Фронт может провалиться: Норин о том, как ВС РФ устроили ВСУ гонку на истощение с "песком в подшибниках" - 05.08.2024 Украина.ру
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Фронт может провалиться: Норин о том, как ВС РФ устроили ВСУ гонку на истощение с "песком в подшибниках"
Фронт может провалиться: Норин о том, как ВС РФ устроили ВСУ гонку на истощение с "песком в подшибниках" - 05.08.2024 Украина.ру
Фронт может провалиться: Норин о том, как ВС РФ устроили ВСУ гонку на истощение с "песком в подшибниках"
Фронт у Украины еще не повалился, но может повалиться. Россия старается перегнать противника в гонке на истощение. К этому могут добавиться упражнения ВС РФ в ракетных обстрелах ВСУ и удары по энергетике. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
2024-08-05T06:10
2024-08-05T06:10
новости
россия
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ракеты
энергетика
авиация
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Нельзя исключать, что после американских выборов две сверхдержавы, Америка и Китай будут давить и на Россию, и на Украину, чтобы они побыстрее о чем-то договорились. Поэтому задача армии РФ состоит в том, чтобы выиграть в какие-то обозримые сроки, рассказал журналист. Конечно, можно провоевать еще лет пять. Но никому не нужна ситуация, когда на фронте останутся условные "двое русских и один украинец". Поэтому Россия старается перегнать противника в гонке на истощение, "насыпая ему песок в подшипники", отметил историк.В этом смысле даже появление на Украине авиации НАТО ничего не изменит. Мы уже видели успешную работу по их аэродромам вместе со всем, что там стояло. А ближе к осени мы продолжим наши упражнения с украинской энергосистемой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум читайте на сайте Украина.руО том, почему Россия должна усилить ядерную мощь Калининграда и Белоруссии, не дожидаясь американских ракет в ФРГ - в интервью РФ нельзя опоздать ни в войне, ни в политике. Владимир Козин о том, как осадить ядерный союз ФРГ и США на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, евгений норин, всу, сво, вс рф, ракеты, энергетика, авиация, нато, фронт
Новости, Россия, Украина, Евгений Норин, ВСУ, СВО, ВС РФ, ракеты, энергетика, авиация, НАТО, фронт

Фронт может провалиться: Норин о том, как ВС РФ устроили ВСУ гонку на истощение с "песком в подшибниках"

06:10 05.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении
Боевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Фронт у Украины еще не повалился, но может повалиться. Россия старается перегнать противника в гонке на истощение. К этому могут добавиться упражнения ВС РФ в ракетных обстрелах ВСУ и удары по энергетике. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
Нельзя исключать, что после американских выборов две сверхдержавы, Америка и Китай будут давить и на Россию, и на Украину, чтобы они побыстрее о чем-то договорились. Поэтому задача армии РФ состоит в том, чтобы выиграть в какие-то обозримые сроки, рассказал журналист.
Конечно, можно провоевать еще лет пять. Но никому не нужна ситуация, когда на фронте останутся условные "двое русских и один украинец". Поэтому Россия старается перегнать противника в гонке на истощение, "насыпая ему песок в подшипники", отметил историк.
"Фронт у Украины еще не повалился, но может повалиться. А к этому всему могут добавиться наши упражнения в ракетных обстрелах. У нас с их производством все в порядке. Да и применяем мы их по целям, которые ранее считались неуязвимыми. У нас появилось много видео с поражением "Хаймарсов", с которыми раньше мы не знали, что делать", - указал Норин.
В этом смысле даже появление на Украине авиации НАТО ничего не изменит. Мы уже видели успешную работу по их аэродромам вместе со всем, что там стояло. А ближе к осени мы продолжим наши упражнения с украинской энергосистемой, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Россия должна усилить ядерную мощь Калининграда и Белоруссии, не дожидаясь американских ракет в ФРГ - в интервью РФ нельзя опоздать ни в войне, ни в политике. Владимир Козин о том, как осадить ядерный союз ФРГ и США на сайте Украина.ру
Виталий Милонов интервью - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Вчера, 06:40
Богиня Кали и британский мальчик. Виталий Милонов о том, кто завершит конфликт на УкраинеДеградация Европы концентрированно вывалилась на людей на Олимпиаде-2024 в Париже. Хорошо, что обошлось хотя бы без педофилов.
 
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Заголовок открываемого материала
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06:10Фронт может провалиться: Норин о том, как ВС РФ устроили ВСУ гонку на истощение с "песком в подшибниках"
06:00"Это долина смерти": журналист объяснил, почему атака на Волчанск оказалась "наполовину успешной"
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