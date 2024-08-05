СБУ обвинила чиновниц и студентов в работе на ФСБ из-за комментариев в соцсетях - 05.08.2024 Украина.ру
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СБУ обвинила чиновниц и студентов в работе на ФСБ из-за комментариев в соцсетях
СБУ обвинила чиновниц и студентов в работе на ФСБ из-за комментариев в соцсетях - 05.08.2024 Украина.ру
СБУ обвинила чиновниц и студентов в работе на ФСБ из-за комментариев в соцсетях
В шести украинских областях действовали девять "агентов ФСБ". Об этом 5 августа проинформировала Служба безопасности Украины
2024-08-05T13:39
2024-08-05T13:39
новости
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вооруженные силы украины
всу
днепропетровск
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"СБУ нейтрализовала масштабную агентурную сеть ФСБ, действовавшую в 6 областях Украины", - сказано в сообщении СБУ.Контрразведка украинской спецслужбы уверена, что заявленная ею группа "готовила ракетно-бомбовые и дроновые удары РФ по шести регионам Украины". По деду проходят якобы действовавшие под кураторством сотрудника ФСБ "9 российских агентов в Днепре, Запорожье и Сумах, а также в Донецкой, Одесской и Кировоградской областях".В числе членов "сети" спецслужбой заявлены две чиновницы - Днепровского (Днепропетровского) горсовета и Южненского горсовета Одесской области. Они якобы устанавливали локации ПВО и ключевых электроподстанций для коррекции российских обстрелов.Также среди членов заявленной СБУ "сети" значатся студент, два менеджера и бывший милиционер. Они якобы собирали информацию о базировании укрепрайонов и огневых позиций ВСУ, о результатах обстрелов и движении эшелонов ВСУ "в направлении восточного фронта"."По данным следствия, фигуранты попали в поле зрения ФСБ как активные "комментаторы" чатов прокремлевских Телеграмм-каналов", - поведала СБУ.Украинская спецслужба сообщила об обысках у задержанных. Им угрожают пожизненным заключением с конфискацией имущества.Офис украинского генпрокурора проинформировал о наличии в "сети агентов ФСБ" также жителей Днепропетровской и Черниговской областей. В ведомстве отметили, что следствие проводили сотрудники главков СБУ "в Донецкой и Луганской областях".Киев регулярно обменивает военнопленных и диссидентов, обвиняемых в политической нелояльности и дааже работе на российские спецслужбы. Читайте об этом в публикации Украина.ру Переговоры, дыра в бюджете и обмен украинцев на украинцев. Что обсуждает украинская элита
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новости, украина, россия, днепр, сбу, фсб, вооруженные силы украины, всу, днепропетровск, черниговская область, запорожская область, одесская область, сумская область, днр, лнр, спецслужба, партизаны, кировоградская область, сво, репрессии
Новости, Украина, Россия, Днепр, СБУ, ФСБ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Днепропетровск, Черниговская область, Запорожская область, Одесская область, Сумская область, ДНР, ЛНР, спецслужба, партизаны, Кировоградская область, СВО, репрессии

СБУ обвинила чиновниц и студентов в работе на ФСБ из-за комментариев в соцсетях

13:39 05.08.2024
 
© Служба безпеки України / Telegram
© Служба безпеки України / Telegram
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В шести украинских областях действовали девять "агентов ФСБ". Об этом 5 августа проинформировала Служба безопасности Украины
"СБУ нейтрализовала масштабную агентурную сеть ФСБ, действовавшую в 6 областях Украины", - сказано в сообщении СБУ.
Контрразведка украинской спецслужбы уверена, что заявленная ею группа "готовила ракетно-бомбовые и дроновые удары РФ по шести регионам Украины". По деду проходят якобы действовавшие под кураторством сотрудника ФСБ "9 российских агентов в Днепре, Запорожье и Сумах, а также в Донецкой, Одесской и Кировоградской областях".
В числе членов "сети" спецслужбой заявлены две чиновницы - Днепровского (Днепропетровского) горсовета и Южненского горсовета Одесской области. Они якобы устанавливали локации ПВО и ключевых электроподстанций для коррекции российских обстрелов.
Также среди членов заявленной СБУ "сети" значатся студент, два менеджера и бывший милиционер. Они якобы собирали информацию о базировании укрепрайонов и огневых позиций ВСУ, о результатах обстрелов и движении эшелонов ВСУ "в направлении восточного фронта".
"По данным следствия, фигуранты попали в поле зрения ФСБ как активные "комментаторы" чатов прокремлевских Телеграмм-каналов", - поведала СБУ.
Украинская спецслужба сообщила об обысках у задержанных. Им угрожают пожизненным заключением с конфискацией имущества.
Офис украинского генпрокурора проинформировал о наличии в "сети агентов ФСБ" также жителей Днепропетровской и Черниговской областей. В ведомстве отметили, что следствие проводили сотрудники главков СБУ "в Донецкой и Луганской областях".
Киев регулярно обменивает военнопленных и диссидентов, обвиняемых в политической нелояльности и дааже работе на российские спецслужбы. Читайте об этом в публикации Украина.ру Переговоры, дыра в бюджете и обмен украинцев на украинцев. Что обсуждает украинская элита
 
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