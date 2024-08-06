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Анпилогов: Красноармейск - клин, который рассечет ВСУ на две части

Анпилогов: Красноармейск - клин, который рассечет ВСУ на две части - 06.08.2024 Украина.ру

Анпилогов: Красноармейск - клин, который рассечет ВСУ на две части

В настоящее время ВС РФ наступают от Авдеевки на два города: Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград)

2024-08-06T03:50

2024-08-06T03:50

2024-08-06T03:50

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О деталях этой операции и почему это наступление может оказаться для ВСУ роковым, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.О деталях российского наступления Анпилогов рассказал в интервью изданию Украина.ру Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру своим мнением относительно происходящего в районе Красноармейска поделился и военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.По его мнению, освобождение этого населенного пункта будет не только большой моральной победой российских войск, но и откроет для ВС РФ возможность выходить в тыл группировкам ВСУ на Южно-Донецком и Славянском направлениях."Надеюсь, уже в сентябре мы сможем добиться каких-то ощутимых результатов", - резюмировал Перенджиев в интервью Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.На днях Алаудинов объявил, что российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска. По данным "Института изучения войны" (США) российские войска уже контролируют агрегатный завод в Волчанске.Параллельно группировка "Харьков" Вооруженных сил Украины распространила информацию о том, что ВС России проводят подготовительные мероприятия к штурмовым действиям."На Харьковском направлении встречные бои в Волчанске. Наши штурмовые группы с боями продвигаются в районе многоэтажек и завершают зачистку занятых домов. За сутки ВСУ предприняли 1 попытку атаки в районе н.п. Старица. Штурмовая группа врага заблаговременно вскрыта разведкой и уничтожена", - сообщил утром в понедельник Телеграм-канал "Два майора".Также известно о взятии российскими силами нескольких опорных пунктов противника на Сватово-Купянском и Покровском направлениях.

https://ukraina.ru/20240709/1056150096.html

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новости, россия, алексей анпилогов, украина.ру, вс рф, всу