https://ukraina.ru/20240807/1056732320.html

Последняя надежда Украины: F-16 и люди на органы. Правозащитник из Донецка честно о реалиях войны

Последняя надежда Украины: F-16 и люди на органы. Правозащитник из Донецка честно о реалиях войны - 07.08.2024 Украина.ру

Последняя надежда Украины: F-16 и люди на органы. Правозащитник из Донецка честно о реалиях войны

Руководитель правозащитного проекта "Verum" и корпункта информационно-политического журнала "Персона страны" в ДНР Иван Копыл в эфире Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 07.08.2024

2024-08-07T12:30

2024-08-07T12:30

2024-08-07T12:30

видео

украина

донецк

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африка

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Руководитель правозащитного проекта "Verum" и корпункта информационно-политического журнала "Персона страны" в ДНР Иван Копыл в эфире Украина.ру рассказал о нынешней ситуации в Донбассе и о проблемах, которые может принести поставка Украине истребителей F-16, привёл свидетельства изъятия органов у украинцев командами "чёрных трансплантологов" и поделился историями беженцев из освобождаемых населённых пунктов, а также прокомментировал разрыв дипотношений между Украиной и Мали. 00:27 – Истребители F-16 уже на Украине. Что дальше? 03:19 – Война и PR; 05:20 – О ситуации в Донецке; 07:42 – Об историях беженцев и "чёрных трансплантологах"; 16:40 – О разрыве дипломатических отношений между Мали и Украиной. ТГ-канал проекта "Verum": https://t.me/verum_donbass

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донецк

мали

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