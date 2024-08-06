Подоляк рассказал об усталости украинских военных - 06.08.2024 Украина.ру
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Подоляк рассказал об усталости украинских военных
Подоляк рассказал об усталости украинских военных - 06.08.2024 Украина.ру
Подоляк рассказал об усталости украинских военных
Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк во время интервью украинской телеведущей Наталье Влащенко признал усталость украинских военных, находящихся на передовой
2024-08-06T07:32
2024-08-06T07:32
новости
киев
россия
михаил подоляк
вооруженные силы украины
всу
мобилизация
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"Усталость, конечно, есть... Люди не совсем до конца понимают, как оно будет развиваться, куда будут заходить те или иные договоренности. Люди устали от монотонной однообразности, причем она крайне отрицательная. Ты сидишь в некачественных условиях, есть дефициты, я имею ввиду оружия, ресурсов", - сказал политик.Ранее испанская газета Pais отмечала, что Киев усиливает мобилизацию, так как не может набрать людей, готовых служить в ВСУ, из-за ослабления морального духа населения страны.Подробнее о незавидном положении ВСУ - в материале Фронт может провалиться: Норин о том, как ВС РФ устроили ВСУ гонку на истощение с "песком в подшипниках" на сайте Украина.ру.
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новости, киев, россия, михаил подоляк, вооруженные силы украины, всу, мобилизация
Новости, Киев, Россия, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация

Подоляк рассказал об усталости украинских военных

07:32 06.08.2024
 
© commons.wikimedia.org / Office of the President of UkraineМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© commons.wikimedia.org / Office of the President of Ukraine
Читать в
Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк во время интервью украинской телеведущей Наталье Влащенко признал усталость украинских военных, находящихся на передовой
"Усталость, конечно, есть... Люди не совсем до конца понимают, как оно будет развиваться, куда будут заходить те или иные договоренности. Люди устали от монотонной однообразности, причем она крайне отрицательная. Ты сидишь в некачественных условиях, есть дефициты, я имею ввиду оружия, ресурсов", - сказал политик.
Ранее испанская газета Pais отмечала, что Киев усиливает мобилизацию, так как не может набрать людей, готовых служить в ВСУ, из-за ослабления морального духа населения страны.
Подробнее о незавидном положении ВСУ - в материале Фронт может провалиться: Норин о том, как ВС РФ устроили ВСУ гонку на истощение с "песком в подшипниках" на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевРоссияМихаил ПодолякВооруженные силы УкраиныВСУмобилизация
 
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Заголовок открываемого материала
07:52Неспокойная ночь: на Украине гремят взрывы
07:32Подоляк рассказал об усталости украинских военных
07:15ВСУ обстреляли город в Курской области, пострадали дети
07:00Александр Хаминский об арестах чиновников Минобороны РФ: Родина всегда должна быть в безопасности
06:33"Люди поднимаются против вурдалаков". Украинские эксперты о том, как сограждане спасаются от ТЦК
06:30Олег Измайлов: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл
06:20Становятся "двухсотыми" за пару дней: Алёхин о том, как Сырский загнал ВСУ в бездонное "кровавое болото"
06:00"Наступление уже идет": Казаков о том, как ВС РФ "паровым катком" давят ВСУ и освобождают новые поселки
05:50Фронтовые сводки запестрят двумя названиями. Анпилогов рассказал, чего ждать под Красноармейском
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05:30Русский паровой каток разгоняется: Анпилогов оценил географию СВО
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05:00Алёхин рассказал, как ВС РФ громят ВСУ под Дзержинском и выбивают врага из Часова Яра и Красногоровки
04:50Оттуда уже только пешком: Анпилогов о том, что ВСУ поставили на карту Красноармейска
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