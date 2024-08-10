Попахивает какой-то ловушкой: эксперт раскрыл, как в ситуации с F-16 Запад подбрасывает "ложные улики"
© Военный Осведомитель / Telegram
© Военный Осведомитель / Telegram
Ситуация с F-16 на Украине напоминает какою-то ловушку. Если бы армия России засекла эти самолеты, то об этом сообщили бы официальные источники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Западные СМИ утверждают, что Украина уже начала применять на фронте F-16. Это похоже на детектив, когда преступник специально подбрасывает ложные улики, чтобы пустить полицию по ложному следу, рассказал политолог.
По его мнению, ситуация с самолетами напоминает какою-то ловушку: "Смотрите, F-16 уже на Украине. Но они не совсем на Украине. Они в Европе. Но, может быть, они уже на Украине. Мы еще сами не разобрались".
"Если бы армия России засекла эти самолеты, наши официальные источники сообщили бы об этом. То есть Запад пытается запугать наше общество и армию. Чтобы мы были в рассеянном состоянии и не знали, какое решение принимать", - отметил Перенджиев.
Конечно, не нужно доводить конфликт до ядерной войны. Вряд ли Россия сразу же будет бить по территории НАТО. Поэтому мы должны отслеживать F-16, которые взлетают с румынских или польских аэродромов и сбивать их, как только они залетят на Украину, заключил собеседник издания.
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