Эксперт рассказал, как ВС РФ готовят огромный котел и обрушение фронта ВСУ в Дзержинске и Клещеевке
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Когда будет взят Красноармейск (Покровск), подразделения ВСУ попадут там в гигантский котел. Это будет не чета тому котлу, который наметился в Новгородском (Нью-Йорке). Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
Наступление "очеретинского цветка" угрожает уничтожением Запорожского фронта ВСУ. Потому что когда будет взят Красноармейск (Покровск), где идет дорога на Павлоград и Днепропетровск, возникнет гигантский котел, рассказал журналист.
Он будет намного масштабнее того котла, который сейчас наметился в Новгородском (Нью-Йорке), отметил эксперт.
"Эта тактическая модель тысячи порезов российского командования была навязана противнику в летних боях. Я думаю, что мы достаточно скоро, если не этой осенью, то зимой-весной 2025 года, увидим окончательное разрушение украинского фронта", - указал Измайлов.
В районе Новгородского ВСУ оказались в цугцванге, когда любое решение будет неверным. Но если отвести оттуда войска, то сразу рухнет Дзержинск (Торецк), а тогда обрушатся все позиции ВСУ, которые еще держатся под Клещеевкой и Андреевкой, отметил он.
"Тут же возникнет угроза для города Константиновки и дополнительно для Часов Яра. Окончательно падет Красногоровка - займутся Курахово. Весь вопрос во времени и ресурсах. Но ресурсов больше у нас", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл читайте на сайте Украина.ру
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