Эксперт рассказал, как ВС РФ готовят огромный котел и обрушение фронта ВСУ в Дзержинске и Клещеевке - 07.08.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как ВС РФ готовят огромный котел и обрушение фронта ВСУ в Дзержинске и Клещеевке
Эксперт рассказал, как ВС РФ готовят огромный котел и обрушение фронта ВСУ в Дзержинске и Клещеевке - 07.08.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, как ВС РФ готовят огромный котел и обрушение фронта ВСУ в Дзержинске и Клещеевке
Когда будет взят Красноармейск (Покровск), подразделения ВСУ попадут там в гигантский котел. Это будет не чета тому котлу, который наметился в Новгородском (Нью-Йорке). Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
2024-08-07T04:00
2024-08-07T04:00
новости
россия
нью-йорк
павлоград
олег измайлов
всу
вс рф
донбасс
сво
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Наступление "очеретинского цветка" угрожает уничтожением Запорожского фронта ВСУ. Потому что когда будет взят Красноармейск (Покровск), где идет дорога на Павлоград и Днепропетровск, возникнет гигантский котел, рассказал журналист.Он будет намного масштабнее того котла, который сейчас наметился в Новгородском (Нью-Йорке), отметил эксперт.В районе Новгородского ВСУ оказались в цугцванге, когда любое решение будет неверным. Но если отвести оттуда войска, то сразу рухнет Дзержинск (Торецк), а тогда обрушатся все позиции ВСУ, которые еще держатся под Клещеевкой и Андреевкой, отметил он."Тут же возникнет угроза для города Константиновки и дополнительно для Часов Яра. Окончательно падет Красногоровка - займутся Курахово. Весь вопрос во времени и ресурсах. Но ресурсов больше у нас", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл читайте на сайте Украина.руО том, чем обусловлен недавний рывок российской армии на Авдеевском направлении - в интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240806/1056707212.html
россия
нью-йорк
павлоград
донбасс
часов яр
клещеевка
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новости, россия, нью-йорк, павлоград, олег измайлов, всу, вс рф, донбасс, сво, часов яр, клещеевка, наступление
Новости, Россия, Нью-Йорк, Павлоград, Олег Измайлов, ВСУ, ВС РФ, Донбасс, СВО, Часов Яр, Клещеевка, наступление

Эксперт рассказал, как ВС РФ готовят огромный котел и обрушение фронта ВСУ в Дзержинске и Клещеевке

04:00 07.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Когда будет взят Красноармейск (Покровск), подразделения ВСУ попадут там в гигантский котел. Это будет не чета тому котлу, который наметился в Новгородском (Нью-Йорке). Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
Наступление "очеретинского цветка" угрожает уничтожением Запорожского фронта ВСУ. Потому что когда будет взят Красноармейск (Покровск), где идет дорога на Павлоград и Днепропетровск, возникнет гигантский котел, рассказал журналист.
Он будет намного масштабнее того котла, который сейчас наметился в Новгородском (Нью-Йорке), отметил эксперт.
"Эта тактическая модель тысячи порезов российского командования была навязана противнику в летних боях. Я думаю, что мы достаточно скоро, если не этой осенью, то зимой-весной 2025 года, увидим окончательное разрушение украинского фронта", - указал Измайлов.
В районе Новгородского ВСУ оказались в цугцванге, когда любое решение будет неверным. Но если отвести оттуда войска, то сразу рухнет Дзержинск (Торецк), а тогда обрушатся все позиции ВСУ, которые еще держатся под Клещеевкой и Андреевкой, отметил он.
"Тут же возникнет угроза для города Константиновки и дополнительно для Часов Яра. Окончательно падет Красногоровка - займутся Курахово. Весь вопрос во времени и ресурсах. Но ресурсов больше у нас", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл читайте на сайте Украина.ру
О том, чем обусловлен недавний рывок российской армии на Авдеевском направлении - в интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму на сайте Украина.ру
Вчера, 14:23
Попытка прорыва ВСУ в Курской области: удары по мирным и "повестка" для переговоровРанним утром во вторник, 6 августа, в телеграм-каналах военкоров и журналистов начали появляться сообщения о том, что ВСУ пытаются прорвать российскую госграницу в Курской области
 
НовостиРоссияНью-ЙоркПавлоградОлег ИзмайловВСУВС РФДонбассСВОЧасов ЯрКлещеевканаступление
 
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