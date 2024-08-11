https://ukraina.ru/20240811/1056757938.html

Царев объяснил, почему Зеленский забыл мантру про 1991 год

Царев объяснил, почему Зеленский забыл мантру про 1991 год - 11.08.2024 Украина.ру

Царев объяснил, почему Зеленский забыл мантру про 1991 год

Риторика Владимира Зеленского поменялась. Он перестал говорить о границах 1991 года, а также требовать выплаты репараций и передачи российского ядерного оружия под контроль стран НАТО. И для этого есть основания

2024-08-11T07:30

2024-08-11T07:30

2024-08-11T07:30

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украина

владимир зеленский

олег царев

украина.ру

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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев.Другая причина, продолжил он, состоит в том, что ультимативные заявления Зеленского выглядели настолько дико, что вызвали непонимание не только у стран Глобального юга, но даже и у Запада, что хорошо было заметно на саммите в Швейцарии."Возможно, он (Зеленский. - Ред.) тянет время в расчете на итоги выборов в США, то есть на то, что позиция Трампа будет не такой жесткой, как он сейчас ее озвучивает", - резюмировал Царев в интервью Почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.

https://ukraina.ru/20240808/1056751356.html

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новости, украина, владимир зеленский, олег царев, украина.ру