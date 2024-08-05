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СБУ обвинила чиновниц и студентов в работе на ФСБ из-за комментариев в соцсетях

СБУ обвинила чиновниц и студентов в работе на ФСБ из-за комментариев в соцсетях - 05.08.2024 Украина.ру

СБУ обвинила чиновниц и студентов в работе на ФСБ из-за комментариев в соцсетях

В шести украинских областях действовали девять "агентов ФСБ". Об этом 5 августа проинформировала Служба безопасности Украины

2024-08-05T13:39

2024-08-05T13:39

2024-08-05T13:39

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"СБУ нейтрализовала масштабную агентурную сеть ФСБ, действовавшую в 6 областях Украины", - сказано в сообщении СБУ.Контрразведка украинской спецслужбы уверена, что заявленная ею группа "готовила ракетно-бомбовые и дроновые удары РФ по шести регионам Украины". По деду проходят якобы действовавшие под кураторством сотрудника ФСБ "9 российских агентов в Днепре, Запорожье и Сумах, а также в Донецкой, Одесской и Кировоградской областях".В числе членов "сети" спецслужбой заявлены две чиновницы - Днепровского (Днепропетровского) горсовета и Южненского горсовета Одесской области. Они якобы устанавливали локации ПВО и ключевых электроподстанций для коррекции российских обстрелов.Также среди членов заявленной СБУ "сети" значатся студент, два менеджера и бывший милиционер. Они якобы собирали информацию о базировании укрепрайонов и огневых позиций ВСУ, о результатах обстрелов и движении эшелонов ВСУ "в направлении восточного фронта"."По данным следствия, фигуранты попали в поле зрения ФСБ как активные "комментаторы" чатов прокремлевских Телеграмм-каналов", - поведала СБУ.Украинская спецслужба сообщила об обысках у задержанных. Им угрожают пожизненным заключением с конфискацией имущества.Офис украинского генпрокурора проинформировал о наличии в "сети агентов ФСБ" также жителей Днепропетровской и Черниговской областей. В ведомстве отметили, что следствие проводили сотрудники главков СБУ "в Донецкой и Луганской областях".Киев регулярно обменивает военнопленных и диссидентов, обвиняемых в политической нелояльности и дааже работе на российские спецслужбы. Читайте об этом в публикации Украина.ру Переговоры, дыра в бюджете и обмен украинцев на украинцев. Что обсуждает украинская элита

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