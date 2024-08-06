https://ukraina.ru/20240806/1056685394.html
Фронтовые сводки запестрят двумя названиями. Анпилогов рассказал, чего ждать под Красноармейском
Фронтовые сводки запестрят двумя названиями. Анпилогов рассказал, чего ждать под Красноармейском - 06.08.2024 Украина.ру
Фронтовые сводки запестрят двумя названиями. Анпилогов рассказал, чего ждать под Красноармейском
В настоящее время ВС РФ наступают от Авдеевки на Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград), рассекая Донецкую группировку ВСУ надвое. В Киеве и на Западе прекрасно понимают, каким может быть исход, и пытаются предпринять хоть какие-то меры
2024-08-06T05:50
2024-08-06T05:50
2024-08-06T05:50
новости
алексей анпилогов
украина.ру
фронт
сводка
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055304951_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_44a2d7c48350a459cf078dfee74049c3.jpg.webp
Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.Он отметил, что резкого прорыва фронта не ожидается, и при сохранении нынешних темпов наступления, эта работа займет у ВС РФ как минимум две недели. ВСУ попытаются избежать городских боев в Красноармейске и Димитрове."Поэтому в скором времени во фронтовых сводках будут звучать названия населенных пунктов Гродовка и Новогродовка – два пригорода Красноармейска, похожие на Красногоровку, где ВСУ попытаются организовать вменяемую оборону", - сказал Анпилогов.В противном случае, почеркнул он, под угрозу будет поставлено важное шоссе, по которому ВСУ еще хоть как-то пытаются снабжать свои подразделения.О географии СВО в районе Красноармейска Анпилогов рассказал в интервью изданию Украина.ру Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру своим мнением относительно происходящего в районе Красноармейска поделился и военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.По его мнению, освобождение этого населенного пункта будет не только большой моральной победой российских войск, но и откроет для ВС РФ возможность выходить в тыл группировкам ВСУ на Южно-Донецком и Славянском направлениях."Надеюсь, уже в сентябре мы сможем добиться каких-то ощутимых результатов", - резюмировал Перенджиев в интервью Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.На днях Алаудинов объявил, что российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска. Также известно о взятии российскими силами нескольких опорных пунктов противника на Сватово-Купянском и Покровском направлениях.
https://ukraina.ru/20240721/1056389525.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055304951_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_ebb280c6926797963f2bada6ee499c9e.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей анпилогов, украина.ру, фронт, сводка, вс рф
Фронтовые сводки запестрят двумя названиями. Анпилогов рассказал, чего ждать под Красноармейском
В настоящее время ВС РФ наступают от Авдеевки на Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград), рассекая Донецкую группировку ВСУ надвое. В Киеве и на Западе прекрасно понимают, каким может быть исход, и пытаются предпринять хоть какие-то меры
Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
Он отметил, что резкого прорыва фронта не ожидается, и при сохранении нынешних темпов наступления, эта работа займет у ВС РФ как минимум две недели. ВСУ попытаются избежать городских боев в Красноармейске и Димитрове.
"Поэтому в скором времени во фронтовых сводках будут звучать названия населенных пунктов Гродовка и Новогродовка – два пригорода Красноармейска, похожие на Красногоровку, где ВСУ попытаются организовать вменяемую оборону", - сказал Анпилогов.
В противном случае, почеркнул он, под угрозу будет поставлено важное шоссе, по которому ВСУ еще хоть как-то пытаются снабжать свои подразделения.
О географии СВО в районе Красноармейска Анпилогов рассказал в интервью изданию Украина.ру Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму
.
Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру своим мнением относительно происходящего в районе Красноармейска поделился и военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
По его мнению, освобождение этого населенного пункта будет не только большой моральной победой российских войск, но и откроет для ВС РФ возможность выходить в тыл группировкам ВСУ на Южно-Донецком и Славянском направлениях.
"Надеюсь, уже в сентябре мы сможем добиться каких-то ощутимых результатов", - резюмировал
Перенджиев в интервью Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть
.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
На днях Алаудинов объявил, что российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска. Также известно о взятии российскими силами нескольких опорных пунктов противника на Сватово-Купянском и Покровском направлениях.