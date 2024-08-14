Главное за ночь 14 августа - 14.08.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 14 августа
Главное за ночь 14 августа - 14.08.2024 Украина.ру
Главное за ночь 14 августа
Ночью над Курской областью было уничтожено 37 беспилотников и четыре тактические ракеты "Точка-У", сообщили в Минобороны. Украина.ру, 14.08.2024
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новости
ростовская область
курская область
воронежская область
вячеслав гладков
минобороны
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Ночью над Курской областью было уничтожено 37 беспилотников и четыре тактические ракеты "Точка-У", сообщили в Минобороны.Минувшей ночью Воронежскую область со стороны Украины атаковало более 35 беспилотников. В регионе пострадавших нет. Из-за падения обломков дронов незначительно повреждены жилые дома, хозпостройки и транспорт. Также загорелась сухая трава, но распространение огня не допущено, сообщил губернатор Александр Гусев.За ночь было нейтрализовано и уничтожено четвре БпЛА на юго-западе Ростовской области, а около 07:00 утра на западе Ростовской области уничтожен ещё один. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Голубев.В небе над Орловской областью сбито два вражеских БпЛА. Повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.Режим ЧС регионального уровня объявлен в Белгородской области для усиления защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, планируется обратиться в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС на федеральном уровне.
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новости, ростовская область, курская область, воронежская область, вячеслав гладков, минобороны
Новости, Ростовская область, Курская область, Воронежская область, Вячеслав Гладков, Минобороны

Главное за ночь 14 августа

08:12 14.08.2024 (обновлено: 08:53 14.08.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Ночью над Курской областью было уничтожено 37 беспилотников и четыре тактические ракеты "Точка-У", сообщили в Минобороны.
Минувшей ночью Воронежскую область со стороны Украины атаковало более 35 беспилотников. В регионе пострадавших нет. Из-за падения обломков дронов незначительно повреждены жилые дома, хозпостройки и транспорт. Также загорелась сухая трава, но распространение огня не допущено, сообщил губернатор Александр Гусев.
За ночь было нейтрализовано и уничтожено четвре БпЛА на юго-западе Ростовской области, а около 07:00 утра на западе Ростовской области уничтожен ещё один. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Голубев.
В небе над Орловской областью сбито два вражеских БпЛА. Повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
Режим ЧС регионального уровня объявлен в Белгородской области для усиления защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, планируется обратиться в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС на федеральном уровне.
 
НовостиРостовская областьКурская областьВоронежская областьВячеслав ГладковМинобороны
 
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