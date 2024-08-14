"За это время смогут окопаться": военкор раскрыл, как изменится характер боев в Курской области - 14.08.2024 Украина.ру
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"За это время смогут окопаться": военкор раскрыл, как изменится характер боев в Курской области
"За это время смогут окопаться": военкор раскрыл, как изменится характер боев в Курской области - 14.08.2024 Украина.ру
"За это время смогут окопаться": военкор раскрыл, как изменится характер боев в Курской области
Сейчас ВС РФ более боеготовны к отражению атак ВСУ, которые в ближайшие месяцы будут производиться с разной интенсивностью. В Курской области уже собрано большое количество российских войск. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2024-08-14T06:00
2024-08-14T06:00
новости
курская область
россия
запорожская область
всу
вс рф
наступление
потери всу
сво
командование
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Сейчас становится понятно, как противодействовать "кавалерийским наскокам" ВСУ в приграничных районах Курской области. Там уже большое количество российских войск, рассказал военкор.Я не хочу бросаться шапкозакидательскими фразами, но сейчас ВС РФ более подготовлены к отражению атак ВСУ, которые в ближайшие месяцы будут производиться с разной степенью интенсивности, добавил журналист.По его словам, за это время противник сможет где-то окопаться, и так или иначе мы увидим позиционный характер боев на этой местности, российской командование это понимает.По мнению военкора, удар в Курской области в моральном плане может "приободрить" бойцов ВСУ на линии фронта, но в материальном плане противник несет потери. И здесь украинскому командованию приходится выбирать и оно выбрало авантюру, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе читайте на сайте Украина.руО том, почему Соединенные Штаты недовольны Владимиром Зеленским и намерены сместить его с поста - в авторской статье Павла Котова: США нашли замену Зеленскому. Названа фамилия, готовится смена режима на сайте Украина.ру
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курская область
россия
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новости, курская область, россия, запорожская область, всу, вс рф, наступление, потери всу, сво, командование
Новости, Курская область, Россия, Запорожская область, ВСУ, ВС РФ, наступление, потери ВСУ, СВО, командование

"За это время смогут окопаться": военкор раскрыл, как изменится характер боев в Курской области

06:00 14.08.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сейчас ВС РФ более боеготовны к отражению атак ВСУ, которые в ближайшие месяцы будут производиться с разной интенсивностью. В Курской области уже собрано большое количество российских войск. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Сейчас становится понятно, как противодействовать "кавалерийским наскокам" ВСУ в приграничных районах Курской области. Там уже большое количество российских войск, рассказал военкор.
Я не хочу бросаться шапкозакидательскими фразами, но сейчас ВС РФ более подготовлены к отражению атак ВСУ, которые в ближайшие месяцы будут производиться с разной степенью интенсивности, добавил журналист.
По его словам, за это время противник сможет где-то окопаться, и так или иначе мы увидим позиционный характер боев на этой местности, российской командование это понимает.
"Мы не должны дать противнику возможность закрепиться так, как мы закреплялись в Запорожской области. Но при такой серьёзной работе ФАБами речь о серьезном окапывании, во всяком случае повсеместно, не идет", - подчеркнул Ермаков.
По мнению военкора, удар в Курской области в моральном плане может "приободрить" бойцов ВСУ на линии фронта, но в материальном плане противник несет потери. И здесь украинскому командованию приходится выбирать и оно выбрало авантюру, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Соединенные Штаты недовольны Владимиром Зеленским и намерены сместить его с поста - в авторской статье Павла Котова: США нашли замену Зеленскому. Названа фамилия, готовится смена режима на сайте Украина.ру
Тимофей Ермаков интервью
12 августа, 15:35
Тимофей Ермаков: ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в ДонбассеКомандование противника полагало, что мы снимем свои самые боеспособные части и пошлем их в Курскую область. А тех войск, которые обороняются на Покровском и Торецком направлениях, будет достаточно, чтобы наши оголенные фронта прорвать и оттеснить нас на границы хотя бы 2014 года.
 
НовостиКурская областьРоссияЗапорожская областьВСУВС РФнаступлениепотери ВСУСВОкомандование
 
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Заголовок открываемого материала
07:10Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область?
06:48"Гусарская рулетка". Украинские эксперты о рисках курской авантюры киевского режима
06:15"Умри ты сегодня, а я завтра": Бавырин объяснил, почему в Курске Зеленскому нужно выиграть время
06:00"За это время смогут окопаться": военкор раскрыл, как изменится характер боев в Курской области
05:45Первая фаза наступления ВСУ: военкор рассказал, как проходит локализация противника в Курской области
05:30"Она при последнем издыхании": Ищенко о том, что означает разрыв дипотношений Украины с Нигером и Мали
05:15"У них один уже еле ходит": политолог объяснил, почему стремительно падает рейтинг пожилого Трампа
05:00Шансы Трампа падают: Бавырин о том, зачем Харрис "переобулась в воздухе" и стала "меньше хихикать"
04:45Нельзя дать ВСУ закрепиться: военкор раскрыл замысел "кавалерийского наскока" врага в Курской области
04:30Но они просчитались: военкор Ермаков рассказал, как ВСУ растянули фронт и попали в собственную ловушку
04:15"Он озлобляется": эксперт раскрыл, почему в случае проигрыша Трамп угрожает "кошмаром во всем мире"
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03:30"Первый шок уже прошел". Военкор рассказал, сколько еще продлится "кавалерийский наскок" ВСУ в Курске
03:15"ГУР сказало, что это их люди": Ищенко рассказал, чем занимался украинский спецназ в Нигере и Мали
03:00Ищенко: осетинские народы мечтают объединиться в России, пока гордая Абхазия строит свое государство
19:30Дмитрий Бавырин: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис
19:03Всесторонняя помощь курянам, продвижение ВС РФ в Донбассе, отношения Киева и Минска. Итоги 13 августа
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