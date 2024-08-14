"У них один уже еле ходит": политолог объяснил, почему стремительно падает рейтинг пожилого Трампа - 14.08.2024 Украина.ру
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"У них один уже еле ходит": политолог объяснил, почему стремительно падает рейтинг пожилого Трампа
"У них один уже еле ходит": политолог объяснил, почему стремительно падает рейтинг пожилого Трампа - 14.08.2024 Украина.ру
"У них один уже еле ходит": политолог объяснил, почему стремительно падает рейтинг пожилого Трампа
Пока динамика на президентских выборах для Трампа отрицательна. Но если экономика США будет переживать кризис, пойдет рост цен на бензин, а это очень ощутимо для американцев, тогда у бывшего президента США появится шанс. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин
2024-08-14T05:15
2024-08-14T05:15
новости
сша
украина
россия
дональд трамп
камала харрис
выборы
президентские выборы
демократическая партия
джо байден
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Шансы экс-президента США Дональда Трампа независимо от ситуации на Украине падают очень ощутимо. У него есть стабильная группа поддержки, но политической машина со стороны демократов активно включилась "под раскрутку" вице-президента США Камалы Харрис, рассказал политолог.У Трампа большой антирейтинг, и он озлобляется, потому что понимает, что проигрывает. Его аналитик должны ему об этом говорить. В Пенсильвании Харрис его опередила, а если проигрываешь в Пенсильвании, значит, проигрываешь выборы, указал он.Пока динамика для Трампа отрицательна. Если экономика США будет переживать кризис, пойдет рост цен на бензин, а это очень ощутимо для американцев, тогда у бывшего президента США появится шанс. При экономических невзгодах американцы склонны менять власть, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис читайте на сайте Украина.руО том, зачем высокомерный Запад опять ставит перед собой нереальные и несбыточные задачи на Украине - в авторской статье Владимира Скачко: Камбэк Авакова*. Как США толкают во власть уголовного преступника, садиста и предателя* - внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, камала харрис, выборы, президентские выборы, демократическая партия, джо байден
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Камала Харрис, выборы, президентские выборы, Демократическая партия, Джо Байден

"У них один уже еле ходит": политолог объяснил, почему стремительно падает рейтинг пожилого Трампа

05:15 14.08.2024
 
© РИА Новости . Михаил Тургиев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Михаил Тургиев
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Пока динамика на президентских выборах для Трампа отрицательна. Но если экономика США будет переживать кризис, пойдет рост цен на бензин, а это очень ощутимо для американцев, тогда у бывшего президента США появится шанс. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин
Шансы экс-президента США Дональда Трампа независимо от ситуации на Украине падают очень ощутимо. У него есть стабильная группа поддержки, но политической машина со стороны демократов активно включилась "под раскрутку" вице-президента США Камалы Харрис, рассказал политолог.
"У них один президент уже еле ходит, еле говорит. И вот как альтернатива идет тоже вредный, очень пожилой, осунувшийся, и попробовавший себя в Белом доме товарищ, который любит драму. И американцы уже думают не о России и Украине, а хотят ли они такого персонажа еще на четыре года", - отметил Бавырин.
У Трампа большой антирейтинг, и он озлобляется, потому что понимает, что проигрывает. Его аналитик должны ему об этом говорить. В Пенсильвании Харрис его опередила, а если проигрываешь в Пенсильвании, значит, проигрываешь выборы, указал он.
Пока динамика для Трампа отрицательна. Если экономика США будет переживать кризис, пойдет рост цен на бензин, а это очень ощутимо для американцев, тогда у бывшего президента США появится шанс. При экономических невзгодах американцы склонны менять власть, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис читайте на сайте Украина.ру
О том, зачем высокомерный Запад опять ставит перед собой нереальные и несбыточные задачи на Украине - в авторской статье Владимира Скачко: Камбэк Авакова*. Как США толкают во власть уголовного преступника, садиста и предателя
* - внесен в России в перечень террористов и экстремистов
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Вчера, 13:46
Путин лучший в своём деле, а Киев не в самом приятном положении: что Трамп думает о конфликте на Украине45-й президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок от Республиканской партии, считает большой ошибкой своего преемника Джо Байдена отказ от переговоров по Украине с российским лидером Владимиром Путиным, который обязательно будет защищать свою страну. И, конечно, обещает действовать совершенно иначе.
 
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05:15"У них один уже еле ходит": политолог объяснил, почему стремительно падает рейтинг пожилого Трампа
05:00Шансы Трампа падают: Бавырин о том, зачем Харрис "переобулась в воздухе" и стала "меньше хихикать"
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