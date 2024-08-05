https://ukraina.ru/20240805/1056665012.html

Фронт может провалиться: Норин о том, как ВС РФ устроили ВСУ гонку на истощение с "песком в подшибниках"

Фронт может провалиться: Норин о том, как ВС РФ устроили ВСУ гонку на истощение с "песком в подшибниках" - 05.08.2024 Украина.ру

Фронт может провалиться: Норин о том, как ВС РФ устроили ВСУ гонку на истощение с "песком в подшибниках"

Фронт у Украины еще не повалился, но может повалиться. Россия старается перегнать противника в гонке на истощение. К этому могут добавиться упражнения ВС РФ в ракетных обстрелах ВСУ и удары по энергетике. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин

2024-08-05T06:10

2024-08-05T06:10

2024-08-05T06:10

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Нельзя исключать, что после американских выборов две сверхдержавы, Америка и Китай будут давить и на Россию, и на Украину, чтобы они побыстрее о чем-то договорились. Поэтому задача армии РФ состоит в том, чтобы выиграть в какие-то обозримые сроки, рассказал журналист. Конечно, можно провоевать еще лет пять. Но никому не нужна ситуация, когда на фронте останутся условные "двое русских и один украинец". Поэтому Россия старается перегнать противника в гонке на истощение, "насыпая ему песок в подшипники", отметил историк.В этом смысле даже появление на Украине авиации НАТО ничего не изменит. Мы уже видели успешную работу по их аэродромам вместе со всем, что там стояло. А ближе к осени мы продолжим наши упражнения с украинской энергосистемой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум читайте на сайте Украина.руО том, почему Россия должна усилить ядерную мощь Калининграда и Белоруссии, не дожидаясь американских ракет в ФРГ - в интервью РФ нельзя опоздать ни в войне, ни в политике. Владимир Козин о том, как осадить ядерный союз ФРГ и США на сайте Украина.ру

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