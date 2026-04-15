"Рынок будет смотреть на три фактора": Станкевич о перебоях экспорта, ОПЕК+ и мировом спросе - 15.04.2026 Украина.ру
"Рынок будет смотреть на три фактора": Станкевич о перебоях экспорта, ОПЕК+ и мировом спросе
"Рынок будет смотреть на три фактора": Станкевич о перебоях экспорта, ОПЕК+ и мировом спросе - 15.04.2026 Украина.ру
"Рынок будет смотреть на три фактора": Станкевич о перебоях экспорта, ОПЕК+ и мировом спросе
В среднесрочной перспективе нефтяной рынок будет смотреть на три ключевых фактора: реальные перебои экспорта через Ормузский пролив, готовность стран ОПЕК+ компенсировать выпадение объёмов и состояние мирового спроса. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру зампредседателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич
2026-04-15T15:01
2026-04-15T15:00
Оценивая непростую ситуацию на нефтяном рынке в связи с обострением вокруг Ормузского пролива, эксперт выделил три главных фактора, которые будут определять динамику цен.По словам парламентария, базовый сценарий — сохранение нервозности и ценовой поддержки нефти без перехода к длительному шоку предложения. "Для России это означает краткосрочный ценовой плюс, но в долгосрочной перспективе всё будет зависеть от того, перерастет ли напряженность в реальные перебои поставок", — подчеркнул Станкевич.Пока рынок торгует вероятность эскалации, а не саму блокаду Ормузского пролива, но ситуация может измениться в любой момент, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "От Ормуза до Запорожья. Юрий Станкевич о том, как Россия бьет мирным атомом по кризису в Иране и Украине" на сайте Украина.ру.Больше о том, что сейчас происходит на Ближнем Востоке — в материале "Андрей Серенко: Если Трамп проиграет Ирану в Ормузском проливе, на одну сверхдержаву в мире станет больше" на сайте Украина.ру.
"Рынок будет смотреть на три фактора": Станкевич о перебоях экспорта, ОПЕК+ и мировом спросе

15:01 15.04.2026
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В среднесрочной перспективе нефтяной рынок будет смотреть на три ключевых фактора: реальные перебои экспорта через Ормузский пролив, готовность стран ОПЕК+ компенсировать выпадение объёмов и состояние мирового спроса. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру зампредседателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич
Оценивая непростую ситуацию на нефтяном рынке в связи с обострением вокруг Ормузского пролива, эксперт выделил три главных фактора, которые будут определять динамику цен.
"Рынок будет смотреть на три фактора: есть ли реальные перебои физического экспорта через Ормуз, готовность стран ОПЕК+ компенсировать возможное выпадение объемов, состояние мирового спроса, который сейчас не демонстрирует перегрева", — заявил Станкевич.
По словам парламентария, базовый сценарий — сохранение нервозности и ценовой поддержки нефти без перехода к длительному шоку предложения.
"Для России это означает краткосрочный ценовой плюс, но в долгосрочной перспективе всё будет зависеть от того, перерастет ли напряженность в реальные перебои поставок", — подчеркнул Станкевич.
Пока рынок торгует вероятность эскалации, а не саму блокаду Ормузского пролива, но ситуация может измениться в любой момент, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "От Ормуза до Запорожья. Юрий Станкевич о том, как Россия бьет мирным атомом по кризису в Иране и Украине" на сайте Украина.ру.
Больше о том, что сейчас происходит на Ближнем Востоке — в материале "Андрей Серенко: Если Трамп проиграет Ирану в Ормузском проливе, на одну сверхдержаву в мире станет больше" на сайте Украина.ру.
