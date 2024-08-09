https://ukraina.ru/20240809/1056788062.html
На Украине задержали правоохранителя, который отправлял уклонистов пешком в Румынию
На Украине задержали правоохранителя, который отправлял уклонистов пешком в Румынию - 09.08.2024 Украина.ру
На Украине задержали правоохранителя, который отправлял уклонистов пешком в Румынию
Сотрудник правоохранительных органов с Западной Украины предпочитал доллары США за свои услуги по переправке уклонистов в ЕС. О разоблачении организатора схемы бегства в Румынию сообщило 9 августа украинское Госбюро расследований (ГБР)
2024-08-09T13:13
2024-08-09T13:13
2024-08-09T13:13
новости
румыния
ес
сбу
западная украина
прикарпатье
гбр
мвд украины
уклонисты
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/14/1051173048_0:7:214:127_1920x0_80_0_0_d8de00ffd94d9765f4cf2e296655bc40.jpg
"В Прикарпатье работники ГБР во взаимодействии с СБУ разоблачили очередную схему переправки через границу мужчин призывного возраста. Организовал ее местный правоохранитель, который привлек к своему бизнесу двух гражданских жителей Ивано-Франковской области. Он искал желающих попасть в Европу и предлагал им перейти границу за 10 тысяч долларов США с человека", - сказано в официальном сообщении.Уклонистов подвозили к границе сообщники правоохранителя. Они же указывали соотечественникам, как из Черновицкой области пешком перейти в Румынию.При обыске у правоохранителя и его подельников было изъято $20 тыс., незарегистрированное оружие, боеприпасы и два автомобиля, на которых, по версии следствия, перевозили уклонистов. Участникам схемы грозят лишением свободы до 9 лет с конфискацией имущества.Как сообщала Украина.ру, недавно Почти полсотни украинских уклонистов пытались сбежать в Приднестровье под видом сена , а до этого Украинские уклонисты пытались сбежать в Молдавию в рефрижераторе с мясом
румыния
западная украина
прикарпатье
ивано-франковская область
черновицкая область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/14/1051173048_20:0:213:145_1920x0_80_0_0_7def4d90b03de283b1faefa318bd9046.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, румыния, ес, сбу, западная украина, прикарпатье, гбр, мвд украины, уклонисты, мобилизация, сво, ивано-франковская область, черновицкая область
Новости, Румыния, ЕС, СБУ, Западная Украина, Прикарпатье, ГБР, МВД Украины, уклонисты, мобилизация, СВО, Ивано-Франковская область, Черновицкая область
На Украине задержали правоохранителя, который отправлял уклонистов пешком в Румынию
Сотрудник правоохранительных органов с Западной Украины предпочитал доллары США за свои услуги по переправке уклонистов в ЕС. О разоблачении организатора схемы бегства в Румынию сообщило 9 августа украинское Госбюро расследований (ГБР)