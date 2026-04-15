В России появится Национальная информационная платформа: как это будет работать
2026-04-15T15:50
В России на базе сервиса VK "Дзен" могут создать Национальную информационную платформу, 15 апреля сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на презентацию компании
Соответствующий законопроект может быть внесён в Госдуму уже в мае.
Согласно инициативе, в закон "Об информации" предлагается внести поправки, закрепляющие статус платформы и механизм её регулирования. Предполагается, что поисковые системы, социальные сети, маркетплейсы и видеосервисы будут обязаны встраивать новостной блок "Дзена" в свои сайты и приложения.
Как следует из презентации, отбор СМИ для новостного блока будет делать правительство России, которое также определит оператора платформы сроком на пять лет.
Монетизировать проект планируется за счёт рекламы. При этом объявления не будут размещаться непосредственно в виджете — они появятся на страницах материалов в "Дзене".
Согласно презентации проекта, половину доходов от рекламы получат площадки, где размещён виджет, оставшаяся часть будет направлена на поддержку СМИ. Из этой доли 50% планируется выплачивать медиа, чьи материалы привлекли пользователей, ещё 10% — на финансирование ассоциации СМИ.
Для сервисов с аудиторией более 5 млн пользователей установка станет обязательной сразу после принятия закона, остальным дадут отсрочку до полугода.
В соцсетях и поисковиках он будет отображаться в виде виджета с топ-5 новостями на главной странице, а на аудиовизуальных платформах и классифайдах — в формате кнопки с переходом к топ-15 новостей.
Инициатива объясняется снижением аудитории традиционных медиа и их зависимостью от трафика "Дзена". По данным презентации, с 2022 года аудитория СМИ сократилась на 30–70%, а доля переходов с "Дзена" достигает 80%.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
