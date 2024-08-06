https://ukraina.ru/20240806/1056693267.html

Алёхин о том, почему Западная Украина — это отдельное государство, которое не хочет воевать на Донбассе

Алёхин о том, почему Западная Украина — это отдельное государство, которое не хочет воевать на Донбассе - 06.08.2024 Украина.ру

Алёхин о том, почему Западная Украина — это отдельное государство, которое не хочет воевать на Донбассе

Западная Украина — это отдельное государство и воевать на Донбассе она не собирается. Но она готова пожертвовать головами братьев по оружию из ВСУ. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-08-06T03:00

2024-08-06T03:00

2024-08-06T03:00

новости

донбасс

западная украина

львов

геннадий алехин

всу

украина

война

наступление

командование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043465067_152:182:1840:1131_1920x0_80_0_0_d3960353192ab0e5771325dae26af93e.jpg

Недавно украинские военнослужащие их отдельной штурмовой 80-й бригады ВСУ обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой не снимать с должности командира бригады Эмиля Ишкулова, сообщил эксперт.Причиной освобождения от занимаемой должности явилось то, что комбриг докладывал о реальной плачевной обстановке на поле боя. В своем обращении бойцы бригады упомянули факты активного участия соединения в самых тяжелых боях на Донбассе, уточнил автор.После чего личный состав бригады был возвращен в западную часть страны во Львов. Это ещё одно свидетельство того, что Западная Украина — это отдельное государство и воевать на Донбассе она не собирается. Но она готова пожертвовать головами братьев по оружию из ВСУ, подытожил автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия планомерно идет вперед, противник латает дыры в обороне читайте на сайте Украина.руПодробнее о ситуации на различных направлениях СВО - в интервью Александра Казакова: Россия "ухудшает" фронт под Авдеевкой, решая задачу, которая и не снилась Лобачевскому на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240804/1056645080.html

донбасс

западная украина

львов

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донбасс, западная украина, львов, геннадий алехин, всу, украина, война, наступление, командование