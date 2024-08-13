"Цирк Вахмистрова" в небе над Румынией - 13.08.2024 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20240813/1056842721.html
"Цирк Вахмистрова" в небе над Румынией
"Цирк Вахмистрова" в небе над Румынией - 13.08.2024 Украина.ру
"Цирк Вахмистрова" в небе над Румынией
13 августа 1941 года советские ВВС предприняли рейд на стратегический мост через Дунай в Чернаводе (мост Карла I), который соединял основные центры Румынии с побережьем. Тяжёлые бомбардировщики попаданий не добились и тогда на мост спикировали истребители, добившиеся нескольких попаданий 250-кг. авиабомб. Румынские военные были в растерянности…
2024-08-13T16:00
2024-08-13T16:00
история
история
история ссср
история украины
великая отечественная война
1941
авиация
самолет
румыния
одесса
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Растерянность румын можно понять – мост находится в 400 километрах от Одессы, перегоночная же дальность И-16 – около 500 километров. Т.е., он может пролететь это расстояние в один конец и без бомбовой нагрузки. А эти истребители как будто имели бесконечный бензобак. Может ли это быть?Бесконечных бензобаков, разумеется, не бывает, а необычайная дальность самолётов объяснялась просто – они взлетали с авианосцев. И тут в растерянность должен прийти читатель: разве были у СССР в 1941 году авианосцы? Оказывается, да… Только авианосцы – воздушные.Инициатором этого проекта стал авиаконструктор Владимир Сергеевич Вахмистров. Еще во время учёбы в академии ВВС он занимался проектированием планеров и участвовал в испытаниях первого серийного цельнометаллического самолёта АНТ-3, конструкции Андрея Николаевича Туполева.Судя по всему, именно знакомство с мэтром советского авиастроения подтолкнуло Вахмистрова к разработке монструозного проекта "Звено".В 1929 году началась эксплуатация самолёта АНТ-4 в варианте ТБ-1 (тяжёлый бомбардировщик). Естественно, сразу встал вопрос о боевом применении – бомбардировщик, даже более скоростной и маневренный чем ТБ-1, нуждается в защите от вражеских истребителей. Лучшая же защита от вражеского истребителя – свой истребитель сопровождения.Проблема в том, что истребители по определению имеют меньшую дальность и не могут сопровождать бомбардировщики всё время полёта. А на самом-то деле им топлива нужно даже больше, поскольку его много тратится на воздушный бой.Тогда пошли путём создания "воздушных крейсеров" – тех же бомбардировщиков, имевших более мощное стрелковое вооружении (в СССР это был Р-6 / АНТ-7). Другое направление – создание крупногабаритных истребителей с большим запасом топлива. Тут наибольших успехов добились США, для которых этот вопрос был более актуален – так появились Lockheed P-38 Lightning, Republic P-47 Thunderbolt и непревзойдённый North American P-51 Mustang.Тяжёлые истребители, однако, имели низкую манёвренность, в то время как воздушный бой в 30-е годы представлялся именно манёвренной "собачьей свалкой" (поэтому командование ВВС РККА долго сомневалось в целесообразности производства скоростных истребителей-монопланов).Видимо именно это соображение подтолкнуло к созданию "воздушных авианосцев", которые тащили бы истребители на себе, выпуская их тогда, когда возникла угроза вражеской атаки.Позже были придуманы два других варианта использования подцепленных к бомбардировщику истребителей.Во-первых, они могли служить дополнительным двигателем для облегчения взлёта. Правда, испытания показали, что установленный поверх бомбардировщика истребитель (даже без крыльев) в лучшем случае компенсирует тягой свою массу и лобовое сопротивление.Во-вторых, истребители можно было использовать как бомбардировщики. В то время авиационные прицелы не отличались эффективностью и точность обычных горизонтальных бомбардировщиков была низкой. Сравнительно точные попадания обеспечивали пикирующие бомбардировщики – там бомбу наводил лётчик корпусом самолёта.И июне 1931 года Вахмистров представил начальнику УВВС РККА Якову Алкснису проект системы "Звено", состоявшего из бомбардировщика ТБ-1 и двух истребителей И-4, устанавливавшихся на крыло.Конструкцию базового самолёта усилили, а на крыле поставили две фермы в форме пирамиды для удержания хвоста и замки для основных стоек шасси. Чтобы при отходе от носителя винт последнего не ударил по нижнему крылу истребителя его попросту сняли (что интересно – лётные качества не пострадали). Истребители закатывались на крыло вручную, по деревянным пандусам.Испытания, в которых принимал участие сам Вахмистров, закончились успешно.После первого "Звена" пошли системы с индексами от 2 до 6. В них базовым самолётом служил четырёхмоторный ТБ-3 (АНТ-6). Варианты авиационного вооружения бомбардировщиков были самые разные. Наиболее монструозной была "Авиаматка" с двумя И-15 на крыле, двумя И-16 под крылом и И-Z (название, по одной из версий, было связано с широким использованием в конструкции нержавеющей стали, что потребовалось для размещения необычайно мощных 76 мм. безоткатных орудий) под фюзеляжем.В ходе испытаний отрабатывались различные способы применения истребителей, включая эксперименты с зацеплением с бомбардировщиком в воздухе (это было возможно только в случае с транспортировкой под фюзеляжем на трапеции). Естественно, такие опыты требовали высочайшего профессионализма, и Вахмистрову удалось заполучить выдающихся лётчиков-испытателей Валерия Чкалова, Петра Стефановского, Степана Супруна, Василия Степанчёнка и других. Кажется, именно с их лёгкой руки система получила название "воздушный цирк Вахмистрова".Самой удачной разработкой стало "Звено-6" (принят на вооружение РККА в октябре 1938 года как "Звено-СПБ" – составной пикирующий бомбардировщик) с двумя истребителями И-16. Они самостоятельно подруливал под крыло бомбардировщика и крепились тремя замками, два из которых находились на крыльях, а третий сверху фюзеляжа истребителя. Выполнив задачу истребители самостоятельно возвращались на аэродром базирования.Первоначально было заказано 40 систем "Звено", но работа шла медленно, план сократился до 12, но и он не был выполнен – всего было собрано пять штук, которые вошли в состав 2-й специальной эскадрильи 32 истребительного полка авиации ЧФ в Евпатории. Да и те в 1941 году были переквалифицированы в обычные истребители и бомбардировщики (в это время формировалось много новых частей и соединения, на которых просто не хватало техники).С 22 июня "звенья" собрали назад. Под руководством Вахмистрова не только восстановили четыре полных "Звена-СПБ", но и доработали их, усилив защиту и вооружение базовых самолетов, а главное оборудовав И-16 подвесными баками на 95 литров.Получившуюся эскадрилью возглавил капитан Арсений Шубиков.Впервые в бою "Звено-СПБ" было применено 26 июля 1941 года – истребители разбомбили нефтехранилище в Констанце, не встретив никакого сопротивления – они были сочтены своими. Ну а затем последовали атаки на чернаводский мост 10 и 13 числа, вторая из которых закончилась удачно – удалось сложить пролёт двухэтажного (автомобильного и железнодорожного) моста и перебить проходивший по нему нефтепровод. После выполнения задания истребители своим ходом летели в Одессу, там заправлялись и возвращались в Евпаторию."Звенья-СПБ" применялись до начала 1942 года включительно, всего они совершили 30 вылетов, в основном – по объектам на территории Румынии и переправам через Днепр. Причём на последнем этапе целью были не удары по целям в глубине занятой противником территории, а обеспечение взлёта И-16 с двумя 250 кг. бомбами – сами они с такой нагрузкой взлететь не могли.После удачного применения СПБ появилась идея построить ещё несколько таких систем, но проект упёрся в то, что ТБ-3 и И-16 уже не производились советской авиапромышленностью. А после гибели Шубикова в воздушном бою в октябре 1941 года (там он выступал как обычный истребитель) просто не осталось людей, заинтересованных в развитии этой темы.В дальнейшем Вахмистров предлагал строить звенья на другой базе, например – тяжёлого бомбардировщика ТБ-7 (Пе-8), но тут мешал не только дефицит этих самолётов, но и очевидная тупиковость самой конструкции – подвешенные снаружи истребители создавали сильнейшее лобовое сопротивление, сокращавшее скорость и дальность полёта самолёта.На ТБ-3 такая система себя оправдывала, поскольку это были тихоходные самолеты. Например, десантники на них размещались лежа на крыле. Максимальная скорость СПБ составляла всего 268 км/ч. Максимальная скорость Пе-8 – 450 км/ч.В дальнейшем Вахмистров занимался другими вопросами, будучи конструктором опытного завода №51, обслуживавшего интересы КБ Николая Поликарпова, а потом конструктора реактивных двигателей Владимира Челомея.В дальнейшем схема "самолёт на самолёте" использовалась, в основном, на экспериментальных машинах.Например, во время разработки противокорабельной ракеты КС-1 "Комета", проектированием которой занимались Серго Берия, Артём Микоян и Михаил Гуревич (двое последних дали имя самолётам МиГ), опытные изделия оснащались простейшей кабиной для отработки управления. Среди испытателей был Амет-Хан Султан, который не получил за эту программу Золотую Звезду Героя – она была бы у него уже третьей, а программа была совершенно секретной.В США при помощи самолёта носителя поднимали в воздух опытные машины с прямоточным воздушно-реактивным двигателем (он начинает эффективно работать только по достижении определённой скорости).Другие же проекты упирались в необходимость проектирования специальных небольших самолётов, которые бы помещались внутрь ну хотя бы Boing-747.Сейчас проблема дальности истребителей решается путём сокращения дальности полёта бомбардировщиков (они выпускают ракеты не приближаясь к районам где действует вражеская истребительная авиация) и дозаправкой истребителей в воздухе.
https://ukraina.ru/20240206/1052948819.html
https://ukraina.ru/20200226/1026766076.html
https://ukraina.ru/20231022/1050371473.html
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Василий Стоякин
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история, история ссср, история украины, великая отечественная война, 1941, авиация, самолет, румыния, одесса, ссср, ввс, ркка, чф
История, История, история СССР, история Украины, Великая Отечественная война, 1941, авиация, самолет, Румыния, Одесса, СССР, ВВС, РККА, ЧФ

"Цирк Вахмистрова" в небе над Румынией

16:00 13.08.2024
 
© открытый источник"Звено-6" Вахмистрова
Звено-6 Вахмистрова
© открытый источник
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
13 августа 1941 года советские ВВС предприняли рейд на стратегический мост через Дунай в Чернаводе (мост Карла I), который соединял основные центры Румынии с побережьем. Тяжёлые бомбардировщики попаданий не добились и тогда на мост спикировали истребители, добившиеся нескольких попаданий 250-кг. авиабомб. Румынские военные были в растерянности…
Растерянность румын можно понять – мост находится в 400 километрах от Одессы, перегоночная же дальность И-16 – около 500 километров. Т.е., он может пролететь это расстояние в один конец и без бомбовой нагрузки. А эти истребители как будто имели бесконечный бензобак. Может ли это быть?
Бесконечных бензобаков, разумеется, не бывает, а необычайная дальность самолётов объяснялась просто – они взлетали с авианосцев. И тут в растерянность должен прийти читатель: разве были у СССР в 1941 году авианосцы? Оказывается, да… Только авианосцы – воздушные.
Инициатором этого проекта стал авиаконструктор Владимир Сергеевич Вахмистров. Еще во время учёбы в академии ВВС он занимался проектированием планеров и участвовал в испытаниях первого серийного цельнометаллического самолёта АНТ-3, конструкции Андрея Николаевича Туполева.
Судя по всему, именно знакомство с мэтром советского авиастроения подтолкнуло Вахмистрова к разработке монструозного проекта "Звено".
В 1929 году началась эксплуатация самолёта АНТ-4 в варианте ТБ-1 (тяжёлый бомбардировщик). Естественно, сразу встал вопрос о боевом применении – бомбардировщик, даже более скоростной и маневренный чем ТБ-1, нуждается в защите от вражеских истребителей. Лучшая же защита от вражеского истребителя – свой истребитель сопровождения.
Авиаконструктор Дмитрий Григорович - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
6 февраля, 08:00История
"Летучие корабли" инженера Григоровича В истории России Дмитрий Павлович Григорович остался, в первую очередь, создателем летающих лодок – самолётов, способных взлетать с воды и садиться на воду. Только до революции по проектам Григоровича было построено свыше тысячи гидросамолётов. Всего же на его счету около 80 конструкций летательных аппаратов
Проблема в том, что истребители по определению имеют меньшую дальность и не могут сопровождать бомбардировщики всё время полёта. А на самом-то деле им топлива нужно даже больше, поскольку его много тратится на воздушный бой.
Тогда пошли путём создания "воздушных крейсеров" – тех же бомбардировщиков, имевших более мощное стрелковое вооружении (в СССР это был Р-6 / АНТ-7). Другое направление – создание крупногабаритных истребителей с большим запасом топлива. Тут наибольших успехов добились США, для которых этот вопрос был более актуален – так появились Lockheed P-38 Lightning, Republic P-47 Thunderbolt и непревзойдённый North American P-51 Mustang.
Тяжёлые истребители, однако, имели низкую манёвренность, в то время как воздушный бой в 30-е годы представлялся именно манёвренной "собачьей свалкой" (поэтому командование ВВС РККА долго сомневалось в целесообразности производства скоростных истребителей-монопланов).
© открытый источник"Звено-1" Вахмистрова
Звено-1 Вахмистрова
© открытый источник
"Звено-1" Вахмистрова
Видимо именно это соображение подтолкнуло к созданию "воздушных авианосцев", которые тащили бы истребители на себе, выпуская их тогда, когда возникла угроза вражеской атаки.
Позже были придуманы два других варианта использования подцепленных к бомбардировщику истребителей.
Во-первых, они могли служить дополнительным двигателем для облегчения взлёта. Правда, испытания показали, что установленный поверх бомбардировщика истребитель (даже без крыльев) в лучшем случае компенсирует тягой свою массу и лобовое сопротивление.
Во-вторых, истребители можно было использовать как бомбардировщики. В то время авиационные прицелы не отличались эффективностью и точность обычных горизонтальных бомбардировщиков была низкой. Сравнительно точные попадания обеспечивали пикирующие бомбардировщики – там бомбу наводил лётчик корпусом самолёта.
- РИА Новости, 1920, 26.02.2020
26 февраля 2020, 15:00
«Дважды приглашали к Сталину. Неман не поддавался». Как в Харькове создавали советские самолётыДо революции территория нынешней Украины была одним из важнейших центров авиастроения в Российской империи. В Киеве князь Александр Кудашев поднял в воздух первый самолёт отечественной постройки, тут же начинал работать Игорь Сикорский. В Одессе предприниматель Артур Анатра построил целый авиазавод.
И июне 1931 года Вахмистров представил начальнику УВВС РККА Якову Алкснису проект системы "Звено", состоявшего из бомбардировщика ТБ-1 и двух истребителей И-4, устанавливавшихся на крыло.
Конструкцию базового самолёта усилили, а на крыле поставили две фермы в форме пирамиды для удержания хвоста и замки для основных стоек шасси. Чтобы при отходе от носителя винт последнего не ударил по нижнему крылу истребителя его попросту сняли (что интересно – лётные качества не пострадали). Истребители закатывались на крыло вручную, по деревянным пандусам.
Испытания, в которых принимал участие сам Вахмистров, закончились успешно.
После первого "Звена" пошли системы с индексами от 2 до 6. В них базовым самолётом служил четырёхмоторный ТБ-3 (АНТ-6). Варианты авиационного вооружения бомбардировщиков были самые разные. Наиболее монструозной была "Авиаматка" с двумя И-15 на крыле, двумя И-16 под крылом и И-Z (название, по одной из версий, было связано с широким использованием в конструкции нержавеющей стали, что потребовалось для размещения необычайно мощных 76 мм. безоткатных орудий) под фюзеляжем.
© открытый источник"Авиаматка" Вахмистрова
Авиаматка Вахмистрова
© открытый источник
"Авиаматка" Вахмистрова
В ходе испытаний отрабатывались различные способы применения истребителей, включая эксперименты с зацеплением с бомбардировщиком в воздухе (это было возможно только в случае с транспортировкой под фюзеляжем на трапеции). Естественно, такие опыты требовали высочайшего профессионализма, и Вахмистрову удалось заполучить выдающихся лётчиков-испытателей Валерия Чкалова, Петра Стефановского, Степана Супруна, Василия Степанчёнка и других. Кажется, именно с их лёгкой руки система получила название "воздушный цирк Вахмистрова".
Самой удачной разработкой стало "Звено-6" (принят на вооружение РККА в октябре 1938 года как "Звено-СПБ" – составной пикирующий бомбардировщик) с двумя истребителями И-16. Они самостоятельно подруливал под крыло бомбардировщика и крепились тремя замками, два из которых находились на крыльях, а третий сверху фюзеляжа истребителя. Выполнив задачу истребители самостоятельно возвращались на аэродром базирования.
Самолёт К-4 - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
22 октября 2023, 08:00История
Конструктор Калинин: смерть от Жар-птицыВ СССР было не так много толковых учёных и инженеров-конструкторов, поэтому ими, в основном, не разбрасывались. Если уж сажали, как это было с Туполевым, Бартини или Королёвым, то старались приспособить к какому-то общественно-полезному труду по основной специальности. А вот Константину Калинину не повезло – он был расстрелян 22 октября 1938 года
Первоначально было заказано 40 систем "Звено", но работа шла медленно, план сократился до 12, но и он не был выполнен – всего было собрано пять штук, которые вошли в состав 2-й специальной эскадрильи 32 истребительного полка авиации ЧФ в Евпатории. Да и те в 1941 году были переквалифицированы в обычные истребители и бомбардировщики (в это время формировалось много новых частей и соединения, на которых просто не хватало техники).
С 22 июня "звенья" собрали назад. Под руководством Вахмистрова не только восстановили четыре полных "Звена-СПБ", но и доработали их, усилив защиту и вооружение базовых самолетов, а главное оборудовав И-16 подвесными баками на 95 литров.
Получившуюся эскадрилью возглавил капитан Арсений Шубиков.
Впервые в бою "Звено-СПБ" было применено 26 июля 1941 года – истребители разбомбили нефтехранилище в Констанце, не встретив никакого сопротивления – они были сочтены своими. Ну а затем последовали атаки на чернаводский мост 10 и 13 числа, вторая из которых закончилась удачно – удалось сложить пролёт двухэтажного (автомобильного и железнодорожного) моста и перебить проходивший по нему нефтепровод. После выполнения задания истребители своим ходом летели в Одессу, там заправлялись и возвращались в Евпаторию.
Иван Кожедуб - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
8 июня, 08:02История
Кожедуб: воздушный богатырьАсом официально считается лётчик, лично одержавший пять подтверждённых воздушных побед. Советским истребителем №1 является Иван Никитович Кожедуб, который становился асом 12 раз
"Звенья-СПБ" применялись до начала 1942 года включительно, всего они совершили 30 вылетов, в основном – по объектам на территории Румынии и переправам через Днепр. Причём на последнем этапе целью были не удары по целям в глубине занятой противником территории, а обеспечение взлёта И-16 с двумя 250 кг. бомбами – сами они с такой нагрузкой взлететь не могли.
После удачного применения СПБ появилась идея построить ещё несколько таких систем, но проект упёрся в то, что ТБ-3 и И-16 уже не производились советской авиапромышленностью. А после гибели Шубикова в воздушном бою в октябре 1941 года (там он выступал как обычный истребитель) просто не осталось людей, заинтересованных в развитии этой темы.
В дальнейшем Вахмистров предлагал строить звенья на другой базе, например – тяжёлого бомбардировщика ТБ-7 (Пе-8), но тут мешал не только дефицит этих самолётов, но и очевидная тупиковость самой конструкции – подвешенные снаружи истребители создавали сильнейшее лобовое сопротивление, сокращавшее скорость и дальность полёта самолёта.
На ТБ-3 такая система себя оправдывала, поскольку это были тихоходные самолеты. Например, десантники на них размещались лежа на крыле. Максимальная скорость СПБ составляла всего 268 км/ч. Максимальная скорость Пе-8 – 450 км/ч.
В дальнейшем Вахмистров занимался другими вопросами, будучи конструктором опытного завода №51, обслуживавшего интересы КБ Николая Поликарпова, а потом конструктора реактивных двигателей Владимира Челомея.
В дальнейшем схема "самолёт на самолёте" использовалась, в основном, на экспериментальных машинах.
23 марта, 08:05История
Двухконтурная турбореактивная казацкая люлька с форсажной камерой
Например, во время разработки противокорабельной ракеты КС-1 "Комета", проектированием которой занимались Серго Берия, Артём Микоян и Михаил Гуревич (двое последних дали имя самолётам МиГ), опытные изделия оснащались простейшей кабиной для отработки управления. Среди испытателей был Амет-Хан Султан, который не получил за эту программу Золотую Звезду Героя – она была бы у него уже третьей, а программа была совершенно секретной.
В США при помощи самолёта носителя поднимали в воздух опытные машины с прямоточным воздушно-реактивным двигателем (он начинает эффективно работать только по достижении определённой скорости).
Другие же проекты упирались в необходимость проектирования специальных небольших самолётов, которые бы помещались внутрь ну хотя бы Boing-747.
Сейчас проблема дальности истребителей решается путём сокращения дальности полёта бомбардировщиков (они выпускают ракеты не приближаясь к районам где действует вражеская истребительная авиация) и дозаправкой истребителей в воздухе.
 
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14:57"Сместить Зеленского", Курск, ВСУ несут потери. Главное на Украине на 15:00 13 августа
14:45В МИД Украины впервые назвали "цели ВСУ" в Курской области
14:35Украинские военные ударили по автобусу с мирными жителями в Лисичанске: есть жертвы
14:20Хроника энергетической войны: российский СПГ завоевывает Европу, иранская нефть — Азию
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