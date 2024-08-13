https://ukraina.ru/20240813/1056840021.html

Бесконечный комендантский час и драки с военкомами. Что происходит в Харькове

Бесконечный комендантский час и драки с военкомами. Что происходит в Харькове - 13.08.2024 Украина.ру

Бесконечный комендантский час и драки с военкомами. Что происходит в Харькове

Последнее время украинские войска сосредоточены на своем рейде на Курск, поэтому харьковское направление отошло на второй план. Харьковская областная администрация сообщает, что удары россиян КАБами резко сократились после открытия фронта на Курском направлении.

2024-08-13T14:01

2024-08-13T14:01

2024-08-13T14:01

эксклюзив

украина

харьков

комендантский час

игорь терехов

волчанск

владимир путин

курск

вооруженные силы украины

генштаб

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"Раньше их было 30-60 в сутки, теперь - не больше 10", - сообщают в администрации. В Сумской области, наоборот, количество ударов резко возросло.Генштаб ВСУ сообщил в понедельник 12 августа о боестолкновениях под Купянском и в Волчанске. Группировка ВСУ "Харьков" сообщает, что ВС РФ стягивают штурмовые группы в Волчанск, намереваясь усилить давление на этом участке. Иными словам, план отвлечения российских войск на Курское направление не сработал.С понедельника также удлиняется комендантский час в приграничных районах Харьковской области – с 17 вечера до 9 утра, то есть на 16 часов в сутки. Губернатор мотивирует это тем, что гражданское население не должно мешать ВСУ. То есть они опасаются лишних глаз и ушей, которые могут заметить передвижения военных и техники.Сбежавший за границу харьковчанин, автор telegram-канала "Уклонист.ua" пишет, что власти курским рейдом пытаются также перебить нараставший тренд сопротивления насильственной мобилизации. По его словам, среди подписчиков вновь оживились погрустневшие националисты, требующие загнать всех на фронт."Уклонистская тема заглохла. Выяснилась гнилая сущность некоторых людей, которые просто не хотят воевать в отступающей армии. Повторюсь – не жаль. Такие люди даже как виртуальные союзники не нужны. Слава богу, что это вскрылось сейчас, а не позже", - пишет харьковчанин.Тем не менее, он отмечает, что в Харькове стихийные протесты не прекращаются. Например, утром 7 августа мужчины перекрыли дорогу на рынок Барабошово, мешая проехать машинам ТЦК и полиции. На днях также в соцсетях разошлось видео, на котором харьковчанин Тимур Бойко показал, как в луцком ТЦК двое насильно мобилизованных пытаются поднять на бунт остальных узников, уверяя тех, что их больше, чем военкомов."Вас там лежит целая рота, и на улице 30 человек. Встали все и на выход. Как вас остановить? Вас незаконно лишили свободы! И разнести там окна, мебель, всё, что можно", - говорит на видео один из зачинщиков бунта.Харьковские комментаторы связывают с курским рейдом ВСУ также активизацию сотрудников ТЦК (военкомов), которые, приободрившись, стали действовать жестче. Ежедневно в Харькове только на видео попадает три-четыре драки военкомов с гражданскими лицами, включая женщин, которые пытаются вступиться за задерживаемых мужчин.Пожилой инвалид недавно вышел на одиночный пикет в Харькове с требованием вернуть его опекуна, без которого он не может самостоятельно существовать. "Ворвались четверо бандитов, взяли моего законного опекуна, побили его, бросили в машину и увезли в неизвестном направлении. Соседи заступались… Это беспредел", - рассказывает на камеру пенсионер.На днях военкомы в Харькове жестоко избили даже бывшего военнопленного, который только недавно был обменян. Из рядов ВСУ он был временно списан, но этот факт никого не остановил. В связи с нанесением телесных травм освобожденный военнопленный пытался заявить в полицию, но там заявление принимать отказались. Проигнорировали его и в Государственном бюро расследований. В ТЦК не отрицают факт инцидента, но обещают лишь в будущем провести свое расследование, а пока требуют не мешать действиям своих сотрудников. Избитый бывший военнопленный отмечает, что в плену к нему относились нормально, а вот после освобождения его сразу же избили на родине. Украинская полиция в принципе не реагирует на инциденты и преступления с участием военных, утверждая, что у них нет на то полномочий. Военные же даже в случае серьезного преступления в тылу просто обычно уезжают на фронт, откуда командиры их не выдают.Накануне начала учебного года городские власти Харькова активнее стали пилить бюджет на строительстве подземных школ и медицинских учреждений. Пока что речь идет об обустройстве классов и больничных палат на станциях метро.На станциях метро планируют обучать 900 учеников, но необходимо в целом 60 000 мест, говорит мэр Харькова Игорь Терехов. В перспективе хотел бы полностью построить подземный город, но для этого нужные миллиарды, а центральная власть средств на это не выделяет. "Я не очень хочу, чтобы харьковчане жили под землей. Особенно наши дети. Но мы вынуждены сегодня делать всё, что от нас зависит, чтобы наши дети учились в безопасных условиях", - заявил мэр Харькова.Ранее на проект подземного города Игорь Терехов просил у западных инвесторов 225 миллионов евро. "Там будут построены школу, медицинские учреждения, паркинги, коворкинг и торговые центры", - презентовал проект Терехов. Инвесторов не нашлось, но мэр Харькова не отчаивается и не оставляет попыток найти доверчивых западных бизнесменов на финансирование подземных Нью-Васюков.На ту же тему: "У Путина теперь развязаны руки". Украинские эксперты о том, чего теперь надо бояться

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эксклюзив, украина, харьков, комендантский час, игорь терехов, волчанск, владимир путин, курск, вооруженные силы украины, генштаб