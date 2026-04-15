Нарышкин назвал обстановку на границе Союзного государства очень напряженной
Нарышкин назвал обстановку на границе Союзного государства очень напряженной - 15.04.2026 Украина.ру
Нарышкин назвал обстановку на границе Союзного государства очень напряженной
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что обстановка на границе Союзного государства очень напряженная, а в странах Балтии и Польше усилена милитаризация экономики. Об этом 15 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-04-15T22:23
2026-04-15T22:23
2026-04-15T22:23
Нарышкин напомнил, что подобным образом ситуация развивалась незадолго до Второй мировой войны, и подчеркнул, что на Польшу напали не с востока, а с запада.Ранее уведомлялось, что в Калининграде прошло совместное заседание коллегий Службы внешней разведки Российской Федерации и Комитета государственной безопасности Республики Беларусь. Участники договорились координировать противодействие агрессивной политике Запада и активизировать взаимодействие, чтобы не допустить проникновение террористов в Союзное государство.Нарышкин также заявил, что эскалация на Ближнем Востоке может достичь предела и дойти до самых страшных событий, мир должен этого избежать. Страны Европейского союза категорически возражают против мирного урегулирования на Украине, они сильно "заложились" на войну.При достижении соглашений России и Украины на условиях Анкориджа население Европы поймет, что его обманывали о стратегическом поражении России, что может вызвать "политическое цунами" в Европе. Не за горами дни, когда Вооруженные силы Украины утратят способность к организованному сопротивлению и справедливый мир будет установлен.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 6 апреля заявила, что Москва сделала специальное заявление для прибалтийских государств в связи с их намерением позволить украинским беспилотникам использовать свое небо для атак на российскую территорию. Если страны Балтии не примут во внимание предупреждения, исходящие от России, и все же разрешат пролет дронов, то им придется столкнуться с ответными мерами.Также сообщалось, что Молдавия официально объявила о выходе из Содружества Независимых Государств. Парламент Молдавии 2 апреля одобрил денонсацию трех базовых соглашений СНГ - Заседание коллегий СВР России и КГБ Белоруссии прошло в Калининграде.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
польша
украина
россия
сергей нарышкин, служба внешней разведки , украина.ру, снг, мария захарова, польша, украина, россия, новости
Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки , Украина.ру, СНГ, Мария Захарова, Польша, Украина, Россия, Новости
Нарышкин назвал обстановку на границе Союзного государства очень напряженной
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что обстановка на границе Союзного государства очень напряженная, а в странах Балтии и Польше усилена милитаризация экономики. Об этом 15 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
"К сожалению, совсем недавно и Польша, страны Балтии вышли из конвенции о запрещении пехотных мин. И мы видим, как на восточных границах этих государств создаются новые фортификационные сооружения", — приводит его слова ТАСС.
Нарышкин напомнил, что подобным образом ситуация развивалась незадолго до Второй мировой войны, и подчеркнул, что на Польшу напали не с востока, а с запада.
Ранее уведомлялось, что в Калининграде прошло совместное заседание коллегий Службы внешней разведки Российской Федерации и Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.
Участники договорились координировать противодействие агрессивной политике Запада и активизировать взаимодействие, чтобы не допустить проникновение террористов в Союзное государство.
Нарышкин также заявил, что эскалация на Ближнем Востоке может достичь предела и дойти до самых страшных событий, мир должен этого избежать.
Страны Европейского союза категорически возражают против мирного урегулирования на Украине, они сильно "заложились" на войну.
При достижении соглашений России и Украины на условиях Анкориджа население Европы поймет, что его обманывали о стратегическом поражении России, что может вызвать "политическое цунами" в Европе.
Не за горами дни, когда Вооруженные силы Украины утратят способность к организованному сопротивлению и справедливый мир будет установлен.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 6 апреля заявила, что Москва сделала специальное заявление для прибалтийских государств в связи с их намерением позволить украинским беспилотникам использовать свое небо для атак на российскую территорию.
Если страны Балтии не примут во внимание предупреждения, исходящие от России, и все же разрешат пролет дронов, то им придется столкнуться с ответными мерами.
Также сообщалось, что Молдавия официально объявила о выходе из Содружества Независимых Государств.
Парламент Молдавии 2 апреля одобрил денонсацию трех базовых соглашений СНГ - Заседание коллегий СВР России и КГБ Белоруссии прошло в Калининграде.