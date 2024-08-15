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Посольство Индии рекомендовало своим гражданам покинуть три области России
Посольство Индии рекомендовало своим гражданам покинуть три области России - 15.08.2024 Украина.ру
Посольство Индии рекомендовало своим гражданам покинуть три области России
Посольство Индии в России рекомендовало своим гражданам оперативно покинуть Брянскую, Белгородскую и Курскую области. Об этом говорится в опубликованном 15 августа заявлении посольства
2024-08-15T10:53
2024-08-15T10:53
2024-08-15T10:53
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Индийские дипломаты рекомендуют согражданам принять "необходимые меры предосторожности" в связи с "инцидентами" и временно выехать за пределы Брянской, Белгородской и Курской областей России. Об этом говорится в распространенном документе с печатью посольства.Так же в документе индийских дипломатов предложено получить консультации – для обращений предложено связываться по электронной почте и телефону. Документ датирован 14 августа и опубликован на сайте посольства Индии в Москве.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.Подробности событий прошедшей ночи – в обзоре Украина.ру Обязательная эвакуация, новые СС-овцы, Залужный стал крайним. Главное на Украине на утро 15 августа
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новости, курская область, россия, индия, посольство, всу, брянская область, белгородская область, кто, мид, дипломаты
Новости, Курская область, Россия, Индия, посольство, ВСУ, Брянская область, Белгородская область, КТО, МИД, дипломаты
Посольство Индии рекомендовало своим гражданам покинуть три области России
Посольство Индии в России рекомендовало своим гражданам оперативно покинуть Брянскую, Белгородскую и Курскую области. Об этом говорится в опубликованном 15 августа заявлении посольства
Индийские дипломаты рекомендуют согражданам принять "необходимые меры предосторожности" в связи с "инцидентами" и временно выехать за пределы Брянской, Белгородской и Курской областей России. Об этом говорится в распространенном документе с печатью посольства.
Так же в документе индийских дипломатов предложено получить консультации – для обращений предложено связываться по электронной почте и телефону. Документ датирован 14 августа и опубликован
на сайте посольства Индии в Москве.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.