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Главное за ночь 14 августа

Главное за ночь 14 августа - 14.08.2024 Украина.ру

Главное за ночь 14 августа

Ночью над Курской областью было уничтожено 37 беспилотников и четыре тактические ракеты "Точка-У", сообщили в Минобороны. Украина.ру, 14.08.2024

2024-08-14T08:12

2024-08-14T08:12

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Ночью над Курской областью было уничтожено 37 беспилотников и четыре тактические ракеты "Точка-У", сообщили в Минобороны.Минувшей ночью Воронежскую область со стороны Украины атаковало более 35 беспилотников. В регионе пострадавших нет. Из-за падения обломков дронов незначительно повреждены жилые дома, хозпостройки и транспорт. Также загорелась сухая трава, но распространение огня не допущено, сообщил губернатор Александр Гусев.За ночь было нейтрализовано и уничтожено четвре БпЛА на юго-западе Ростовской области, а около 07:00 утра на западе Ростовской области уничтожен ещё один. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Голубев.В небе над Орловской областью сбито два вражеских БпЛА. Повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.Режим ЧС регионального уровня объявлен в Белгородской области для усиления защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, планируется обратиться в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС на федеральном уровне.

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новости, ростовская область, курская область, воронежская область, вячеслав гладков, минобороны