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Политическая система России оказалась устойчивее, чем предсказывал Запад - Foreign Affairs
Политическая система России оказалась устойчивее, чем предсказывал Запад - Foreign Affairs - 14.08.2024 Украина.ру
Политическая система России оказалась устойчивее, чем предсказывал Запад - Foreign Affairs
Политическая система России оказалось гораздо более устойчивой, чем предсказывали на Западе. На это указал американский журнал Foreign Affairs
2024-08-14T12:39
2024-08-14T12:39
2024-08-14T12:39
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"Кремль преодолел множество политически сложных моментов и даже экзистенциальных кризисов и вышел из них относительно невредимым", - говорится в материале.Издание отметило, что кризисные ситуации продемонстрировали не только твердое правление президента России Владимира Путина, но и способность политической системы реагировать и переориентироваться.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Подробнее о влиянии санкций на РФ - в материале Россия заработала на санкциях 26 трлн рублей, а Запад потерял 256 млрд долларов на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, запад, санкции, адаптация
Новости, Россия, Владимир Путин, Запад, санкции, адаптация
Политическая система России оказалась устойчивее, чем предсказывал Запад - Foreign Affairs
Политическая система России оказалось гораздо более устойчивой, чем предсказывали на Западе. На это указал американский журнал Foreign Affairs
"Кремль преодолел множество политически сложных моментов и даже экзистенциальных кризисов и вышел из них относительно невредимым", - говорится в материале.
Издание отметило, что кризисные ситуации продемонстрировали не только твердое правление президента России Владимира Путина, но и способность политической системы реагировать и переориентироваться.
"Самая характерная черта... (президентства - Ред.) Путина - это неуязвимость... Это устойчивость режима и его продемонстрированная способность к адаптации", - говорится в статье.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться.