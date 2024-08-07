https://ukraina.ru/20240807/1056732320.html
Последняя надежда Украины: F-16 и люди на органы. Правозащитник из Донецка честно о реалиях войны
Последняя надежда Украины: F-16 и люди на органы. Правозащитник из Донецка честно о реалиях войны - 07.08.2024 Украина.ру
Последняя надежда Украины: F-16 и люди на органы. Правозащитник из Донецка честно о реалиях войны
Руководитель правозащитного проекта "Verum" и корпункта информационно-политического журнала "Персона страны" в ДНР Иван Копыл в эфире Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 07.08.2024
2024-08-07T12:30
2024-08-07T12:30
2024-08-07T12:30
видео
украина
донецк
мали
нато
вооруженные силы украины
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всу
африка
украина-нато
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Руководитель правозащитного проекта "Verum" и корпункта информационно-политического журнала "Персона страны" в ДНР Иван Копыл в эфире Украина.ру рассказал о нынешней ситуации в Донбассе и о проблемах, которые может принести поставка Украине истребителей F-16, привёл свидетельства изъятия органов у украинцев командами "чёрных трансплантологов" и поделился историями беженцев из освобождаемых населённых пунктов, а также прокомментировал разрыв дипотношений между Украиной и Мали. 00:27 – Истребители F-16 уже на Украине. Что дальше? 03:19 – Война и PR; 05:20 – О ситуации в Донецке; 07:42 – Об историях беженцев и "чёрных трансплантологах"; 16:40 – О разрыве дипломатических отношений между Мали и Украиной. ТГ-канал проекта "Verum": https://t.me/verum_donbass
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Видео, Украина, Донецк, Мали, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16, ВСУ, Африка, Украина-НАТО, СВО, дроны, БПЛА, ПВО, оружие, Трансплантология, Военные преступления
Последняя надежда Украины: F-16 и люди на органы. Правозащитник из Донецка честно о реалиях войны
Руководитель правозащитного проекта "Verum" и корпункта информационно-политического журнала "Персона страны" в ДНР Иван Копыл в эфире Украина.ру рассказал о нынешней ситуации в Донбассе и о проблемах, которые может принести поставка Украине истребителей F-16, привёл свидетельства изъятия органов у украинцев командами "чёрных трансплантологов" и поделился историями беженцев из освобождаемых населённых пунктов, а также прокомментировал разрыв дипотношений между Украиной и Мали.
00:27 – Истребители F-16 уже на Украине. Что дальше?
05:20 – О ситуации в Донецке;
07:42 – Об историях беженцев и "чёрных трансплантологах";
16:40 – О разрыве дипломатических отношений между Мали и Украиной.
ТГ-канал проекта "Verum": https://t.me/verum_donbass