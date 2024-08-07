Почти полсотни украинских уклонистов пытались сбежать в Приднестровье под видом сена - 07.08.2024 Украина.ру
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Почти полсотни украинских уклонистов пытались сбежать в Приднестровье под видом сена
Почти полсотни украинских уклонистов пытались сбежать в Приднестровье под видом сена - 07.08.2024 Украина.ру
Почти полсотни украинских уклонистов пытались сбежать в Приднестровье под видом сена
В Одесской области задержали грузовик, перевозивший украинских уклонистов в Приднестровье. Об этом сообщило издание "Страна"
2024-08-07T07:55
2024-08-07T07:55
новости
украина
одесская область
приднестровье
камаз (завод)
украинцы
уклонисты
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"КамАЗ с военнообязанными, который ехал в Приднестровье, задержали сегодня в Станиславке Одесской области... В кузове насчитали 42 человека", - говорится в материале."Пассажиры" грузовика скрывались под тентом, а сам автомобиль якобы перевозил тюки сена.С февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.В июле председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха однако признал, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, одесская область, приднестровье, камаз (завод), украинцы, уклонисты
Новости, Украина, Одесская область, Приднестровье, КамАЗ (завод), украинцы, уклонисты

Почти полсотни украинских уклонистов пытались сбежать в Приднестровье под видом сена

07:55 07.08.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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В Одесской области задержали грузовик, перевозивший украинских уклонистов в Приднестровье. Об этом сообщило издание "Страна"
"КамАЗ с военнообязанными, который ехал в Приднестровье, задержали сегодня в Станиславке Одесской области... В кузове насчитали 42 человека", - говорится в материале.
"Пассажиры" грузовика скрывались под тентом, а сам автомобиль якобы перевозил тюки сена.
С февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В июле председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха однако признал, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину.
О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаОдесская областьПриднестровьеКамАЗ (завод)украинцыуклонисты
 
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