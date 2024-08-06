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Алёхин о том, почему Западная Украина — это отдельное государство, которое не хочет воевать на Донбассе
Алёхин о том, почему Западная Украина — это отдельное государство, которое не хочет воевать на Донбассе - 06.08.2024 Украина.ру
Алёхин о том, почему Западная Украина — это отдельное государство, которое не хочет воевать на Донбассе
Западная Украина — это отдельное государство и воевать на Донбассе она не собирается. Но она готова пожертвовать головами братьев по оружию из ВСУ. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-08-06T03:00
2024-08-06T03:00
2024-08-06T03:00
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западная украина
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командование
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Недавно украинские военнослужащие их отдельной штурмовой 80-й бригады ВСУ обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой не снимать с должности командира бригады Эмиля Ишкулова, сообщил эксперт.Причиной освобождения от занимаемой должности явилось то, что комбриг докладывал о реальной плачевной обстановке на поле боя. В своем обращении бойцы бригады упомянули факты активного участия соединения в самых тяжелых боях на Донбассе, уточнил автор.После чего личный состав бригады был возвращен в западную часть страны во Львов. Это ещё одно свидетельство того, что Западная Украина — это отдельное государство и воевать на Донбассе она не собирается. Но она готова пожертвовать головами братьев по оружию из ВСУ, подытожил автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия планомерно идет вперед, противник латает дыры в обороне читайте на сайте Украина.руПодробнее о ситуации на различных направлениях СВО - в интервью Александра Казакова: Россия "ухудшает" фронт под Авдеевкой, решая задачу, которая и не снилась Лобачевскому на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240804/1056645080.html
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новости, донбасс, западная украина, львов, геннадий алехин, всу, украина, война, наступление, командование
Новости, Донбасс, Западная Украина, Львов, Геннадий Алехин, ВСУ, Украина, война, наступление, командование
Алёхин о том, почему Западная Украина — это отдельное государство, которое не хочет воевать на Донбассе
Западная Украина — это отдельное государство и воевать на Донбассе она не собирается. Но она готова пожертвовать головами братьев по оружию из ВСУ. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин