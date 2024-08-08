https://ukraina.ru/20240808/1056698557.html

Тактика тысячи ударов: Измайлов ответил, когда обрушится украинский фронт

Тактика тысячи ударов: Измайлов ответил, когда обрушится украинский фронт - 08.08.2024 Украина.ру

Тактика тысячи ударов: Измайлов ответил, когда обрушится украинский фронт

Российское командование "играет с ВСУ, как кот с мышью", с помощью ложных наступлений. Это заставляет противника метаться, перекидывая свои резервы. В результате враг получает удары в самые уязвимые места

2024-08-08T05:10

2024-08-08T05:10

2024-08-08T05:10

новости

олег измайлов

украина.ру

очеретино

фронт

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов."Это тактическая модель тысячи порезов российского командования была навязана противнику в летних боях. Я думаю, что мы достаточно скоро, если не этой осенью, то зимой-весной 2025 года, увидим окончательное разрушение украинского фронта", - заявил собеседник издания в интервью Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин отметил, что прорыв под Очеретино стал одним из последних крупнейших успехов ВС РФ, когда российские силы подловили ВСУ на ротации и раскрыли "очеретинский цветок". Из него российские военные стали наступать во все стороны.Результат - к старым болевым точкам противника добавились две новые: "медвежий угол" на Дзержинском направлении и Угледар, откуда украинское командование выдернуло свои резервы, решив, что есть направления поважнее. Исход - СВ РФ ударили противнику "пальцем прямо в глаз", из-за чего ВСУ откатились ближе к рокадной дороге.Еще раньше в интервью изданию Украина.ру военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов уточнил, что взятие российскими силами Красноармейска (Покровска) рассечет Донецкую группировку ВСУ надвое, оставив ее без снабжения. При этом ВС РФ получат возможность атаковать в любом направлении.По мнению эксперта, процесс освобождения Красноармейска займет у ВС РФ как минимум две недели.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.

https://ukraina.ru/20240805/1056641957.html

https://ukraina.ru/20240806/1056685394.html

очеретино

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, олег измайлов, украина.ру, очеретино, фронт