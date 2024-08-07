https://ukraina.ru/20240807/1056708909.html

Эксперт рассказал, как ВС РФ готовят огромный котел и обрушение фронта ВСУ в Дзержинске и Клещеевке

Эксперт рассказал, как ВС РФ готовят огромный котел и обрушение фронта ВСУ в Дзержинске и Клещеевке - 07.08.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, как ВС РФ готовят огромный котел и обрушение фронта ВСУ в Дзержинске и Клещеевке

Когда будет взят Красноармейск (Покровск), подразделения ВСУ попадут там в гигантский котел. Это будет не чета тому котлу, который наметился в Новгородском (Нью-Йорке). Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов

2024-08-07T04:00

2024-08-07T04:00

2024-08-07T04:00

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Наступление "очеретинского цветка" угрожает уничтожением Запорожского фронта ВСУ. Потому что когда будет взят Красноармейск (Покровск), где идет дорога на Павлоград и Днепропетровск, возникнет гигантский котел, рассказал журналист.Он будет намного масштабнее того котла, который сейчас наметился в Новгородском (Нью-Йорке), отметил эксперт.В районе Новгородского ВСУ оказались в цугцванге, когда любое решение будет неверным. Но если отвести оттуда войска, то сразу рухнет Дзержинск (Торецк), а тогда обрушатся все позиции ВСУ, которые еще держатся под Клещеевкой и Андреевкой, отметил он."Тут же возникнет угроза для города Константиновки и дополнительно для Часов Яра. Окончательно падет Красногоровка - займутся Курахово. Весь вопрос во времени и ресурсах. Но ресурсов больше у нас", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл читайте на сайте Украина.руО том, чем обусловлен недавний рывок российской армии на Авдеевском направлении - в интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240806/1056707212.html

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новости, россия, нью-йорк, павлоград, олег измайлов, всу, вс рф, донбасс, сво, часов яр, клещеевка, наступление