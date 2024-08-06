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Подоляк рассказал об усталости украинских военных
Подоляк рассказал об усталости украинских военных - 06.08.2024 Украина.ру
Подоляк рассказал об усталости украинских военных
Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк во время интервью украинской телеведущей Наталье Влащенко признал усталость украинских военных, находящихся на передовой
2024-08-06T07:32
2024-08-06T07:32
2024-08-06T07:32
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михаил подоляк
вооруженные силы украины
всу
мобилизация
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"Усталость, конечно, есть... Люди не совсем до конца понимают, как оно будет развиваться, куда будут заходить те или иные договоренности. Люди устали от монотонной однообразности, причем она крайне отрицательная. Ты сидишь в некачественных условиях, есть дефициты, я имею ввиду оружия, ресурсов", - сказал политик.Ранее испанская газета Pais отмечала, что Киев усиливает мобилизацию, так как не может набрать людей, готовых служить в ВСУ, из-за ослабления морального духа населения страны.Подробнее о незавидном положении ВСУ - в материале Фронт может провалиться: Норин о том, как ВС РФ устроили ВСУ гонку на истощение с "песком в подшипниках" на сайте Украина.ру.
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новости, киев, россия, михаил подоляк, вооруженные силы украины, всу, мобилизация
Новости, Киев, Россия, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация
Подоляк рассказал об усталости украинских военных
Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк во время интервью украинской телеведущей Наталье Влащенко признал усталость украинских военных, находящихся на передовой
"Усталость, конечно, есть... Люди не совсем до конца понимают, как оно будет развиваться, куда будут заходить те или иные договоренности. Люди устали от монотонной однообразности, причем она крайне отрицательная. Ты сидишь в некачественных условиях, есть дефициты, я имею ввиду оружия, ресурсов", - сказал политик.
Ранее испанская газета Pais отмечала, что Киев усиливает мобилизацию, так как не может набрать людей, готовых служить в ВСУ, из-за ослабления морального духа населения страны.