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Посольство Индии рекомендовало своим гражданам покинуть три области России

Посольство Индии рекомендовало своим гражданам покинуть три области России - 15.08.2024 Украина.ру

Посольство Индии рекомендовало своим гражданам покинуть три области России

Посольство Индии в России рекомендовало своим гражданам оперативно покинуть Брянскую, Белгородскую и Курскую области. Об этом говорится в опубликованном 15 августа заявлении посольства

2024-08-15T10:53

2024-08-15T10:53

2024-08-15T10:53

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Индийские дипломаты рекомендуют согражданам принять "необходимые меры предосторожности" в связи с "инцидентами" и временно выехать за пределы Брянской, Белгородской и Курской областей России. Об этом говорится в распространенном документе с печатью посольства.Так же в документе индийских дипломатов предложено получить консультации – для обращений предложено связываться по электронной почте и телефону. Документ датирован 14 августа и опубликован на сайте посольства Индии в Москве.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.Подробности событий прошедшей ночи – в обзоре Украина.ру Обязательная эвакуация, новые СС-овцы, Залужный стал крайним. Главное на Украине на утро 15 августа

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