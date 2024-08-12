Сатисфакция за поражения в Донбассе. Что говорят украинские военные и эксперты о рейде на Курск - 12.08.2024 Украина.ру
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Сатисфакция за поражения в Донбассе. Что говорят украинские военные и эксперты о рейде на Курск
Сатисфакция за поражения в Донбассе. Что говорят украинские военные и эксперты о рейде на Курск - 12.08.2024 Украина.ру
Сатисфакция за поражения в Донбассе. Что говорят украинские военные и эксперты о рейде на Курск
На текущей неделе внимание украинских экспертов, политиков и военных было ожидаемо приковано к рейду на Курскую область. В целом можно констатировать, что оценки разделились ровно на половину: одни хвалят ВСУ за удачную операцию и подъем боевого духа националистов, другие же критикуют, как неоправданную авантюру на фоне отступлений ВСУ в Донбассе
2024-08-12T16:33
2024-08-12T17:20
эксклюзив
сво
украина
россия
владимир зеленский
михаил подоляк
донбасс
курская область
вооруженные силы украины
нато
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Последние преимущественно из лагеря пятого президента Петра Порошенко.Советник Офиса президента Михаил Подоляк говорит, что рейд в Курскую область был нужен, чтобы улучшить переговорные позиции Украины. Фактически он слово в слово повторяет мантру западных политиков, которые третий год подхлестывают ВСУ с помощью этого аргумента, попутно рекомендуя киевскому режиму мобилизовать восемнадцатилетних.На следующий же день шеф Подоляка Андрей Ермак дает интервью, в котором говорит, что не видит никакого смысла в переговорах на данный момент. По сути, разговоры об улучшении переговорных позиций должны убедить сторонников мирных решений потерпеть еще немного, а потом — еще немного.Военный психолог Андрей Козинчук на канале "Новости. Live" рассказывает, что мобилизация украинцев 18–25 лет не за горами. И произойдет она, как только ВСУ встанет "в какой-то штопор" вроде провального контрнаступления прошлого года.Экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский говорит при этом о несоразмерных потерях в рядах ВСУ, которые в Донбассе еле держатся. "Уже давно почти каждую неделю приезжаю к нашим воинам на Донетчину. Соотношение потерь россиян к украинцам примерно 1 к 7", — рассказывает Жебривский. По его словам, мотивация в ВСУ падает с каждым днем, а фронт держится только благодаря "пассионариям", то есть националистам-фанатикам.На высокие потери жалуется и руководитель медицинской службы батальона ВСУ "Волки да Винчи" националистка Алина Михайлова. "Сейчас есть огромные потери на фронте, происходящие из-за "дебильных приказов", которые невозможно выполнить", — заявила она. Михайлова напомнила, как комбриг ВСУ Богдан Шевчук отправил на передовые позиции почти всю верхушку бригады разведки, в результате чего многие погибли.Украинский офицер с позывным "Алекс" со ссылкой на военных 53-й ОМБр пишет, что россияне применяют под Торецком эффективную тактику, штурмуя непрерывно мелкими пехотными группами. В результате ВСУ несут потери убитыми, ранеными и пленными, а у россиян якобы даже раненых нет.И рейд в Курскую область поднял боевой дух националистов, рассказывает украинский политолог и экс-депутат Александр Бригинец. "Мы, все украинцы, любим смотреть, как убивают москалей. В данном случае эмоционально видеть, как наши где-то наступают и наносят удары по врагу, — это позитивно, это эмоционально", — с радостью рассказывает русофоб, подчеркивая, что рейд нужен был для "моральной сатисфакции" за поражения.Однако бывший генеральный прокурор Юрий Луценко уверен, что рейд на Курскую область приведет к еще большим проблемам ВСУ в Донбассе. "Нельзя рассматривать эту операцию в отрыве от общей ситуации на фронте. Давайте признаем, что у нас огромные проблемы в Донбассе. После падения Авдеевки в феврале за пять месяцев не были подготовлены ни первая, ни вторая, ни третья линии обороны, как нас торжественно заверяла власть", — сетует Луценко.Политолог Вадим Карасев сравнивает рейд на Курскую область с набегом кочевников. "Киев сам до конца не знает, для чего он это делал и что там происходит. Вот, взяли 35 пленных — ради этого надо было этот набег или рейд делать? Это напоминает мне, как когда-то Москву брали, сжигали несколько раз, брали в полон", — рассказывает политолог.В свою очередь политолог Юрий Романенко говорит, что рейд был нужен исключительно для демонстрации Западу своих возможностей, поскольку там многие хотели уже ставить крест на ВСУ. "На фоне наступления России на востоке — там идут тяжелейшие бои за Торецк, Нью-Йорк. Соответственно, Украине, которая медленно там пятится, необходимы были аргументы, которые бы показали, что у нее есть потенциал", — считает политолог, повторяя тезис Михаила Подоляка об "улучшении переговорных позиций".Романенко также считает, что с помощью рейда на Курскую область ВСУ могут нарушить логистику ВС РФ, перерезав важный транспортный узел в Льгове, а также питание для Курской АЭС.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* тоже считает, что главная цель этой операции — нарушение коммуникации группы российских войск "Север".Опальный украинский депутат Александр Дубинский утверждает, что атака на Курскую область является попыткой эскалации, которая позарез нужна Зеленскому. "Мое личное мнение — Зеленский ищет любой способ перевести войну РФ — Украина в войну РФ — НАТО", — считает Дубинский.Экс-посол Украины в США Валерий Чалый уже откровенно говорит на телеканале "Новое время" о необходимости втягивания отдельных стран НАТО в конфликт. "Если бы решились на нашей стороне быть просто индивидуальные страны, — мы не говорим про НАТО, мы говорим о странах, которые сейчас могли бы реально помочь на тех участках, где более спокойно. Точно считаю, что время для перехода этих партнерств в союзничество и в коллективные силы абсолютно пришло. Я имею в виду Польшу, Румынию, страны Прибалтики", — мечтает украинский дипломат.Еще один политолог Павел Щелин считает, что руководство Украины из последних сил пытается привлечь к себе внимание такими рейдами. "На мой взгляд, в целом идея повышения градуса агрессии украинского конфликта может в определенном сценарии рассматриваться нынешним руководством Украины как выгодная, потому что это привлечение внимания мира к этой проблеме", — утверждает политолог.По его словам, от украинской тематики в мире стали уставать на фоне эскалации на Ближнем Востоке, событий в Африке, поэтому Зеленскому нужно хоть так вернуть к себе внимание. Правда, за это внимание пришлось положить много народа.* Признан в РФ иноагентом, внесён в список экстремистов и террористов.Ещё мнения с Украины о происходящем: Курск − последний вздох войны? Украинские эксперты о перспективах переговоров
https://ukraina.ru/20240812/1056811814.html
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, сво, украина, россия, владимир зеленский, михаил подоляк, донбасс, курская область, вооруженные силы украины, нато
Эксклюзив, СВО, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Донбасс, Курская область, Вооруженные силы Украины, НАТО

Сатисфакция за поражения в Донбассе. Что говорят украинские военные и эксперты о рейде на Курск

16:33 12.08.2024 (обновлено: 17:20 12.08.2024)
 
© Пресс-служба врио губернатора Курской области / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области
© Пресс-служба врио губернатора Курской области
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
На текущей неделе внимание украинских экспертов, политиков и военных было ожидаемо приковано к рейду на Курскую область. В целом можно констатировать, что оценки разделились ровно на половину: одни хвалят ВСУ за удачную операцию и подъем боевого духа националистов, другие же критикуют, как неоправданную авантюру на фоне отступлений ВСУ в Донбассе
Последние преимущественно из лагеря пятого президента Петра Порошенко.
Советник Офиса президента Михаил Подоляк говорит, что рейд в Курскую область был нужен, чтобы улучшить переговорные позиции Украины. Фактически он слово в слово повторяет мантру западных политиков, которые третий год подхлестывают ВСУ с помощью этого аргумента, попутно рекомендуя киевскому режиму мобилизовать восемнадцатилетних.
На следующий же день шеф Подоляка Андрей Ермак дает интервью, в котором говорит, что не видит никакого смысла в переговорах на данный момент. По сути, разговоры об улучшении переговорных позиций должны убедить сторонников мирных решений потерпеть еще немного, а потом — еще немного.
Военный психолог Андрей Козинчук на канале "Новости. Live" рассказывает, что мобилизация украинцев 18–25 лет не за горами. И произойдет она, как только ВСУ встанет "в какой-то штопор" вроде провального контрнаступления прошлого года.
Курск
08:04
"До черты невозврата"? Украинские и российские эксперты и политики о курской авантюре КиеваВ украинском экспертном сообществе думают о том, чего достиг киевский режим заходом в Курскую область России и что он может в результате потерять
Экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский говорит при этом о несоразмерных потерях в рядах ВСУ, которые в Донбассе еле держатся.
"Уже давно почти каждую неделю приезжаю к нашим воинам на Донетчину. Соотношение потерь россиян к украинцам примерно 1 к 7", — рассказывает Жебривский.
По его словам, мотивация в ВСУ падает с каждым днем, а фронт держится только благодаря "пассионариям", то есть националистам-фанатикам.
На высокие потери жалуется и руководитель медицинской службы батальона ВСУ "Волки да Винчи" националистка Алина Михайлова. "Сейчас есть огромные потери на фронте, происходящие из-за "дебильных приказов", которые невозможно выполнить", — заявила она. Михайлова напомнила, как комбриг ВСУ Богдан Шевчук отправил на передовые позиции почти всю верхушку бригады разведки, в результате чего многие погибли.
Украинский офицер с позывным "Алекс" со ссылкой на военных 53-й ОМБр пишет, что россияне применяют под Торецком эффективную тактику, штурмуя непрерывно мелкими пехотными группами. В результате ВСУ несут потери убитыми, ранеными и пленными, а у россиян якобы даже раненых нет.
И рейд в Курскую область поднял боевой дух националистов, рассказывает украинский политолог и экс-депутат Александр Бригинец.
"Мы, все украинцы, любим смотреть, как убивают москалей. В данном случае эмоционально видеть, как наши где-то наступают и наносят удары по врагу, — это позитивно, это эмоционально", — с радостью рассказывает русофоб, подчеркивая, что рейд нужен был для "моральной сатисфакции" за поражения.
Однако бывший генеральный прокурор Юрий Луценко уверен, что рейд на Курскую область приведет к еще большим проблемам ВСУ в Донбассе. "Нельзя рассматривать эту операцию в отрыве от общей ситуации на фронте. Давайте признаем, что у нас огромные проблемы в Донбассе. После падения Авдеевки в феврале за пять месяцев не были подготовлены ни первая, ни вторая, ни третья линии обороны, как нас торжественно заверяла власть", — сетует Луценко.
- РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Вчера, 22:11
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Политолог Вадим Карасев сравнивает рейд на Курскую область с набегом кочевников. "Киев сам до конца не знает, для чего он это делал и что там происходит. Вот, взяли 35 пленных — ради этого надо было этот набег или рейд делать? Это напоминает мне, как когда-то Москву брали, сжигали несколько раз, брали в полон", — рассказывает политолог.
В свою очередь политолог Юрий Романенко говорит, что рейд был нужен исключительно для демонстрации Западу своих возможностей, поскольку там многие хотели уже ставить крест на ВСУ. "На фоне наступления России на востоке — там идут тяжелейшие бои за Торецк, Нью-Йорк. Соответственно, Украине, которая медленно там пятится, необходимы были аргументы, которые бы показали, что у нее есть потенциал", — считает политолог, повторяя тезис Михаила Подоляка об "улучшении переговорных позиций".
Романенко также считает, что с помощью рейда на Курскую область ВСУ могут нарушить логистику ВС РФ, перерезав важный транспортный узел в Льгове, а также питание для Курской АЭС.
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* тоже считает, что главная цель этой операции — нарушение коммуникации группы российских войск "Север".
Опальный украинский депутат Александр Дубинский утверждает, что атака на Курскую область является попыткой эскалации, которая позарез нужна Зеленскому. "Мое личное мнение — Зеленский ищет любой способ перевести войну РФ — Украина в войну РФ — НАТО", — считает Дубинский.
последствия атаки БпЛА на Курск - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
9 августа, 15:51
Курск: что дальше?Итак, третий день ситуация в Курской области остается напряженной, но контролируемой российскими силами. Вторжение украинской военной техники и живой силы удалось купировать
Экс-посол Украины в США Валерий Чалый уже откровенно говорит на телеканале "Новое время" о необходимости втягивания отдельных стран НАТО в конфликт.
"Если бы решились на нашей стороне быть просто индивидуальные страны, — мы не говорим про НАТО, мы говорим о странах, которые сейчас могли бы реально помочь на тех участках, где более спокойно. Точно считаю, что время для перехода этих партнерств в союзничество и в коллективные силы абсолютно пришло. Я имею в виду Польшу, Румынию, страны Прибалтики", — мечтает украинский дипломат.
Еще один политолог Павел Щелин считает, что руководство Украины из последних сил пытается привлечь к себе внимание такими рейдами. "На мой взгляд, в целом идея повышения градуса агрессии украинского конфликта может в определенном сценарии рассматриваться нынешним руководством Украины как выгодная, потому что это привлечение внимания мира к этой проблеме", — утверждает политолог.
По его словам, от украинской тематики в мире стали уставать на фоне эскалации на Ближнем Востоке, событий в Африке, поэтому Зеленскому нужно хоть так вернуть к себе внимание. Правда, за это внимание пришлось положить много народа.
* Признан в РФ иноагентом, внесён в список экстремистов и террористов.
Ещё мнения с Украины о происходящем: Курск − последний вздох войны? Украинские эксперты о перспективах переговоров
 
ЭксклюзивСВОУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякДонбассКурская областьВооруженные силы УкраиныНАТО
 
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16:11Врио губернатора Смирнов назвал количество населенных пунктов, которые ВСУ контролируют на Курщине
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13:47У Байдена боятся ответа РФ на действия ВСУ в Курской области – WSJ
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