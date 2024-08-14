В США снизили кредитный рейтинг Украины до состояния "ограниченный дефолт" - 14.08.2024 Украина.ру
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В США снизили кредитный рейтинг Украины до состояния "ограниченный дефолт"
В США снизили кредитный рейтинг Украины до состояния "ограниченный дефолт" - 14.08.2024 Украина.ру
В США снизили кредитный рейтинг Украины до состояния "ограниченный дефолт"
Долгосрочный кредитный рейтинг Украины понизил планку с категории "дефолт неизбежен" до состояния "ограниченный дефолт". Такие данные в среду представили аналитики американской корпорации Fitch Ratings
2024-08-14T14:52
2024-08-14T14:52
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дефолт
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Снижение в рейтинге связано с истечением десятидневного льготного периода на выплату Киевом купона по еврооблигациям на 750 миллионов долларов с погашением в 2026 году. Срок выплаты закончился 1 августа.Желание Украины реструктуризировать еврооблигации на 19,7 миллиардов долларов и облигаций "Укравтодора" на 0,7 миллиардов долларов рассматривается аналитиками как попытка обмена проблемного долга. Fitch отмечает, что предложение Киева предполагает "существенное сокращение условий, включая снижение основной суммы долга и процентов, а также продление сроков погашения".Напомним, 9 августа Киев запустил процесс реструктуризации внешних долговых обязательств. Из-за этого Международное рейтинговое агентство S&amp;P в начале августа понизило кредитный рейтинг Украины с CC/C до SD/SD (выборочный дефолт).До этого член комитета украинского парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что страна фактически уже находится в состоянии дефолта, однако пока оно не оформлено де-юре.Читайте подробнее об украинской экономической катастрофе в материале Дмитрия Ковалевича Дефолт неизбежен? Что в ближайшее время ждёт украинскую экономику и валюту на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, сша, дефолт, долги, кредит, сво
Новости, Украина, Киев, США, дефолт, долги, кредит, СВО

В США снизили кредитный рейтинг Украины до состояния "ограниченный дефолт"

14:52 14.08.2024
 
© Фото : СС0, pixabayкопейка, гривна
копейка, гривна - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : СС0, pixabay
Читать в
Долгосрочный кредитный рейтинг Украины понизил планку с категории "дефолт неизбежен" до состояния "ограниченный дефолт". Такие данные в среду представили аналитики американской корпорации Fitch Ratings
Снижение в рейтинге связано с истечением десятидневного льготного периода на выплату Киевом купона по еврооблигациям на 750 миллионов долларов с погашением в 2026 году. Срок выплаты закончился 1 августа.
"Это означает событие дефолта в соответствии с критериями Fitch в отношении суверенного рейтинга дефолта эмитента, а также индивидуального рейтинга выпуска затронутой ценной бумаги",— сказано в сообщении на сайте Fitch.
Желание Украины реструктуризировать еврооблигации на 19,7 миллиардов долларов и облигаций "Укравтодора" на 0,7 миллиардов долларов рассматривается аналитиками как попытка обмена проблемного долга.
Fitch отмечает, что предложение Киева предполагает "существенное сокращение условий, включая снижение основной суммы долга и процентов, а также продление сроков погашения".
Напомним, 9 августа Киев запустил процесс реструктуризации внешних долговых обязательств. Из-за этого Международное рейтинговое агентство S&P в начале августа понизило кредитный рейтинг Украины с CC/C до SD/SD (выборочный дефолт).
До этого член комитета украинского парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что страна фактически уже находится в состоянии дефолта, однако пока оно не оформлено де-юре.
Читайте подробнее об украинской экономической катастрофе в материале Дмитрия Ковалевича Дефолт неизбежен? Что в ближайшее время ждёт украинскую экономику и валюту на сайте Украина.ру.
Зеленский
2 августа, 13:33
На пороге катастрофы. Как Зеленский во всеуслышание объявил о предстоящем украинском дефолте Закон о реструктуризации госдолга Украины, позволяющий правительству приостанавливать выплаты по внешнему долгу, который подписал Владимир Зеленский, свидетельствует о том, что Украина вплотную приблизилась к дефолту, а сам нелегитимный глава киевского режима оказался в ловушке
 
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