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Почти полсотни украинских уклонистов пытались сбежать в Приднестровье под видом сена

Почти полсотни украинских уклонистов пытались сбежать в Приднестровье под видом сена - 07.08.2024 Украина.ру

Почти полсотни украинских уклонистов пытались сбежать в Приднестровье под видом сена

В Одесской области задержали грузовик, перевозивший украинских уклонистов в Приднестровье. Об этом сообщило издание "Страна"

2024-08-07T07:55

2024-08-07T07:55

2024-08-07T07:55

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приднестровье

камаз (завод)

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уклонисты

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"КамАЗ с военнообязанными, который ехал в Приднестровье, задержали сегодня в Станиславке Одесской области... В кузове насчитали 42 человека", - говорится в материале."Пассажиры" грузовика скрывались под тентом, а сам автомобиль якобы перевозил тюки сена.С февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.В июле председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха однако признал, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.

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новости, украина, одесская область, приднестровье, камаз (завод), украинцы, уклонисты