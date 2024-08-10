https://ukraina.ru/20240810/1056766002.html

Попахивает какой-то ловушкой: эксперт раскрыл, как в ситуации с F-16 Запад подбрасывает "ложные улики"

Попахивает какой-то ловушкой: эксперт раскрыл, как в ситуации с F-16 Запад подбрасывает "ложные улики" - 10.08.2024 Украина.ру

Попахивает какой-то ловушкой: эксперт раскрыл, как в ситуации с F-16 Запад подбрасывает "ложные улики"

Ситуация с F-16 на Украине напоминает какою-то ловушку. Если бы армия России засекла эти самолеты, то об этом сообщили бы официальные источники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-08-10T06:00

2024-08-10T06:00

2024-08-10T06:00

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запад

александр перенджиев

нато

f-16

самолет

польша

румыния

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Западные СМИ утверждают, что Украина уже начала применять на фронте F-16. Это похоже на детектив, когда преступник специально подбрасывает ложные улики, чтобы пустить полицию по ложному следу, рассказал политолог.По его мнению, ситуация с самолетами напоминает какою-то ловушку: "Смотрите, F-16 уже на Украине. Но они не совсем на Украине. Они в Европе. Но, может быть, они уже на Украине. Мы еще сами не разобрались".Конечно, не нужно доводить конфликт до ядерной войны. Вряд ли Россия сразу же будет бить по территории НАТО. Поэтому мы должны отслеживать F-16, которые взлетают с румынских или польских аэродромов и сбивать их, как только они залетят на Украину, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, готовы ли страны Запада сбивать российские самолёты и ракеты над Украиной - в интервью Елены Маркосян: Харрис — это Янукович по-американски, ведущий США к судьбе Украины на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240808/1056746549.html

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новости, украина, россия, запад, александр перенджиев, нато, f-16, самолет, польша, румыния, аэродромы, сво, европа