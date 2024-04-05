https://ukraina.ru/20240405/1054329006.html

Просроченный и списанный. У Зеленского возникли проблемы с властью и жизнью

Просроченный и списанный. У Зеленского возникли проблемы с властью и жизнью - 05.04.2024 Украина.ру

Просроченный и списанный. У Зеленского возникли проблемы с властью и жизнью

Еще одну подорожную на свалку истории президенту Украины Владимиру Зеленскому вольно или невольно выдал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Зеленский ждет от США всяческой помощи, а ее нет.

2024-04-05T14:10

2024-04-05T14:10

2024-04-05T14:10

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И вот почему. Как рассказал член Палаты представителей и глава ее Комитета по иностранным делам Майкл Маккол, по мнению упомянутого Салливана, США опасаются "слишком помогать" Украине, потому что Вашингтон понимает, как Россия может осерчать и радикально долбануть, используя свой ядерный арсенал. США же не желают ядерной войны, потому как не совсем к ней готовы.Мнение Салливана относительно помощи Украине Маккол пересказал изданию Puck: дескать, помощник президента "очень нерешительный. И он повелся на эту мысль, что если мы дадим им (Украине. – Авт.) слишком много, тогда Россия нанесет по нам удар тактическим ядерным оружием. Но большинство разведданных, которые мне приходилось видеть, свидетельствуют, что они не собираются этого делать".При этом сам Маккол позиционирует себя, как "ястреба войны", который оценивает поддержку Киева со стороны Вашингтона как "очень скромную" и буквально призывает к решительным действиям, а не "полушагам", потому как пока ситуация сегодня складывается в пользу России, которая побеждает. "Знаете, мы даем Путину именно то, чего он хочет. Это ситуация без сдвигов. Война на истощение. И у него больше людей, которых можно бросать в бой", – добавил он.И как бы там ни было, а действительно по ситуации прилетает Украине и Зеленскому, для которого продолжение войны, кровавая эскалация на фронтах спецвоенной операции (СВО) – единственная гарантия пребывания у власти и самый надежный способ получить помощь Запада, чтобы страна могла выполнять хоть минимальные свои функции. И если война прекратиться по любым причинам, то Зеленский станет нужен Западу, как зайцу стоп-сигнал, и от него легко избавятся, как от заигранной карты и просроченного, проблемного актива и отработанного материала.И позиция Салливана – это очень нехороший звоночек для Зеленского. Тем более что помощник президента и раньше говорил, что Украина уже одержит победу, не тогда, когда ее границы вернутся к линиям 1991 года, а когда боевые действия завершатся, и она останется "суверенной, демократической, свободной страной". Без Зеленского, разумеется. И хотя Салливан об этом и не говорил, но сам Зеленский недавно скорректировал свою прежнюю "твердокаменную" позицию и готов к переговорам о мире при нынешних границах Украины, которая потеряла где-то 20% территорий.Кстати, о просроченности Зеленского. "Срок годности" его, по мнению экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, истечет в мае текущего года. Несмотря на самые различные взгляды на проблему, ее толкование и отношение к ней разных политиков. Потому как выход из этого положения прописан в Конституции: раз президентские выборы не были проведены, то по Основному Закону полномочия Зеленского после 20 мая 2024 года должны перейти к главе парламента. Он и должен выполнять функции президента до избрания нового президента, выборы которого можно будет провести после завершения военного конфликта. "Я понимаю, что это не нравится ни Зеленскому, ни его Офису, но закон есть закон", -- заметил Разумков.По мнению же экс-нардепа, доктора юридических наук Валерия Карпунцова, в противном случае речь идет об узурпации власти: Но, как вы понимаете, такие выводы относятся к нормальной стране, где Конституция и законы соблюдаются, а к Украине это не имеет никакого отношения. Ни к Зеленскому, ни к его кукловодам-покровителям. Нет ни одного закона, который касался бы сохранения власти и не был нарушен Зеленским. Но за его спиной стоит Запад, его кураторы, которым такой Зеленский и нужен -- покорный и выполняющий главную задачу по обеспечению войны с Россией.Понимая это, Зеленский вообще позволяет себе хамить, капризничать и выдвигать непомерные требования, очень похожие на шантаж. Более того, президент во всем от Запада зависимой Украины порой ведет себя, как хвост, разрешающий себе вертеть собакой, которая, увы, тоже стала заложником сложившейся ситуации. По общему мнению, в США даже не так от исхода, как от продолжительности войны в Украине зависит судьба президентских выборов. Случится досрочное и скорое фиаско Украины – однозначно проиграет нынешний президент -- демократ Джо Байден, длительная же война может поставить палки в колеса его конкуренту – республиканцу Дональду Трампу.Однако, с другой стороны, несмотря на видимую патовость ситуации и яростное желание Зеленского и его покровителей сохраниться у власти, все равно есть признаки и того, что Зеленского все же если пока и не сливают, то готовы сделать это в любую минуту, когда представится удобный момент.Во-первых, об этом свидетельствуют само обсуждение просроченности Зеленского. Его фактически загоняют в угол рассуждениями о легитимности/нелегитимности. Он установил фактически квази-диктатуру, заткнул рты любой оппозиции и СМИ, но все равно в украинской так называемой элите идут разговоры, что "король-то голый". Элита как бы намекает Зеленскому на его провалы – разгул невиданной коррупции, провал контрнаступления и фактически проигранную войну, изуверскую "мясную" мобилизацию, отставку-расправу главкома ВСУ Валерия Залужного, перманентное отсутствие денег, вызванное в том числе и разворовыванием кубышки ближайшим окружением. И на то, что именно он будет за все это отвечать. По-любому.Во-вторых, кадровые чистки в ближайшем окружении Зеленской были объяснены "оптимизацией управления", но в это мало кто поверил. Заговорили:- о конституционной рокировке полномочий власти, перетекании их от одного института к другому, что будут сопряжено с персональными кадровыми перестановками. Якобы опять грядет чистая парламентская республика, где всем будет рулить премьер-министр, назначенный парламентским большинством (коалицией), а президенту останутся церемониальные функции;- о том, что на пост премьера уже намылился нынешний глава Офиса президенты (ОПУ) Андрей Ермак, в пользу которого якобы и были проведены все последние кадровые чистки.И Ермак косвенно это подтверждает. Он заявил, что "Украина приближается к критическому моменту", и для Киева важно, чтобы американский пакет помощи "был одобрен в этом месяце". То есть в апреле, чтобы уже в мае можно было перетасовывать власть.Но Запад-то, даже США с помощью не спешат, а это не просто звоночек, это уже набат-предупреждение для Зеленского – его начинают гнать уже открыто.Наконец, в-третьих, появились данные соцопроса группы "Рейтинг", которые показывают: Зеленского сливают и в общественном мнении Украины.Согласно этим данным, если в сентябре 2023 года деятельность президента полностью поддерживали 42%, то в феврале 2024 цифра упала почти вдвое -- до 22%. И практически вдвое выросло количество противников деятельности Зеленского -- с 9% до 18%, вернее выросло число тех, кто ответил "скорее не поддерживаю", и с 7% до 15% -- "не поддерживаю совсем".И если вспомнить, что еще в феврале прошлого года президента поддерживали 58% опрошенных, а в апреле 2022-го – 74%, то картина выглядит совсем плачевно. Не утешает даже то, что пропрезидентское болото" осталось прежним: количество ответивших "скорее поддерживаю" почти не изменилось -- в районе 40%.Исходя из этого, все недоброжелатели Зеленского и делают общий вывод: он стал настолько токсичен для всех, включая собственных кукловодов, что ему бы не пазлы складывать в картине "мой второй срок", а подумать о себе. О том, как избежать реального уголовного преследования и успеть добежать, что называется, до канадской границы в лучшем случае, а в худшем — думать, как изменить внешность, чтобы, может быть, сохранить жизнь, когда он окончательно станет обузой для всех.

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украина, сша, россия, владимир зеленский, джейк салливан, андрей ермак, вооруженные силы украины, рада, верховная рада, мнения