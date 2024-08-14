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Политическая система России оказалась устойчивее, чем предсказывал Запад - Foreign Affairs

Политическая система России оказалась устойчивее, чем предсказывал Запад - Foreign Affairs - 14.08.2024 Украина.ру

Политическая система России оказалась устойчивее, чем предсказывал Запад - Foreign Affairs

Политическая система России оказалось гораздо более устойчивой, чем предсказывали на Западе. На это указал американский журнал Foreign Affairs

2024-08-14T12:39

2024-08-14T12:39

2024-08-14T12:39

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"Кремль преодолел множество политически сложных моментов и даже экзистенциальных кризисов и вышел из них относительно невредимым", - говорится в материале.Издание отметило, что кризисные ситуации продемонстрировали не только твердое правление президента России Владимира Путина, но и способность политической системы реагировать и переориентироваться.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Подробнее о влиянии санкций на РФ - в материале Россия заработала на санкциях 26 трлн рублей, а Запад потерял 256 млрд долларов на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир путин, запад, санкции, адаптация