"У них один уже еле ходит": политолог объяснил, почему стремительно падает рейтинг пожилого Трампа
Пока динамика на президентских выборах для Трампа отрицательна. Но если экономика США будет переживать кризис, пойдет рост цен на бензин, а это очень ощутимо для американцев, тогда у бывшего президента США появится шанс. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бавырин
Шансы экс-президента США Дональда Трампа независимо от ситуации на Украине падают очень ощутимо. У него есть стабильная группа поддержки, но политической машина со стороны демократов активно включилась "под раскрутку" вице-президента США Камалы Харрис, рассказал политолог.
"У них один президент уже еле ходит, еле говорит. И вот как альтернатива идет тоже вредный, очень пожилой, осунувшийся, и попробовавший себя в Белом доме товарищ, который любит драму. И американцы уже думают не о России и Украине, а хотят ли они такого персонажа еще на четыре года", - отметил Бавырин.
У Трампа большой антирейтинг, и он озлобляется, потому что понимает, что проигрывает. Его аналитик должны ему об этом говорить. В Пенсильвании Харрис его опередила, а если проигрываешь в Пенсильвании, значит, проигрываешь выборы, указал он.
Пока динамика для Трампа отрицательна. Если экономика США будет переживать кризис, пойдет рост цен на бензин, а это очень ощутимо для американцев, тогда у бывшего президента США появится шанс. При экономических невзгодах американцы склонны менять власть, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис читайте на сайте Украина.ру
О том, зачем высокомерный Запад опять ставит перед собой нереальные и несбыточные задачи на Украине - в авторской статье Владимира Скачко: Камбэк Авакова*. Как США толкают во власть уголовного преступника, садиста и предателя
* - внесен в России в перечень террористов и экстремистов
Вчера, 13:46Путин лучший в своём деле, а Киев не в самом приятном положении: что Трамп думает о конфликте на Украине45-й президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок от Республиканской партии, считает большой ошибкой своего преемника Джо Байдена отказ от переговоров по Украине с российским лидером Владимиром Путиным, который обязательно будет защищать свою страну. И, конечно, обещает действовать совершенно иначе.