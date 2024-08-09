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На Украине задержали правоохранителя, который отправлял уклонистов пешком в Румынию

На Украине задержали правоохранителя, который отправлял уклонистов пешком в Румынию - 09.08.2024 Украина.ру

На Украине задержали правоохранителя, который отправлял уклонистов пешком в Румынию

Сотрудник правоохранительных органов с Западной Украины предпочитал доллары США за свои услуги по переправке уклонистов в ЕС. О разоблачении организатора схемы бегства в Румынию сообщило 9 августа украинское Госбюро расследований (ГБР)

2024-08-09T13:13

2024-08-09T13:13

2024-08-09T13:13

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"В Прикарпатье работники ГБР во взаимодействии с СБУ разоблачили очередную схему переправки через границу мужчин призывного возраста. Организовал ее местный правоохранитель, который привлек к своему бизнесу двух гражданских жителей Ивано-Франковской области. Он искал желающих попасть в Европу и предлагал им перейти границу за 10 тысяч долларов США с человека", - сказано в официальном сообщении.Уклонистов подвозили к границе сообщники правоохранителя. Они же указывали соотечественникам, как из Черновицкой области пешком перейти в Румынию.При обыске у правоохранителя и его подельников было изъято $20 тыс., незарегистрированное оружие, боеприпасы и два автомобиля, на которых, по версии следствия, перевозили уклонистов. Участникам схемы грозят лишением свободы до 9 лет с конфискацией имущества.Как сообщала Украина.ру, недавно Почти полсотни украинских уклонистов пытались сбежать в Приднестровье под видом сена , а до этого Украинские уклонисты пытались сбежать в Молдавию в рефрижераторе с мясом

румыния

западная украина

прикарпатье

ивано-франковская область

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новости, румыния, ес, сбу, западная украина, прикарпатье, гбр, мвд украины, уклонисты, мобилизация, сво, ивано-франковская область, черновицкая область