Попахивает какой-то ловушкой: эксперт раскрыл, как в ситуации с F-16 Запад подбрасывает "ложные улики" - 10.08.2024 Украина.ру
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Попахивает какой-то ловушкой: эксперт раскрыл, как в ситуации с F-16 Запад подбрасывает "ложные улики"
Попахивает какой-то ловушкой: эксперт раскрыл, как в ситуации с F-16 Запад подбрасывает "ложные улики" - 10.08.2024 Украина.ру
Попахивает какой-то ловушкой: эксперт раскрыл, как в ситуации с F-16 Запад подбрасывает "ложные улики"
Ситуация с F-16 на Украине напоминает какою-то ловушку. Если бы армия России засекла эти самолеты, то об этом сообщили бы официальные источники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-08-10T06:00
2024-08-10T06:00
новости
украина
россия
запад
александр перенджиев
нато
f-16
самолет
польша
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Западные СМИ утверждают, что Украина уже начала применять на фронте F-16. Это похоже на детектив, когда преступник специально подбрасывает ложные улики, чтобы пустить полицию по ложному следу, рассказал политолог.По его мнению, ситуация с самолетами напоминает какою-то ловушку: "Смотрите, F-16 уже на Украине. Но они не совсем на Украине. Они в Европе. Но, может быть, они уже на Украине. Мы еще сами не разобрались".Конечно, не нужно доводить конфликт до ядерной войны. Вряд ли Россия сразу же будет бить по территории НАТО. Поэтому мы должны отслеживать F-16, которые взлетают с румынских или польских аэродромов и сбивать их, как только они залетят на Украину, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, готовы ли страны Запада сбивать российские самолёты и ракеты над Украиной - в интервью Елены Маркосян: Харрис — это Янукович по-американски, ведущий США к судьбе Украины на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, запад, александр перенджиев, нато, f-16, самолет, польша, румыния, аэродромы, сво, европа
Новости, Украина, Россия, Запад, Александр Перенджиев, НАТО, F-16, самолет, Польша, Румыния, аэродромы, СВО, Европа

Попахивает какой-то ловушкой: эксперт раскрыл, как в ситуации с F-16 Запад подбрасывает "ложные улики"

06:00 10.08.2024
 
© Военный Осведомитель / Telegram
© Военный Осведомитель / Telegram
Читать в
Ситуация с F-16 на Украине напоминает какою-то ловушку. Если бы армия России засекла эти самолеты, то об этом сообщили бы официальные источники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Западные СМИ утверждают, что Украина уже начала применять на фронте F-16. Это похоже на детектив, когда преступник специально подбрасывает ложные улики, чтобы пустить полицию по ложному следу, рассказал политолог.
По его мнению, ситуация с самолетами напоминает какою-то ловушку: "Смотрите, F-16 уже на Украине. Но они не совсем на Украине. Они в Европе. Но, может быть, они уже на Украине. Мы еще сами не разобрались".
"Если бы армия России засекла эти самолеты, наши официальные источники сообщили бы об этом. То есть Запад пытается запугать наше общество и армию. Чтобы мы были в рассеянном состоянии и не знали, какое решение принимать", - отметил Перенджиев.
Конечно, не нужно доводить конфликт до ядерной войны. Вряд ли Россия сразу же будет бить по территории НАТО. Поэтому мы должны отслеживать F-16, которые взлетают с румынских или польских аэродромов и сбивать их, как только они залетят на Украину, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, готовы ли страны Запада сбивать российские самолёты и ракеты над Украиной - в интервью Елены Маркосян: Харрис — это Янукович по-американски, ведущий США к судьбе Украины на сайте Украина.ру
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Олег Царев о том, почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16У изменения риторики несколько причин. Во-первых, меняется ситуация внутри Украины, а Зеленский понимает, что его лозунги должны соответствовать настроению большинства на Украине. Примерно 60% украинцев за то, чтобы начинать переговоры. Но лишь 30% готовы отдавать территории
 
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