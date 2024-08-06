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Подоляк рассказал об усталости украинских военных

Подоляк рассказал об усталости украинских военных - 06.08.2024 Украина.ру

Подоляк рассказал об усталости украинских военных

Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк во время интервью украинской телеведущей Наталье Влащенко признал усталость украинских военных, находящихся на передовой

2024-08-06T07:32

2024-08-06T07:32

2024-08-06T07:32

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мобилизация

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"Усталость, конечно, есть... Люди не совсем до конца понимают, как оно будет развиваться, куда будут заходить те или иные договоренности. Люди устали от монотонной однообразности, причем она крайне отрицательная. Ты сидишь в некачественных условиях, есть дефициты, я имею ввиду оружия, ресурсов", - сказал политик.Ранее испанская газета Pais отмечала, что Киев усиливает мобилизацию, так как не может набрать людей, готовых служить в ВСУ, из-за ослабления морального духа населения страны.Подробнее о незавидном положении ВСУ - в материале Фронт может провалиться: Норин о том, как ВС РФ устроили ВСУ гонку на истощение с "песком в подшипниках" на сайте Украина.ру.

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новости, киев, россия, михаил подоляк, вооруженные силы украины, всу, мобилизация