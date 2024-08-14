Политическая система России оказалась устойчивее, чем предсказывал Запад - Foreign Affairs - 14.08.2024 Украина.ру
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Политическая система России оказалась устойчивее, чем предсказывал Запад - Foreign Affairs
Политическая система России оказалась устойчивее, чем предсказывал Запад - Foreign Affairs - 14.08.2024 Украина.ру
Политическая система России оказалась устойчивее, чем предсказывал Запад - Foreign Affairs
Политическая система России оказалось гораздо более устойчивой, чем предсказывали на Западе. На это указал американский журнал Foreign Affairs
2024-08-14T12:39
2024-08-14T12:39
новости
россия
владимир путин
запад
санкции
адаптация
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"Кремль преодолел множество политически сложных моментов и даже экзистенциальных кризисов и вышел из них относительно невредимым", - говорится в материале.Издание отметило, что кризисные ситуации продемонстрировали не только твердое правление президента России Владимира Путина, но и способность политической системы реагировать и переориентироваться.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Подробнее о влиянии санкций на РФ - в материале Россия заработала на санкциях 26 трлн рублей, а Запад потерял 256 млрд долларов на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир путин, запад, санкции, адаптация
Новости, Россия, Владимир Путин, Запад, санкции, адаптация

Политическая система России оказалась устойчивее, чем предсказывал Запад - Foreign Affairs

12:39 14.08.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Политическая система России оказалось гораздо более устойчивой, чем предсказывали на Западе. На это указал американский журнал Foreign Affairs
"Кремль преодолел множество политически сложных моментов и даже экзистенциальных кризисов и вышел из них относительно невредимым", - говорится в материале.
Издание отметило, что кризисные ситуации продемонстрировали не только твердое правление президента России Владимира Путина, но и способность политической системы реагировать и переориентироваться.

"Самая характерная черта... (президентства - Ред.) Путина - это неуязвимость... Это устойчивость режима и его продемонстрированная способность к адаптации", - говорится в статье.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться.
Подробнее о влиянии санкций на РФ - в материале Россия заработала на санкциях 26 трлн рублей, а Запад потерял 256 млрд долларов на сайте Украина.ру.
 
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