В США снизили кредитный рейтинг Украины до состояния "ограниченный дефолт"
© Фото : СС0, pixabayкопейка, гривна
© Фото : СС0, pixabay
Долгосрочный кредитный рейтинг Украины понизил планку с категории "дефолт неизбежен" до состояния "ограниченный дефолт". Такие данные в среду представили аналитики американской корпорации Fitch Ratings
Снижение в рейтинге связано с истечением десятидневного льготного периода на выплату Киевом купона по еврооблигациям на 750 миллионов долларов с погашением в 2026 году. Срок выплаты закончился 1 августа.
"Это означает событие дефолта в соответствии с критериями Fitch в отношении суверенного рейтинга дефолта эмитента, а также индивидуального рейтинга выпуска затронутой ценной бумаги",— сказано в сообщении на сайте Fitch.
Желание Украины реструктуризировать еврооблигации на 19,7 миллиардов долларов и облигаций "Укравтодора" на 0,7 миллиардов долларов рассматривается аналитиками как попытка обмена проблемного долга.
Fitch отмечает, что предложение Киева предполагает "существенное сокращение условий, включая снижение основной суммы долга и процентов, а также продление сроков погашения".
Напомним, 9 августа Киев запустил процесс реструктуризации внешних долговых обязательств. Из-за этого Международное рейтинговое агентство S&P в начале августа понизило кредитный рейтинг Украины с CC/C до SD/SD (выборочный дефолт).
До этого член комитета украинского парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что страна фактически уже находится в состоянии дефолта, однако пока оно не оформлено де-юре.
2 августа, 13:33На пороге катастрофы. Как Зеленский во всеуслышание объявил о предстоящем украинском дефолте Закон о реструктуризации госдолга Украины, позволяющий правительству приостанавливать выплаты по внешнему долгу, который подписал Владимир Зеленский, свидетельствует о том, что Украина вплотную приблизилась к дефолту, а сам нелегитимный глава киевского режима оказался в ловушке