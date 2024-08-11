Царев объяснил, почему Зеленский забыл мантру про 1991 год
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
Риторика Владимира Зеленского поменялась. Он перестал говорить о границах 1991 года, а также требовать выплаты репараций и передачи российского ядерного оружия под контроль стран НАТО. И для этого есть основания
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев.
"У изменения риторики несколько причин. Во-первых, меняется ситуация внутри Украины, а Зеленский понимает, что его лозунги должны соответствовать настроению большинства на Украине. Примерно 60% украинцев за то, чтобы начинать переговоры. Но лишь 30% готовы отдавать территории и частично свой суверенитет, выполняя требования России, чтобы прекратить войну", - сказал Царев.
Другая причина, продолжил он, состоит в том, что ультимативные заявления Зеленского выглядели настолько дико, что вызвали непонимание не только у стран Глобального юга, но даже и у Запада, что хорошо было заметно на саммите в Швейцарии.
"Возможно, он (Зеленский. - Ред.) тянет время в расчете на итоги выборов в США, то есть на то, что позиция Трампа будет не такой жесткой, как он сейчас ее озвучивает", - резюмировал Царев в интервью Почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16.
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