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Завод боеприпасов. Rheinmetall получил первый заказ от Киева
Завод боеприпасов. Rheinmetall получил первый заказ от Киева - 24.07.2024 Украина.ру
Завод боеприпасов. Rheinmetall получил первый заказ от Киева
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall 24 июля заявил о получении первого заказа от Украины на строительство завода по производству боеприпасов
2024-07-24T11:33
2024-07-24T11:33
2024-07-24T11:33
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rheinmetall ag
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"Компания Rheinmetall получила свой первый важный заказ от правительства Украины на строительство завода по производству боеприпасов на Украине, о котором было объявлено в феврале 2024 года, и это стало отправной точкой для реализации проекта", - говорится в заявлении концерна.Заказ включает в себя полное техническое оснащение завода вплоть до ввода его в эксплуатацию. Ожидается, что производство боеприпасов на этом предприятии на Украине начнется в течение 24 месяцев. Точная стоимость заказа неизвестна: названы рамки от 100 до 500 миллионов евро.Rheinmetall является ведущим оборонным подрядчиком и одним из крупнейших в мире производителей боеприпасов. В марте сообщалось, что он планирует открыть на Украине не менее четырех своих заводов для производства снарядов, военной техники, пороха и зенитного оружия.Rheinmetall также собирается построить завод в Литве, где Германия планирует разместить на постоянной основе военное подразделение для обеспечения безопасности восточного фланга НАТО. Подробнее о вмешательстве НАТО в конфликт - в материале За какие регионы Украины НАТО будет цепляться любой ценой и ждать ли большой войны – Прозоров на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, литва, нато, rheinmetall ag, завод
Новости, Украина, Киев, Литва, НАТО, Rheinmetall AG, завод
Завод боеприпасов. Rheinmetall получил первый заказ от Киева
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall 24 июля заявил о получении первого заказа от Украины на строительство завода по производству боеприпасов
"Компания Rheinmetall получила свой первый важный заказ от правительства Украины на строительство завода по производству боеприпасов на Украине, о котором было объявлено в феврале 2024 года, и это стало отправной точкой для реализации проекта", - говорится в заявлении концерна.
Заказ включает в себя полное техническое оснащение завода вплоть до ввода его в эксплуатацию. Ожидается, что производство боеприпасов на этом предприятии на Украине начнется в течение 24 месяцев.
Точная стоимость заказа неизвестна: названы рамки от 100 до 500 миллионов евро.
Rheinmetall является ведущим оборонным подрядчиком и одним из крупнейших в мире производителей боеприпасов.
В марте сообщалось, что он планирует открыть на Украине не менее четырех своих заводов для производства снарядов, военной техники, пороха и зенитного оружия.
Rheinmetall также собирается построить завод в Литве, где Германия планирует разместить на постоянной основе военное подразделение для обеспечения безопасности восточного фланга НАТО.