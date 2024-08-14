https://ukraina.ru/20240814/1056854265.html

"У них один уже еле ходит": политолог объяснил, почему стремительно падает рейтинг пожилого Трампа

"У них один уже еле ходит": политолог объяснил, почему стремительно падает рейтинг пожилого Трампа - 14.08.2024 Украина.ру

"У них один уже еле ходит": политолог объяснил, почему стремительно падает рейтинг пожилого Трампа

Пока динамика на президентских выборах для Трампа отрицательна. Но если экономика США будет переживать кризис, пойдет рост цен на бензин, а это очень ощутимо для американцев, тогда у бывшего президента США появится шанс. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин

2024-08-14T05:15

2024-08-14T05:15

2024-08-14T05:15

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демократическая партия

джо байден

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Шансы экс-президента США Дональда Трампа независимо от ситуации на Украине падают очень ощутимо. У него есть стабильная группа поддержки, но политической машина со стороны демократов активно включилась "под раскрутку" вице-президента США Камалы Харрис, рассказал политолог.У Трампа большой антирейтинг, и он озлобляется, потому что понимает, что проигрывает. Его аналитик должны ему об этом говорить. В Пенсильвании Харрис его опередила, а если проигрываешь в Пенсильвании, значит, проигрываешь выборы, указал он.Пока динамика для Трампа отрицательна. Если экономика США будет переживать кризис, пойдет рост цен на бензин, а это очень ощутимо для американцев, тогда у бывшего президента США появится шанс. При экономических невзгодах американцы склонны менять власть, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис читайте на сайте Украина.руО том, зачем высокомерный Запад опять ставит перед собой нереальные и несбыточные задачи на Украине - в авторской статье Владимира Скачко: Камбэк Авакова*. Как США толкают во власть уголовного преступника, садиста и предателя* - внесен в России в перечень террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20240813/1056839727.html

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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, камала харрис, выборы, президентские выборы, демократическая партия, джо байден