны какие-то козыри", - указали авторы проекта.Также о том, что Украина не отказалась от планов захвата ЗАЭС сообщили и украинские телеграм-каналы."Наш источник в Генштабе рассказал, что Сырский начал снимать бригады с Запорожья и перебрасывать в Курскую область, чтобы удержать занятые позиции и продолжить операцию. На данный момент второй этап контрнаступления поставлен на паузу и будет зависеть от ситуации в Курской области, Сырский не отказался от атаки на Запорожскую АЭС, но сейчас главное удержать занятые территории в России", - писал 14 августа популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Ранее, в ночь на 12 августа, Украина нанесла удар по ЗАЭС, в результате чего вспыхнул пожар на градирне.Обстрелы и налётыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 26 ударов.На донецком направлении ВСУ совершили 11 обстрелов, на горловском — 15 обстрелов, выпустив 85 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 1 гражданского лица и ранении 8 гражданских лиц. Пострадали 2 сотрудника МЧС России. Огнём ВСУ повреждены 12 жилых домостроений, 3 автомобиля и 5 объектов гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 9 снарядов калибром 155 мм, по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки — 9 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 32 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 32 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 1; Князе-Григоровка — 7; Великая Лепетиха — 9; Новая Каховка — 5; Каховка — 2; Царское — 2; Алёшки — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка и Днепряны.Утром 15 августа губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об очередном обстреле ВСУ."От очередного акта агрессии со стороны киевского режима пострадали гражданские объекты Новой Каховки. Боевики противника обстреляли жилые кварталы Новой Каховки из ствольной артиллерии. В результате террористического удара украинских нацистов несколько домов местных жителей и газопровод получили повреждения", - написал он в своём телеграм-канале.К записи Сальдо прикрепил фото последствий удара.В 11:27 он сообщил об объявленной в Чаплынском муниципальном округе ракетной опасности.Днём 15 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе сёла Журавлёвка, Отрадное, Петровка и Щетиновка подверглись атакам с помощью 3 беспилотников. Повреждены 4 частных дома, 1 надворная постройка, 7 автомобилей и линия электроснабжения. Сегодня утром в результате атак беспилотников полностью уничтожены 3 автомобиля", - писал Гладков.Также в Волоконовском районе по селу Коновалово и хутору Старый выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и один БпЛА. Обошлось без последствий.В Грайворонском городском округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дроновка, Дунайка, Козинка, Мокрая Орловка и Пороз выпущено 26 боеприпасов в ходе 6 обстрелов и 15 беспилотников. Ночью в Безымено после атаки дронов полностью сгорел МКД. Также за день повреждены 3 частных дома и один коммерческий объект."Над Красногвардейским районом нашей системой ПВО был сбит БпЛА самолётного типа. Без последствий", - указывалось в сводке.В Краснояружском районе по сёлам Колотиловка и Староселье было выпущено 32 боеприпаса в ходе 4 обстрелов. Пострадавших и разрушений нет.Над Прохоровским районом системой ПВО был сбит один беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Новая Таволжанка, Ржевка, Середа, хуторам Балки, Красный и Панков выпущено 30 боеприпасов в ходе 6 обстрелов, а также 8 беспилотников. Повреждены 1 МКД, 3 частных дома, 4 автомобиля, из них 1 автобус, а также 2 грузовых автомобиля. Ранены 6 мирных жителей. Вчера мужчина с минно-взрывной травмой, баротравмой и множественными осколочными ранениями грудной клетки был госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Второго пострадавшего отпустили домой на амбулаторное лечение. Сегодня рано утром в городе Шебекино в результате атаки БПЛА пострадали ещё 4 мирных жителя, в том числе два фельдшера скорой помощи. Пострадавшие бригадами СМП доставлены в больницы г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - писал губернатор.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов у себя в телеграм-канале начиная с ночи несколько раз сообщал о ракетной опасности в регионе."Силами ПВО над Льговом была сбита ракета ВСУ. Двое жителей получили ранения после падения обломков. Они госпитализированы в местную ЦРБ и получают медицинскую помощь", - описал он последствия одного из ракетных ударов ВСУ.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой, в ряде приграничных регионов идут бои с украинскими формированиями.О влиянии атаки ВСУ на Курскую область на состояние украинской экономики — в статье Дмитрия Ковалевича "Дефолт состоялся. Курская авантюра ВСУ в контексте банкротства государства".

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хроники, эксклюзив, вячеслав гладков, украина, россия, белгородская область, владимир сальдо, александр сырский, вооруженные силы украины, мчс, запорожская аэс