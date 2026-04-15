Погоня за прибылью или забота о СМИ. Кому и зачем нужна национальная новостная платформа

В России в обозримом будущем может появиться национальная новостная платформа, базой для которой станет сервис "Дзен". Планируется, что крупные интернет-площадки, никак не связанные с новостями, будут предлагать пользователям материалы российских СМИ

2026-04-15T16:17

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Что это за платформа и как она будет работатьО новой инициативе на днях написало издание "Коммерсант", которое ознакомилось с соответствующей презентацией VK. Именно эта компания предлагает создать на базе "Дзена" национальную информационную платформу.Суть идеи в том, что различные неновостные платформы, сайты объявлений (классифайды), интернет-магазины, соцсети и проч. должны будут встроить в свои сайты и приложения новостной блок "Дзена".Предполагается, что главные новости из "Дзена" в соцсетях и поисковых сервисах будут размещаться в качестве виджета с топ-5 новостей на главной странице, а на аудиовизуальных сервисах (видимо, имеется в виду платформы типа Rutube, "Яндекс.Музыка" и т.д.) этот виджет будет представлять собой кнопку, кликнув по которой можно будет перейти на страницу с 15 главными новостями в "Дзене".Сервисы, чья ежедневная аудитория превышает 5 миллионов пользователей, должны установить виджет сразу после принятия закона. Для остальных предусмотрена отсрочка в полгода.Отмечается, что изменения будут закреплены через поправки в закон "Об информации", которыми будет зафиксирован статус такой национальной платформы, механизм ее регулирования. Предлагается каждые пять лет выбирать оператора этой платформы. Заниматься этим будет правительство. Оно же определит те СМИ, которые попадут в новостную ленту.Ожидается, что данный законопроект может быть внесен в парламент уже в мае.Финансовый аспектФинансовая модель проекта предусматривает распределение рекламных доходов между участниками. Сами рекламные объявления будут размещаться не в виджете, а на странице материала внутри "Дзена", куда пользователь переходит после клика по новости.Пятьдесят процентов выручки от баннерной рекламы получат владельцы внешних площадок — соцсети, маркетплейсы и поисковики. Оставшиеся 50 процентов направят на поддержку средств массовой информации.При этом, согласно презентации VK, СМИ, по чьим новостям пользователи переходят в "Дзен", получат на руки лишь половину от половины — то есть 25% общей выручки. Десять процентов от причитающейся средствам массовой информации доли пойдут на "финансирование деятельности ассоциации СМИ".Назначение оставшихся 40% никак в презентации не оговорено.Что с трафиком?В этой же презентации VK сказано, что необходимость создания такой платформы мотивирована уходом зарубежных сервисов трафика и перетоком аудитории в мессенджеры и платформы "без новостей".Утверждается, что с 2022 года аудитория СМИ снизилась на 30–70%, при этом медиа стали критически зависимы от трафика "Дзена", который обеспечивает до 80% переходов на сайты средств массовой информации.Прямой трафик на сайтах медиа стабильно снижается и сейчас составляет в среднем 6–12%.В презентации подчеркивается, что сейчас у СМИ нет возможности получать аудиторию с классифайдов, маркетплейсов и аудиовизуальных сервисов. Разработчики обещают, что после внедрения платформы охваты крупных изданий вырастут втрое, а время чтения материалов увеличится на 65%.Исполнительный директор по медиа Rambler & Co Андрей Цыпер в комментарии "Коммерсанту" сказал, что считает создание национального агрегатора новостей хорошей идеей, "так как это поможет сохранить аудиторию традиционных СМИ и фильтровать информацию от фейков".В презентации холдинга даже утверждается, что их идея принесет пользу частным СМИ, которые из-за проблем "Дзена" теряют аудиторию и попадают в зону риска.Проблема "Дзена"Парадокс, но именно "Дзен", который сейчас может быть выбран на роль "спасителя" новостных интернет-ресурсов, во многом эти самые ресурсы до такой жизни и довел.Дело в том, что с развитием "Дзена" этот сервис стал основной трафиконосной жилой для информационных сайтов. В сентябре 2022 года "Яндекс" заключил сделку с холдингом VK, после чего эта компания стала новым владельцем "Дзена".Постепенно "Дзен" стал дрейфовать в сторону развлекательного контента, окончательно оформившись как платформа для отдельных блогеров, а не СМИ.Еще одним ударом по трафику традиционных СМИ стала новая система работы "Дзена" с новостями, которая стартовала в 2025 году. Ее суть в том, что заход на ту или иную новость или материал СМИ приводит пользователя не на страницу сайта, а на канал этого СМИ в "Дзене".Благо или нет?По мнению ряда экспертов, инициатива с национальной информационной платформой в реальности имеет мало общего с заботой о посещаемости новостных ресурсов. Главное же – поддержать стагнирующий с 2022 года "Дзен", который стал проседать и терять рекламодателей, переориентирующихся на маркетплейсы, соцсети и т.п.Примечательно, что за новой инициативой опять стоит VK, который ранее уже без всяких конкурсов получил господряд на разработку национального мессенджера МАХ."С точки зрения качества идея плохая. Она выгодна только VK. По сути, VK использует административный ресурс для того, чтобы создать для себя неконкурентные условия и возможность зарабатывать деньги на этом. Обязаловка такого рода приведет к ухудшению условий для медиа и сосредоточит практически в одних руках очень большой медийный ресурс, который сможет продвигать те или иные идеи. Называть это чем-то национальным, наверное, не стоит. Потому что это не государство. Надо четко понимать, что в данном случае это коммерческая компания", - приводит издание "Бизнес Online" комментарий Эльдара Муртазина - владельца Mobile Research Group, ведущего аналитика, главреда Mobile-Review.com.По его словам, административными мерами делу не поможешь, тот же YouTube или Telegram остаются популярными у россиян даже после их выдавливания в серую зону."Надо создавать конкурентные продукты. Мы же создаем какое-то подобие Советского Союза с обязаловкой, где всех хотим загнать читать одни и те же новости. Но эти новости должны быть везде. Не хочет человек читать эти новости на VK или в "Дзене" — давайте мы "Дзен" разместим везде. Так не работает", - сказал Муртазин.С другой стороны, государство должно быть заинтересовано в донесении своей позиции и полноценном освещении своей деятельности, поэтому соответствующие попытки поддержать СМИ выглядят логично. Если "Дзен" замыкает на себя основной трафик, то вполне понятно желание новостных сайтов получить там свою долю аудитории.Параллельно с этим вызывает вопросы то, какими методами это делается и не таится ли здесь другая угроза – монополизация информационного пространства и зависимость СМИ от единой платформы, которая на словах контролируется государством, а по факту- коммерческой компанией.Главный разработчик сайта президента России Артём Геллер проанализировал ситуацию в российском видеохостинге - Что не так с Телеграм в России и что ждёт МАХ? Геллер о борьбе ветряными мельницами и свободе слова.

Павел Котов

