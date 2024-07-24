Завод боеприпасов. Rheinmetall получил первый заказ от Киева - 24.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240724/1056443529.html
Завод боеприпасов. Rheinmetall получил первый заказ от Киева
Завод боеприпасов. Rheinmetall получил первый заказ от Киева - 24.07.2024 Украина.ру
Завод боеприпасов. Rheinmetall получил первый заказ от Киева
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall 24 июля заявил о получении первого заказа от Украины на строительство завода по производству боеприпасов
2024-07-24T11:33
2024-07-24T11:33
новости
украина
киев
литва
нато
rheinmetall ag
завод
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1d/1049786789_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_a4923b4a3297a7842bb90ab20d51f805.jpg
"Компания Rheinmetall получила свой первый важный заказ от правительства Украины на строительство завода по производству боеприпасов на Украине, о котором было объявлено в феврале 2024 года, и это стало отправной точкой для реализации проекта", - говорится в заявлении концерна.Заказ включает в себя полное техническое оснащение завода вплоть до ввода его в эксплуатацию. Ожидается, что производство боеприпасов на этом предприятии на Украине начнется в течение 24 месяцев. Точная стоимость заказа неизвестна: названы рамки от 100 до 500 миллионов евро.Rheinmetall является ведущим оборонным подрядчиком и одним из крупнейших в мире производителей боеприпасов. В марте сообщалось, что он планирует открыть на Украине не менее четырех своих заводов для производства снарядов, военной техники, пороха и зенитного оружия.Rheinmetall также собирается построить завод в Литве, где Германия планирует разместить на постоянной основе военное подразделение для обеспечения безопасности восточного фланга НАТО. Подробнее о вмешательстве НАТО в конфликт - в материале За какие регионы Украины НАТО будет цепляться любой ценой и ждать ли большой войны – Прозоров на сайте Украина.ру.
украина
киев
литва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1d/1049786789_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_c2d617287157879dad4db93de4811a7e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, литва, нато, rheinmetall ag, завод
Новости, Украина, Киев, Литва, НАТО, Rheinmetall AG, завод

Завод боеприпасов. Rheinmetall получил первый заказ от Киева

11:33 24.07.2024
 
© AP / Martin Meissner
- РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP / Martin Meissner
Читать в
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall 24 июля заявил о получении первого заказа от Украины на строительство завода по производству боеприпасов
"Компания Rheinmetall получила свой первый важный заказ от правительства Украины на строительство завода по производству боеприпасов на Украине, о котором было объявлено в феврале 2024 года, и это стало отправной точкой для реализации проекта", - говорится в заявлении концерна.
Заказ включает в себя полное техническое оснащение завода вплоть до ввода его в эксплуатацию. Ожидается, что производство боеприпасов на этом предприятии на Украине начнется в течение 24 месяцев.
Точная стоимость заказа неизвестна: названы рамки от 100 до 500 миллионов евро.
Rheinmetall является ведущим оборонным подрядчиком и одним из крупнейших в мире производителей боеприпасов.
В марте сообщалось, что он планирует открыть на Украине не менее четырех своих заводов для производства снарядов, военной техники, пороха и зенитного оружия.
Rheinmetall также собирается построить завод в Литве, где Германия планирует разместить на постоянной основе военное подразделение для обеспечения безопасности восточного фланга НАТО.
Подробнее о вмешательстве НАТО в конфликт - в материале За какие регионы Украины НАТО будет цепляться любой ценой и ждать ли большой войны – Прозоров на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКиевЛитваНАТОRheinmetall AGзавод
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:22НАТО привели в повышенную готовность полмиллиона военнослужащих – МИД РФ
11:50В ДТЭК украинцам дали совет как пережить зиму – "рассчитывайте только на себя"
11:33Завод боеприпасов. Rheinmetall получил первый заказ от Киева
11:05Киев готов и желает вести переговоры с Москвой для установления мира – МИД Украины
10:43Как Трумп стал Трампом. Бордели, казино и золотая лихорадка, которые создали бизнес-династию
10:43Молятся против истребителей. Жителей Западной Украины ужаснула возможная поставка F-16
10:37СМИ показали первые секунды после взрыва бомбы в автомобиле в Москве, раскрыли личность пострадавшего
10:14Сырский оценил способности ВСУ к обороне при новом наступлении российской армии
09:35В Москве неизвестные заложили бомбу под легковой автомобиль, водителю оторвало ступни – СМИ
09:30Сырский пожаловался на очень сложную ситуацию на фронте
09:18В МИД РФ связали желание Зеленского скорее завершить конфликт с предстоящими выборами в США
09:00Побег уклонистов, зверства ВСУ, удар по Харькову и эвакуация техники. Главное на Украине на утро 24 июля
08:16Главное за ночь 24 июля
08:04Княгиня Ольга: пять фактов о первом матриархе русской истории
06:47Мошеннический механизм власти. Украинские эксперты с тревогой о том, что не показывают по украинскому ТВ
06:35Война дронов. Главное, что надо знать о беспилотниках
06:17Запретить церковь, отменить права и свободы, откупаться за коррупцию. О чем мечтает украинская элита
06:00"Могут добить ракетами до Сочи или Москвы": полковник запаса раскрыл схему боевого применения F-16
05:59Экономика Украины и война: реструктуризация долга, конфликт с соседями и сокращение ассортимента
05:45Преимущества БРЭО: полковник запаса объяснил, смогут ли истребители F-16 начать охоту на российские ЗРК
Лента новостейМолния