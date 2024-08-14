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В США снизили кредитный рейтинг Украины до состояния "ограниченный дефолт"

В США снизили кредитный рейтинг Украины до состояния "ограниченный дефолт" - 14.08.2024 Украина.ру

В США снизили кредитный рейтинг Украины до состояния "ограниченный дефолт"

Долгосрочный кредитный рейтинг Украины понизил планку с категории "дефолт неизбежен" до состояния "ограниченный дефолт". Такие данные в среду представили аналитики американской корпорации Fitch Ratings

2024-08-14T14:52

2024-08-14T14:52

2024-08-14T14:52

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Снижение в рейтинге связано с истечением десятидневного льготного периода на выплату Киевом купона по еврооблигациям на 750 миллионов долларов с погашением в 2026 году. Срок выплаты закончился 1 августа.Желание Украины реструктуризировать еврооблигации на 19,7 миллиардов долларов и облигаций "Укравтодора" на 0,7 миллиардов долларов рассматривается аналитиками как попытка обмена проблемного долга. Fitch отмечает, что предложение Киева предполагает "существенное сокращение условий, включая снижение основной суммы долга и процентов, а также продление сроков погашения".Напомним, 9 августа Киев запустил процесс реструктуризации внешних долговых обязательств. Из-за этого Международное рейтинговое агентство S&P в начале августа понизило кредитный рейтинг Украины с CC/C до SD/SD (выборочный дефолт).До этого член комитета украинского парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что страна фактически уже находится в состоянии дефолта, однако пока оно не оформлено де-юре.Читайте подробнее об украинской экономической катастрофе в материале Дмитрия Ковалевича Дефолт неизбежен? Что в ближайшее время ждёт украинскую экономику и валюту на сайте Украина.ру.

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