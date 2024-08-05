Фронт может провалиться: Норин о том, как ВС РФ устроили ВСУ гонку на истощение с "песком в подшибниках"
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении
Фронт у Украины еще не повалился, но может повалиться. Россия старается перегнать противника в гонке на истощение. К этому могут добавиться упражнения ВС РФ в ракетных обстрелах ВСУ и удары по энергетике. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
Нельзя исключать, что после американских выборов две сверхдержавы, Америка и Китай будут давить и на Россию, и на Украину, чтобы они побыстрее о чем-то договорились. Поэтому задача армии РФ состоит в том, чтобы выиграть в какие-то обозримые сроки, рассказал журналист.
Конечно, можно провоевать еще лет пять. Но никому не нужна ситуация, когда на фронте останутся условные "двое русских и один украинец". Поэтому Россия старается перегнать противника в гонке на истощение, "насыпая ему песок в подшипники", отметил историк.
"Фронт у Украины еще не повалился, но может повалиться. А к этому всему могут добавиться наши упражнения в ракетных обстрелах. У нас с их производством все в порядке. Да и применяем мы их по целям, которые ранее считались неуязвимыми. У нас появилось много видео с поражением "Хаймарсов", с которыми раньше мы не знали, что делать", - указал Норин.
В этом смысле даже появление на Украине авиации НАТО ничего не изменит. Мы уже видели успешную работу по их аэродромам вместе со всем, что там стояло. А ближе к осени мы продолжим наши упражнения с украинской энергосистемой, заключил собеседник издания.
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