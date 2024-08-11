Царев объяснил, почему Зеленский забыл мантру про 1991 год - 11.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240811/1056757938.html
Царев объяснил, почему Зеленский забыл мантру про 1991 год
Царев объяснил, почему Зеленский забыл мантру про 1991 год - 11.08.2024 Украина.ру
Царев объяснил, почему Зеленский забыл мантру про 1991 год
Риторика Владимира Зеленского поменялась. Он перестал говорить о границах 1991 года, а также требовать выплаты репараций и передачи российского ядерного оружия под контроль стран НАТО. И для этого есть основания
2024-08-11T07:30
2024-08-11T07:30
новости
украина
владимир зеленский
олег царев
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056551090_0:13:1733:988_1920x0_80_0_0_2d94cdbc4789832fb6b60f54781d5d2f.jpg
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев.Другая причина, продолжил он, состоит в том, что ультимативные заявления Зеленского выглядели настолько дико, что вызвали непонимание не только у стран Глобального юга, но даже и у Запада, что хорошо было заметно на саммите в Швейцарии."Возможно, он (Зеленский. - Ред.) тянет время в расчете на итоги выборов в США, то есть на то, что позиция Трампа будет не такой жесткой, как он сейчас ее озвучивает", - резюмировал Царев в интервью Почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
https://ukraina.ru/20240808/1056751356.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056551090_199:0:1535:1002_1920x0_80_0_0_1731c2a91e1aa0b28731166f38c46411.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, олег царев, украина.ру
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Олег Царев, Украина.ру

Царев объяснил, почему Зеленский забыл мантру про 1991 год

07:30 11.08.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Риторика Владимира Зеленского поменялась. Он перестал говорить о границах 1991 года, а также требовать выплаты репараций и передачи российского ядерного оружия под контроль стран НАТО. И для этого есть основания
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев.
"У изменения риторики несколько причин. Во-первых, меняется ситуация внутри Украины, а Зеленский понимает, что его лозунги должны соответствовать настроению большинства на Украине. Примерно 60% украинцев за то, чтобы начинать переговоры. Но лишь 30% готовы отдавать территории и частично свой суверенитет, выполняя требования России, чтобы прекратить войну", - сказал Царев.
Другая причина, продолжил он, состоит в том, что ультимативные заявления Зеленского выглядели настолько дико, что вызвали непонимание не только у стран Глобального юга, но даже и у Запада, что хорошо было заметно на саммите в Швейцарии.
"Возможно, он (Зеленский. - Ред.) тянет время в расчете на итоги выборов в США, то есть на то, что позиция Трампа будет не такой жесткой, как он сейчас ее озвучивает", - резюмировал Царев в интервью Почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.
Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
- РИА Новости, 1920, 08.08.2024
8 августа, 10:05
Военкор Поддубный передал привет из курской больницы: "Все хорошо, победа будет за нами"Российский военный корреспондент Евгений Поддубный передал всем привет из Курской больницы. Об этом 8 августа сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийОлег ЦаревУкраина.ру
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:09NYT: Харрис уже опережает Трампа в трех ключевых штатах
10:19МИД Белоруссии заявил протест Украине из-за БПЛА, нарушившего воздушное пространство Республики
09:45Омбусмен Москалькова призвала ООН осудить киевский режим за действия в Курской области
09:41Запад ищет "красные линии", вероломная атака на Курск. Главное на Украине на утро 11 августа
09:21ПВО сбила 32 украинских дрона и четыре ракеты "Точка-У" над пятью регионами РФ
08:30Вайнер: Харрис "надела" "синий воротничок", чтобы навредить Трампу
08:20"Им без разницы": полковник о поставке F-16 на Украину
08:10"Мы люди добрые": "Гоблин" назвал условие прощения звезд-предателей
08:00"Противник не дурак": Алехин о том, как ВСУ учли опыт в Липцах и Волчанске для удара в Курской области
07:50Имя в истории или строчка в "Википедии": эксперт объяснил, почему судьба Харрис зависит от России
07:40Операция в Сумах: военный эксперт объяснил, как 30 тысяч десантников могут отрезать всю группировку ВСУ
07:30Царев объяснил, почему Зеленский забыл мантру про 1991 год
07:10Она - самый короткий путь: эксперт ответила, выгодно ли России президентство Харрис
07:00Александр Полищук: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки
06:50Несет ответственность наравне с Байденом: эксперт объяснила, почему Харрис - это новая версия Януковича
06:40"Швеция тоже подтягивается": Перенджиев рассказал, где Запад пытается открыть еще один фронт
06:30Ельцин современного образца: американист оценил шансы Трампа на победу
06:20"ВСУ надо было чем-то ответить": Алехин объяснил, почему враг решился на прорыв в Курской области
06:10Собирают от моего имени деньги на ВСУ: "Гоблин" рассказал о работе одного из российских видеосервисов
05:50Трамп vs Харрис: Вайнер назвал козыри каждого и оценил шансы на победу
Лента новостейМолния