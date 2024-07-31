https://ukraina.ru/20240731/1056578078.html

Переговоры, дыра в бюджете и обмен украинцев на украинцев. Что обсуждает украинская элита

Переговоры, дыра в бюджете и обмен украинцев на украинцев. Что обсуждает украинская элита - 31.07.2024 Украина.ру

Переговоры, дыра в бюджете и обмен украинцев на украинцев. Что обсуждает украинская элита

Представители украинской элиты последнее время дружно, хотя и неуверенно, начали говорить о возможности переговоров и мира, потихоньку отходя от безапелляционной милитаристской риторики. О возможности переговоров заговорил даже советник Офиса президента Михаил Подоляк, отличавшийся наиболее воинственными заявлениями.

2024-07-31T06:36

2024-07-31T06:36

2024-07-31T06:36

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Много шуму наделало также недавнее интервью спикера Рады Руслана Стефанчука, в котором он похвалил премьер-министра Дениса Шмыгаля, заявил о подготовке запрета канонической православной церкви, о механизме отзыва депутатов, а также о переговорах, к которым Киев, видимо, подталкивают западные союзники.Вместе с тем Стефанчук выступает резко против демобилизации ВСУ, проводя параллели с УНР образца 1919 года. Заявления о переговорах при отказе от демобилизации явно говорит о стремлении потянуть время, чтобы лучше подготовиться к новому этапу военных действий.Кроме того, Стефанчук высказался за то, чтобы с обнищавших украинцев содрать еще больше денег путем увеличения налогообложения. "Мы можем или увеличивать поступления в бюджет путем повышения налогообложения, или через эмиссию, но эмиссия – не выход", - заявил глава парламента. То есть у рядовых украинцев высосут еще больше соков на финансирование войны и расплату с западными кредиторами.Сам же Стефанчук – человек далеко не бедный и знающий, как доить тот самый бюджет, который хочет пополнить повышением налогов. В конце прошлого года он попал в скандал, после того, как из бюджета получил полмиллиона гривен компенсации за аренду жилья, которое "арендовал" у своей тещи, хотя сам имеет несколько квартир и загородный дом в столице.Пока одни украинские политики говорят о переговорах, министр финансов Сергей Марченко уверен, что война продолжится в 2025 году и требует на нее больше денег от западных партнеров и от простых украинцев."Сейчас мы постоянно проговариваем с нашими партнерами, что нам нужно дополнительное финансовое заверение, потому что война будет продолжена в следующем году и нам нужно иметь буфер", - сказал министр. Требует он от Запада дополнительно 12-15 миллиардов долларов. По его словам, на Украине две большие проблемы — дыра в госбюджете в размере 500 млрд гривен и потребность быстро найти деньги, чтобы её закрыть. Чтобы Запад давал больше денег глава украинского Минфина тоже хочет повысить налоги украинцам, чтобы продемонстрировать союзникам готовность принимать непопулярные решения. Однако даже планируемым повышением налогов и военного сбора, по мнению украинских экспертов, не удастся наскрести необходимых 500 миллиардов – максимум 160 миллиардов.На прошлой неделе были опубликованы результаты опроса службы "Рейтинг", показавшие, что почти половине граждан Украины либо не хватает денег на еду, либо хватает только на еду. Задача украинской элиты, - чтобы таковых было 98%.Глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа прогнозирует, что из-за дыры в бюджете уже осенью нечем будет платить зарплату украинским военным. Тем не менее, снижать темпы насильственной мобилизации на Украине не планируют.И чтобы пополнить ряды ВСУ представители украинской элиты решили менять пленных украинцев на гражданских украинцев. Эту "оригинальную" идею предложили в офисе омбудсмена Украины, который по идее должен был бы заниматься защитой прав человека. Все, кто не желает жить на Украине могут подать заявку на отправку в РФ, чтобы впоследствии быть обменянным на украинских военнопленных, находящихся в российских тюрьмах. Об этом заявил директор департамента информационной политики, коммуникации и протокольных мероприятий Секретариата Уполномоченного ВР по правам человека Татьяна Шелест. Сам факт уже говорит о том, что в РФ находится в разы больше пленных украинцев, чем пленных россиян у Киева."Это же около 30 миллионов потенциального обменного фонда! Заходишь... вынимаешь полосатую ленточку из кармана. Вуаля! И собственность отжал и обменный фонд", - резюмирует идею украинский политолог Михаил Чаплыга.Тем временем пятый президент Петр Порошенко последние дни полностью сосредоточился на теме запрета канонической УПЦ, обвиняя церковь "в связях с ФСБ". "Во-первых, если в ближайшие дни они не поставят закон о запрете московской церкви, заседаний Верховной рады не будет. Во-вторых, следующее заседание Рады начнется с закона о запрете русской церкви… Пятая колонна ФСБ РФ в Украине должна быть ликвидирована!", - кричал на днях с трибуны Рады экс-президент.При этом скандальная депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая на днях заявила, что от Запада якобы есть сигналы, что на проголосовавших за запрет УПЦ народных депутатов будут наложены санкции. Тем не менее, депутаты партии Порошенко, похоже, вполне уверены, что любая администрация США не будет вводить санкции против украинского политика, пока тот проводит достаточно жесткую русофобскую политику.О том, что в эти дни происходило в политической жизни Украины - в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Москва ждет согласованной переговорной позиции Запада и Киева"

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украина, запад, россия, руслан стефанчук, петр порошенко, михаил подоляк, рада, вооруженные силы украины, упц, эксклюзив