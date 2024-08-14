"За это время смогут окопаться": военкор раскрыл, как изменится характер боев в Курской области
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
Сейчас ВС РФ более боеготовны к отражению атак ВСУ, которые в ближайшие месяцы будут производиться с разной интенсивностью. В Курской области уже собрано большое количество российских войск. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Сейчас становится понятно, как противодействовать "кавалерийским наскокам" ВСУ в приграничных районах Курской области. Там уже большое количество российских войск, рассказал военкор.
Я не хочу бросаться шапкозакидательскими фразами, но сейчас ВС РФ более подготовлены к отражению атак ВСУ, которые в ближайшие месяцы будут производиться с разной степенью интенсивности, добавил журналист.
По его словам, за это время противник сможет где-то окопаться, и так или иначе мы увидим позиционный характер боев на этой местности, российской командование это понимает.
"Мы не должны дать противнику возможность закрепиться так, как мы закреплялись в Запорожской области. Но при такой серьёзной работе ФАБами речь о серьезном окапывании, во всяком случае повсеместно, не идет", - подчеркнул Ермаков.
По мнению военкора, удар в Курской области в моральном плане может "приободрить" бойцов ВСУ на линии фронта, но в материальном плане противник несет потери. И здесь украинскому командованию приходится выбирать и оно выбрало авантюру, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе читайте на сайте Украина.ру
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12 августа, 15:35Тимофей Ермаков: ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в ДонбассеКомандование противника полагало, что мы снимем свои самые боеспособные части и пошлем их в Курскую область. А тех войск, которые обороняются на Покровском и Торецком направлениях, будет достаточно, чтобы наши оголенные фронта прорвать и оттеснить нас на границы хотя бы 2014 года.