Что может спасти жизнь на фронте: реальная история бывшего бойца ЧВК "Вагнер". Наш эксклюзив - 13.08.2024 Украина.ру
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Что может спасти жизнь на фронте: реальная история бывшего бойца ЧВК "Вагнер". Наш эксклюзив
Что может спасти жизнь на фронте: реальная история бывшего бойца ЧВК "Вагнер". Наш эксклюзив - 13.08.2024 Украина.ру
Что может спасти жизнь на фронте: реальная история бывшего бойца ЧВК "Вагнер". Наш эксклюзив
Корреспондент интернет издания Украина.ру Александр Чаленко побывал в гостях у 7-й штурмовой бригады им. Святого Георгия, которая выполняет боевые задачи в... Украина.ру, 13.08.2024
2024-08-13T14:00
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видео
александр чаленко
донбасс
россия
артемовск
чвк "вагнер"
эксклюзив
сво
спецоперация
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Корреспондент интернет издания Украина.ру Александр Чаленко побывал в гостях у 7-й штурмовой бригады им. Святого Георгия, которая выполняет боевые задачи в Донбассе. Замполит бригады с позывным "Всадник" рассказал о своей работе в ЧВК "Вагнер" до заключения контракта с Минобороны РФ, а также о дисциплине, подготовке, о боях за Артёмовск и о новых вызовах в условиях современной войны.
донбасс
россия
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видео, александр чаленко, донбасс, россия, артемовск, чвк "вагнер", эксклюзив, сво, спецоперация, видео
Видео, Александр Чаленко, Донбасс, Россия, Артемовск, ЧВК "Вагнер", Эксклюзив, СВО, Спецоперация

Что может спасти жизнь на фронте: реальная история бывшего бойца ЧВК "Вагнер". Наш эксклюзив

14:00 13.08.2024
 
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Корреспондент интернет издания Украина.ру Александр Чаленко побывал в гостях у 7-й штурмовой бригады им. Святого Георгия, которая выполняет боевые задачи в Донбассе. Замполит бригады с позывным "Всадник" рассказал о своей работе в ЧВК "Вагнер" до заключения контракта с Минобороны РФ, а также о дисциплине, подготовке, о боях за Артёмовск и о новых вызовах в условиях современной войны.
 
ВидеоАлександр ЧаленкоДонбассРоссияАртемовскЧВК "Вагнер"ЭксклюзивСВОСпецоперация
 
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