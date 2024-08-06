Анпилогов: Красноармейск - клин, который рассечет ВСУ на две части - 06.08.2024 Украина.ру
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Анпилогов: Красноармейск - клин, который рассечет ВСУ на две части
Анпилогов: Красноармейск - клин, который рассечет ВСУ на две части - 06.08.2024 Украина.ру
Анпилогов: Красноармейск - клин, который рассечет ВСУ на две части
В настоящее время ВС РФ наступают от Авдеевки на два города: Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград)
2024-08-06T03:50
2024-08-06T03:50
новости
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О деталях этой операции и почему это наступление может оказаться для ВСУ роковым, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.О деталях российского наступления Анпилогов рассказал в интервью изданию Украина.ру Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру своим мнением относительно происходящего в районе Красноармейска поделился и военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.По его мнению, освобождение этого населенного пункта будет не только большой моральной победой российских войск, но и откроет для ВС РФ возможность выходить в тыл группировкам ВСУ на Южно-Донецком и Славянском направлениях."Надеюсь, уже в сентябре мы сможем добиться каких-то ощутимых результатов", - резюмировал Перенджиев в интервью Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.На днях Алаудинов объявил, что российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска. По данным "Института изучения войны" (США) российские войска уже контролируют агрегатный завод в Волчанске.Параллельно группировка "Харьков" Вооруженных сил Украины распространила информацию о том, что ВС России проводят подготовительные мероприятия к штурмовым действиям."На Харьковском направлении встречные бои в Волчанске. Наши штурмовые группы с боями продвигаются в районе многоэтажек и завершают зачистку занятых домов. За сутки ВСУ предприняли 1 попытку атаки в районе н.п. Старица. Штурмовая группа врага заблаговременно вскрыта разведкой и уничтожена", - сообщил утром в понедельник Телеграм-канал "Два майора".Также известно о взятии российскими силами нескольких опорных пунктов противника на Сватово-Купянском и Покровском направлениях.
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новости, россия, алексей анпилогов, украина.ру, вс рф, всу
Новости, Россия, Алексей Анпилогов, Украина.ру, ВС РФ, ВСУ

Анпилогов: Красноармейск - клин, который рассечет ВСУ на две части

03:50 06.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
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В настоящее время ВС РФ наступают от Авдеевки на два города: Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград)
О деталях этой операции и почему это наступление может оказаться для ВСУ роковым, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
"Вся эта Красноармейская агломерация – не большая, но очень важная. Это транспортный узел, через который идет рокада – шоссейная дорога вдоль линии соприкосновения. Она связывает южную часть Донбасса (Красногоровка, Селидово, Курахово, Угледар) и северной (Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка). В эту же большую агломерацию входит Часов Яр – передовая позиция ВСУ, которую все еще удерживает противник. Так вот наше наступление на Красноармейск клином рассекает две части Донецкого фронта ВСУ и крайне затрудняет им снабжение", - отметил собеседник издания.
О деталях российского наступления Анпилогов рассказал в интервью изданию Украина.ру Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму.
Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру своим мнением относительно происходящего в районе Красноармейска поделился и военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
По его мнению, освобождение этого населенного пункта будет не только большой моральной победой российских войск, но и откроет для ВС РФ возможность выходить в тыл группировкам ВСУ на Южно-Донецком и Славянском направлениях.
"Надеюсь, уже в сентябре мы сможем добиться каких-то ощутимых результатов", - резюмировал Перенджиев в интервью Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
На днях Алаудинов объявил, что российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска. По данным "Института изучения войны" (США) российские войска уже контролируют агрегатный завод в Волчанске.
Параллельно группировка "Харьков" Вооруженных сил Украины распространила информацию о том, что ВС России проводят подготовительные мероприятия к штурмовым действиям.
"На Харьковском направлении встречные бои в Волчанске. Наши штурмовые группы с боями продвигаются в районе многоэтажек и завершают зачистку занятых домов. За сутки ВСУ предприняли 1 попытку атаки в районе н.п. Старица. Штурмовая группа врага заблаговременно вскрыта разведкой и уничтожена", - сообщил утром в понедельник Телеграм-канал "Два майора".
Также известно о взятии российскими силами нескольких опорных пунктов противника на Сватово-Купянском и Покровском направлениях.
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9 июля, 14:41
Российские бойцы освободили еще одно село в ДНР на пути к КрасноармейскуВооруженные силы России, выполняющие задачи спецоперации в Донецкой Народной Республике, освободили от присутствия украинской армии населенный пункт Яснобродовка на пути к Красноармейску (Покровску). Об этом 9 июля сообщили в Минобороны РФ
 
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