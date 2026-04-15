Нарышкин назвал обстановку на границе Союзного государства очень напряженной
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что обстановка на границе Союзного государства очень напряженная, а в странах Балтии и Польше усилена милитаризация экономики. Об этом 15 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-04-15T22:23
22:23 15.04.2026
 
"К сожалению, совсем недавно и Польша, страны Балтии вышли из конвенции о запрещении пехотных мин. И мы видим, как на восточных границах этих государств создаются новые фортификационные сооружения", — приводит его слова ТАСС.
Нарышкин напомнил, что подобным образом ситуация развивалась незадолго до Второй мировой войны, и подчеркнул, что на Польшу напали не с востока, а с запада.
Ранее уведомлялось, что в Калининграде прошло совместное заседание коллегий Службы внешней разведки Российской Федерации и Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.
Участники договорились координировать противодействие агрессивной политике Запада и активизировать взаимодействие, чтобы не допустить проникновение террористов в Союзное государство.
Нарышкин также заявил, что эскалация на Ближнем Востоке может достичь предела и дойти до самых страшных событий, мир должен этого избежать.
Страны Европейского союза категорически возражают против мирного урегулирования на Украине, они сильно "заложились" на войну.
При достижении соглашений России и Украины на условиях Анкориджа население Европы поймет, что его обманывали о стратегическом поражении России, что может вызвать "политическое цунами" в Европе.
Не за горами дни, когда Вооруженные силы Украины утратят способность к организованному сопротивлению и справедливый мир будет установлен.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 6 апреля заявила, что Москва сделала специальное заявление для прибалтийских государств в связи с их намерением позволить украинским беспилотникам использовать свое небо для атак на российскую территорию.
Если страны Балтии не примут во внимание предупреждения, исходящие от России, и все же разрешат пролет дронов, то им придется столкнуться с ответными мерами.
Также сообщалось, что Молдавия официально объявила о выходе из Содружества Независимых Государств.
Парламент Молдавии 2 апреля одобрил денонсацию трех базовых соглашений СНГ - Заседание коллегий СВР России и КГБ Белоруссии прошло в Калининграде.
