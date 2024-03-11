https://ukraina.ru/20240311/1053807356.html

Дефолт неизбежен? Что в ближайшее время ждёт украинскую экономику и валюту

Дефолт неизбежен? Что в ближайшее время ждёт украинскую экономику и валюту - 11.03.2024 Украина.ру

Дефолт неизбежен? Что в ближайшее время ждёт украинскую экономику и валюту

В воскресенье 10 марта американское издание Bloomberg сообщило, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг Украины на две ступени до уровня "CC" с негативным прогнозом. Это хуже кредитных рейтингов таких бедных африканских стран как Буркина-Фасо и Мозамбик.

2024-03-11T13:22

2024-03-11T13:22

2024-03-11T13:22

эксклюзив

украина

рейтинг

экономика

кредитный рейтинг

дефолт

марат баширов

алексей кущ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103197/86/1031978636_0:28:900:534_1920x0_80_0_0_4132c4e787bbf0bfbb1c0b45fb754667.jpg

Еще две ступени вниз, и Киеву нужно будет объявлять дефолт. Только в этом году Украине предстоит выплатить 4,5 млрд долларов по облигациям."Мы ожидаем, что украинское правительство начнет официальные переговоры о реструктуризации долга с частными кредиторами в краткосрочной перспективе и завершит этот процесс до середины текущего года. Мы считаем практически несомненным, что Украина объявит дефолт по своим внешним коммерческим обязательствам", — заявило агентство.При этом "среднесрочные экономические перспективы Украины подвержены высокой степени неопределенности", говорится в отчете S&P.В агентстве также подчеркнули, что они, вероятно, понизят рейтинг до "SD" (выборочный дефолт) во время реструктуризации, поскольку в свете нынешнего платежного баланса и бюджетных проблем Украины агентство будет рассматривать ее как проблемное государство.В декабре прошлого года этот же рейтинг "СС" подтвердило и международное агентство Fitch. В агентстве тогда заявили, что рейтинг Украины отражает значительный кредитный риск по долгосрочному долгу, который существует частично из-за неопределенности источников финансирования в течение потенциально длительного периода очень высокого бюджетного дефицита.Оба крупнейших агентства называют неопределенность с финансированием основной проблемой страны. И это является следствием марионеточной зависимости государства от милости других государств и банков, то есть отсутствия той самой незалежности.Снижение рейтинга означает, что Киеву будут меньше давать в долг - а если и будут, то под больший процент. В то же время Украина, согласно прошлогоднему меморандуму с МВФ, будет добиваться реструктуризации долга, вводя мораторий на выплаты по долгам до 2027 года.Украинский экономист Алексей Кущ приветствует переговоры о реструктуризации долга, но считает, что стартовыми позициями Украины должно быть требования списания 50% долга и реструктуризация оставшихся 50% на срок не менее 15 лет. Однако он подозревает, что Минфин Украины на это не пойдет, так как действует не в интересах страны, а в интересах держателей госдолга, "скупивших его за копейки в марте 2022 года".Глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в воскресенье заявила в интервью Financial Times, что Украина почти исчерпала свои возможности, так как все внутренние ресурсы идут на финансирование армии. По ее словам, из-за задержек помощи от США Украина рассматривает альтернативные планы. Сводятся они к тому, что Киев в данный момент выпрашивает деньги у Японии и Канады. Украина выделила почти половину своего бюджета в $87 млрд на этот год на расходы, связанные с обороной, но еë внутренние доходы составляют всего $46 млрд.Проще говоря, Киев взвалил на себя ношу, нести которую он не способен. На этом основании можно судить, что планы Владимира Зеленского и нового главкома ВСУ Александра Сырского по поводу двукратного увеличения боевых выплат – не более чем популизм.Украинский политолог Михаил Чаплыга пишет, что идея с увеличением выплат "достойна премии Дарвина". "С учетом того, что вообще у нас дефолт... Что там с выплатами убитым? Трошки больше всего госдолга? А... ну да... А что у нас с кредитным рейтингом?", - спрашивает политолог.Председатель правления "Глобус-банка" Сергей Мамедов на днях рассказал в интервью изданию "Новое время" о том, что, согласно финансовым расчетам, в январе и феврале Украина должна была бы получить до $6 млрд, которые были бы направлены на покрытие дефицита бюджета. Однако за этот период получено лишь около $1,2 млрд. Из-за этого растет давление на национальную валюту. Мамедов считает, что ни одна валюта не способна удержаться или оставаться длительное время стабильной, если дефицит бюджета страны превышает 30−40%.Украинский telegram-канал "Резидент" считает, что снижение кредитного рейтинга – метод принуждения Киева к мирным переговорам. "Западные партнеры давят Офис Президента со всех флангов, с одной стороны нам не поставляют оружию и сокращают финансовую помощь, а с другой понижают кредитный рейтинг. В такой способ нас явно продавливают к мирным переговорам, особенно если учесть тот факт, что все западные СМИ пишут о критической ситуации на фронте, при этом обсуждая корейский сценарий для Украины", - пишет "Резидент".Российский политолог Марат Баширов утверждает, что снижение – это фактически ультиматум конгрессменам-республиканцам, которые захотели перевести финансовую помощь Киеву в заемную форму. "Тут правда Зеленский рубит сук на котором сидит, но у него выхода нет. Страна и так закредитована по уши, так что лучше сейчас дефолтнуть, не дожидаясь победы Трампа. А там как пойдёт. По-крайней мере не надо будет отдавать то, что украли из западной помощи", - пишет Баширов.Однако, как предупреждал экономист Алексей Кущ, финансовой политикой Украины могут управлять держатели долга. Следовательно, дефолтом будут скорее угрожать, чтобы надавить на американских конгрессменов и западных банкиров. Ставки в борьбе за сохранение глобального лидерства для Запада слишком высоки, чтобы не найти лишние миллиарды долларов для поддержания украинской экономики хотя бы в полуживом состоянии.

https://ukraina.ru/20231227/1052439514.html

https://ukraina.ru/20231219/1052217460.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, рейтинг, экономика, кредитный рейтинг, дефолт, марат баширов, алексей кущ