https://ukraina.ru/20240813/1056843585.html

Что может спасти жизнь на фронте: реальная история бывшего бойца ЧВК "Вагнер". Наш эксклюзив

Что может спасти жизнь на фронте: реальная история бывшего бойца ЧВК "Вагнер". Наш эксклюзив - 13.08.2024 Украина.ру

Что может спасти жизнь на фронте: реальная история бывшего бойца ЧВК "Вагнер". Наш эксклюзив

Корреспондент интернет издания Украина.ру Александр Чаленко побывал в гостях у 7-й штурмовой бригады им. Святого Георгия, которая выполняет боевые задачи в... Украина.ру, 13.08.2024

2024-08-13T14:00

2024-08-13T14:00

2024-08-13T14:00

видео

александр чаленко

донбасс

россия

артемовск

чвк "вагнер"

эксклюзив

сво

спецоперация

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Корреспондент интернет издания Украина.ру Александр Чаленко побывал в гостях у 7-й штурмовой бригады им. Святого Георгия, которая выполняет боевые задачи в Донбассе. Замполит бригады с позывным "Всадник" рассказал о своей работе в ЧВК "Вагнер" до заключения контракта с Минобороны РФ, а также о дисциплине, подготовке, о боях за Артёмовск и о новых вызовах в условиях современной войны.

донбасс

россия

артемовск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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