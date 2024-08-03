Лев Дейч: народник, авантюрист, марксист - 03.08.2024 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20240803/1031913292.html
Лев Дейч: народник, авантюрист, марксист
Лев Дейч: народник, авантюрист, марксист - 03.08.2024 Украина.ру
Лев Дейч: народник, авантюрист, марксист
Читатели старшего возраста должны помнить группу "Освобождение труда" и её членов, в число которых входил Лев Дейч. Он был одним из старейших революционеров Российской империи – умер 4 августа 1941 года в возрасте 85 лет, и, помимо участия в первой марксистской группе, известен как участник одной из самых безумных авантюр – Чигиринского заговора
2024-08-03T16:05
2024-08-03T16:05
история
винницкая область
революционер
история
история украины
киев
российская империя
революция
карл маркс
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Лев Дейч родился 26 сентября 1855 года в городке Тульчин (ныне Винницкая область) — месте с богатой революционной историей. Именно там располагалась штаб-квартира Южного общества декабристов. Мать Дейча даже живьем видела кое-кого из них, и её рассказы отчасти повлияли на революционные взгляды сына.Отец Дейча был очень богатым купцом 1-й гильдии, разбогатевшим на казённых подрядах в период Крымской войны. Хотя семья была еврейской, отец был далёк от традиций и настоял на том, чтобы его дети получали светское воспитание и образование. Семья жила в роскоши, но в один момент всё рухнуло. Отец крупно прогорел и вынужден был с фальшивым паспортом уехать в Петербург, где скрывался от кредиторов.Лев к этому времени уже учился в Киеве в гимназии. Под влиянием старших сестёр, общавшихся с "прогрессивными студентами", Дейч с детства замкнулся на литературе и политике. Эти две вещи занимали его куда больше, чем детские забавы. Дошло до того, что маленький Дейч ходил по улицам и донимал прохожих: "А вы знаете, кто я? Я демократ!"В юношеские годы Дейч придерживался либеральных взглядов и был категорическим противником "нечаевщины".Но в 19 лет он впервые побывал в настоящей деревне и пришёл в ужас. Как в старом меме: "Какие-то заборы, коровники, мы в аду, мама!" Потрясённый молодой человек за одно посещение понял все пороки общества и пришел к твёрдому убеждению, что оно должно быть разрушено до основания революционным путем.В Киеве он примкнул к кружку Фесенко. Другим его активистом был Дмитрий Лизогуб — брат будущего главы правительства в гетманате Скоропадского.Сам Фесенко тоже был весьма интересным персонажем. В отличие от большинства народников, преклонявшихся перед простым мужиком, Фесенко был о народе невысокого мнения. Он считал крестьян носителями рабского менталитета, забитыми и ничтожными. Главной революционной силой он видел разного рода религиозных сектантов.Под его влиянием члены кружка решили совершить хождение в народ. Дейч вместе с напарником отправился к молоканам. Поездка получилась весьма комичной. Он вспоминал:"Поезд, на который мы попали, сплошь был забит крестьянами центральных губерний, отправлявшихся на юг на заработки. Теснота и духота в вагоне причиняли особенно много огорчений моему слабосильному товарищу…То была наша первая, в сущности, встреча с "народом", который мы собирались распропагандировать. Раньше мы знали его лишь по книгам, да по случайным встречам на улицах…"В итоге им удалось под видом крестьян найти работу, но напарник вскоре не выдержал и уехал. Дейч же в конце концов внедрился к молоканам. Правда, там его ждало много разочарований.Молокане жили очень богато, плакали от смеха, глядя на его навыки крестьянского труда и подозревали в каждом случае конокрадства. Закончилось всё тем, что один из молокан, которому Дейч рассказывал про революцию и которого он считал самым перспективным в этом плане, дал ему "леща" за нерасторопность во время работы. Это потрясло революционера, позднее он вспоминал:"Для меня стало ясно, что ничтожные жизненные интересы Ване дороже всех истин, которые я мог ему сообщить".Вернувшись, Дейч примкнул к кружку "южных бунтарей" — ещё одной специфической организации с типично южным темпераментом."Бунтари" исходили из установки, что русский мужик бунтарь по умолчанию, так сказать, генетически. Бунт неминуем, а значит, нужно просто ждать, когда он вспыхнет. "Бунтари" даже не имели никакой политической программы. Собственно, бунт был их первой и последней целью. Что будет после — это пускай решают те, кто останется жив.Пока "бунтари" ждали стихийного восстания, подвернулся случай для революционного крещения кровью. Один из "бунтарей" — Горинович — был арестован и на допросах наболтал чуть больше, чем следовало фанатичному революционеру. Соратники решили расправиться с ним.Дейч и еще двое революционеров встретили Гориновича на станции железной дороги, отвели в укромное место и там оглушили кистенем, изрезали ножами и облили ему лицо серной кислотой (это сделал сам Дейч), чтобы сделать опознание трупа невозможным.Но по неопытности революционеры не довели дело до конца, и Горинович выжил.Тем временем Дейч со Стефановичем отправились в Чигиринский уезд Киевской губернии (ныне Черкасская область) поднимать восстание. Революционеры разъезжали по селам, выдавая Стефановича за специального царского посланника. В деревнях они распространяли подложный "царский манифест" под названием Высочайшая тайная грамота. Примерно такого содержания:"Высочайшим манифестом 19 февраля 1861 г. мы освободили вас от крепостной зависимости и даровали вам всю землю без всякого за неё платежа… Но к величайшему огорчению нашему, дворяне воспрепятствовали исполнению повелений наших…Руководясь сим убеждением, всем Вам, крестьянам, а также и мещанам, верным нам, а не недостойному наследнику нашему Александру Александровичу с его союзниками дворянами и великими князьями, повелеваем: соединяйтесь в тайные общества, именуемые "Тайные Дружины", с тем, чтобы подготовиться к восстанию против дворян, чиновников и всех высших сословий. Всякий, кто готов положить жизнь свою за великое дело, обязан дать присягу на верность обществу "Тайной Дружины".Сии общества должны держать в самой строгой тайне от дворянского начальства и попов, этих по большей части, шпионов панских, а не достойных пастырей стада Божия. Изменников не должно щадить, и всякий, кто умертвит предателя, совершит доброе и благородное дело….Итак, осени себя крестным знаменем, православный народ, и призови благоволение Божие на святое дело твое. Помни, како заповедь, сии слова, сказанные тебе царем-доброжелателем твоим!"Штаб-квартирой было назначено село Шабельники. Началось формирование "революционной армии", которую возглавил "атаман" из бывших унтер-офицеров.Однако восстания так и не случилось. Планы заговорщиков раскрыли, Дейч и Стефанович были арестованы. Через несколько месяцев им, правда, удалось бежать благодаря тому, что один из революционеров устроился надзирателем и вывел их.Через некоторое время Дейч бежал в Швейцарию, где перешёл с народнической на марксистскую платформу. Там он вновь сошелся со своим другом детства, уроженцем местечка Почеп Черниговской губернии Павлом Аксельродом. Вместе с ним, а также Плехановым, Засулич и Игнатовым Дейч стал создателем первой российской марксистской организации — "Освобождение труда".Однако активного участия в её деятельности он не принимал. Вскоре на него пришел запрос об экстрадиции по делу о покушении на Гориновича. Дейча как уголовника выдали России, и следующие 10 лет он провёл на каторге и ещё несколько лет на поселении.В дальнейшем Дейч стоял у истоков "Искры", однако в РСДРП упорно придерживался меньшевистской линии. К концу нулевых он был вытеснен в партии на откровенно второй план и перебрался в Америку, где стал редактором "Нового мира" — газеты, на которую давали деньги меньшевики. Однако из-за идеологических расхождений с издателями Дейч вскоре покинул пост.В 1916 году он перебрался из США в Англию, где и встретил революцию. На военном корабле его вернули в революционную Россию, где он неизменно стоял на плехановской платформе.Октябрьскую революцию Дейч категорически не поддержал, но от политики отошел, сосредоточившись на написании небольших революционных мемуаров и обработке творческого наследия Плеханова. Из уважения к его революционной роли отца-основателя марксизма в СССР ему платили персональную пенсию и не подвергали репрессиям.
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Евгений Антонюк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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история, винницкая область, революционер, история украины, киев, российская империя, революция, карл маркс
История, Винницкая область, революционер, История, история Украины, Киев, Российская империя, революция, Карл Маркс

Лев Дейч: народник, авантюрист, марксист

16:05 03.08.2024
 
© commons.wikimedia.org / Public DomainЛев Дейч
Лев Дейч - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© commons.wikimedia.org / Public Domain
Читать в
Евгений Антонюк
публицист
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Читатели старшего возраста должны помнить группу "Освобождение труда" и её членов, в число которых входил Лев Дейч. Он был одним из старейших революционеров Российской империи – умер 4 августа 1941 года в возрасте 85 лет, и, помимо участия в первой марксистской группе, известен как участник одной из самых безумных авантюр – Чигиринского заговора
Лев Дейч родился 26 сентября 1855 года в городке Тульчин (ныне Винницкая область) — месте с богатой революционной историей. Именно там располагалась штаб-квартира Южного общества декабристов. Мать Дейча даже живьем видела кое-кого из них, и её рассказы отчасти повлияли на революционные взгляды сына.
Отец Дейча был очень богатым купцом 1-й гильдии, разбогатевшим на казённых подрядах в период Крымской войны. Хотя семья была еврейской, отец был далёк от традиций и настоял на том, чтобы его дети получали светское воспитание и образование. Семья жила в роскоши, но в один момент всё рухнуло. Отец крупно прогорел и вынужден был с фальшивым паспортом уехать в Петербург, где скрывался от кредиторов.
Лев к этому времени уже учился в Киеве в гимназии. Под влиянием старших сестёр, общавшихся с "прогрессивными студентами", Дейч с детства замкнулся на литературе и политике. Эти две вещи занимали его куда больше, чем детские забавы. Дошло до того, что маленький Дейч ходил по улицам и донимал прохожих: "А вы знаете, кто я? Я демократ!"
В юношеские годы Дейч придерживался либеральных взглядов и был категорическим противником "нечаевщины".
Но в 19 лет он впервые побывал в настоящей деревне и пришёл в ужас. Как в старом меме: "Какие-то заборы, коровники, мы в аду, мама!" Потрясённый молодой человек за одно посещение понял все пороки общества и пришел к твёрдому убеждению, что оно должно быть разрушено до основания революционным путем.
Ярослав Домбровский
24 мая 2023, 18:00История
Революционер трёх стран: Ярослав Домбровский
В Киеве он примкнул к кружку Фесенко. Другим его активистом был Дмитрий Лизогуб — брат будущего главы правительства в гетманате Скоропадского.
Сам Фесенко тоже был весьма интересным персонажем. В отличие от большинства народников, преклонявшихся перед простым мужиком, Фесенко был о народе невысокого мнения. Он считал крестьян носителями рабского менталитета, забитыми и ничтожными. Главной революционной силой он видел разного рода религиозных сектантов.
Под его влиянием члены кружка решили совершить хождение в народ. Дейч вместе с напарником отправился к молоканам. Поездка получилась весьма комичной. Он вспоминал:
"Поезд, на который мы попали, сплошь был забит крестьянами центральных губерний, отправлявшихся на юг на заработки. Теснота и духота в вагоне причиняли особенно много огорчений моему слабосильному товарищу…
То была наша первая, в сущности, встреча с "народом", который мы собирались распропагандировать. Раньше мы знали его лишь по книгам, да по случайным встречам на улицах…"
В итоге им удалось под видом крестьян найти работу, но напарник вскоре не выдержал и уехал. Дейч же в конце концов внедрился к молоканам. Правда, там его ждало много разочарований.
Молокане жили очень богато, плакали от смеха, глядя на его навыки крестьянского труда и подозревали в каждом случае конокрадства. Закончилось всё тем, что один из молокан, которому Дейч рассказывал про революцию и которого он считал самым перспективным в этом плане, дал ему "леща" за нерасторопность во время работы. Это потрясло революционера, позднее он вспоминал:
Николай Кибальчич
31 октября 2023, 18:00История
Из тюрьмы на орбиту: 170 лет Николаю КибальчичуВ СССР Николай Кибальчич, родившийся 31 октября 1853 года на Черниговщине, был причислен к числу основателей космонавтики наряду с, например, с Циолковским. Основанием были не только его фантазии о космических полётах, но и участие в террористической деятельности – ну очевидна же причастность к прогрессивному направлению мысли!
"Для меня стало ясно, что ничтожные жизненные интересы Ване дороже всех истин, которые я мог ему сообщить".
Вернувшись, Дейч примкнул к кружку "южных бунтарей" — ещё одной специфической организации с типично южным темпераментом.
"Бунтари" исходили из установки, что русский мужик бунтарь по умолчанию, так сказать, генетически. Бунт неминуем, а значит, нужно просто ждать, когда он вспыхнет. "Бунтари" даже не имели никакой политической программы. Собственно, бунт был их первой и последней целью. Что будет после — это пускай решают те, кто останется жив.
Пока "бунтари" ждали стихийного восстания, подвернулся случай для революционного крещения кровью. Один из "бунтарей" — Горинович — был арестован и на допросах наболтал чуть больше, чем следовало фанатичному революционеру. Соратники решили расправиться с ним.
Дейч и еще двое революционеров встретили Гориновича на станции железной дороги, отвели в укромное место и там оглушили кистенем, изрезали ножами и облили ему лицо серной кислотой (это сделал сам Дейч), чтобы сделать опознание трупа невозможным.
Но по неопытности революционеры не довели дело до конца, и Горинович выжил.
Мария Кутитонская - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
23 февраля 2022, 01:40
День в истории 23 февраля: родилась одесская революционерка, воспетая американцем23 февраля 1856 года появилась на свет Мария Кутитонская - одесская революционерка, прославившаяся покушением на забайкальского генерал-губернатора. Американский «друг революционеров» Джордж Кеннан впоследствии пытался сделать её мировой революционной звездой, но в итоге она затерялась на фоне Перовской и Засулич
Тем временем Дейч со Стефановичем отправились в Чигиринский уезд Киевской губернии (ныне Черкасская область) поднимать восстание. Революционеры разъезжали по селам, выдавая Стефановича за специального царского посланника. В деревнях они распространяли подложный "царский манифест" под названием Высочайшая тайная грамота. Примерно такого содержания:
"Высочайшим манифестом 19 февраля 1861 г. мы освободили вас от крепостной зависимости и даровали вам всю землю без всякого за неё платежа… Но к величайшему огорчению нашему, дворяне воспрепятствовали исполнению повелений наших…
Руководясь сим убеждением, всем Вам, крестьянам, а также и мещанам, верным нам, а не недостойному наследнику нашему Александру Александровичу с его союзниками дворянами и великими князьями, повелеваем: соединяйтесь в тайные общества, именуемые "Тайные Дружины", с тем, чтобы подготовиться к восстанию против дворян, чиновников и всех высших сословий. Всякий, кто готов положить жизнь свою за великое дело, обязан дать присягу на верность обществу "Тайной Дружины".
Сии общества должны держать в самой строгой тайне от дворянского начальства и попов, этих по большей части, шпионов панских, а не достойных пастырей стада Божия. Изменников не должно щадить, и всякий, кто умертвит предателя, совершит доброе и благородное дело….
Итак, осени себя крестным знаменем, православный народ, и призови благоволение Божие на святое дело твое. Помни, како заповедь, сии слова, сказанные тебе царем-доброжелателем твоим!"
Штаб-квартирой было назначено село Шабельники. Началось формирование "революционной армии", которую возглавил "атаман" из бывших унтер-офицеров.
10 декабря 2021, 01:00
День в истории. 10 декабря: родился «самозванец», именем царя призывавший малороссийских крестьян убивать дворянВ этот день в 1854 году в семье священника в селе Дептовка Черниговской губернии (в настоящее время входит в состав Сумской области) появился на свет народник Яков Стефанович, вместе со Львом Дейчем пытавшийся обманом поднять крестьян Чигиринского уезда Киевской губернии на восстание.
Однако восстания так и не случилось. Планы заговорщиков раскрыли, Дейч и Стефанович были арестованы. Через несколько месяцев им, правда, удалось бежать благодаря тому, что один из революционеров устроился надзирателем и вывел их.
Через некоторое время Дейч бежал в Швейцарию, где перешёл с народнической на марксистскую платформу. Там он вновь сошелся со своим другом детства, уроженцем местечка Почеп Черниговской губернии Павлом Аксельродом. Вместе с ним, а также Плехановым, Засулич и Игнатовым Дейч стал создателем первой российской марксистской организации — "Освобождение труда".
Однако активного участия в её деятельности он не принимал. Вскоре на него пришел запрос об экстрадиции по делу о покушении на Гориновича. Дейча как уголовника выдали России, и следующие 10 лет он провёл на каторге и ещё несколько лет на поселении.
В дальнейшем Дейч стоял у истоков "Искры", однако в РСДРП упорно придерживался меньшевистской линии. К концу нулевых он был вытеснен в партии на откровенно второй план и перебрался в Америку, где стал редактором "Нового мира" — газеты, на которую давали деньги меньшевики. Однако из-за идеологических расхождений с издателями Дейч вскоре покинул пост.
Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская в автомобиле. Красная площадь. 1 мая 1919 года. Кинооператоры Г. Гибер, А. Левицкий, Э. Тиссэ. - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
21 января, 16:32История
Пантократор нового века. К 100-летию со дня смерти В.И. ЛенинаВладимир Ильич Ульянов (Ленин) скончался в Горках 21 января 1924 года в возрасте всего 53 лет после длительной болезни. Личность вождя революции, удостоившегося посмертному почитанию на уровне ближневосточных владык древности, по сей день вызывает ожесточённые дискуссии. Даже столетие спустя его политическое наследие почему-то остаётся актуальным
В 1916 году он перебрался из США в Англию, где и встретил революцию. На военном корабле его вернули в революционную Россию, где он неизменно стоял на плехановской платформе.
Октябрьскую революцию Дейч категорически не поддержал, но от политики отошел, сосредоточившись на написании небольших революционных мемуаров и обработке творческого наследия Плеханова. Из уважения к его революционной роли отца-основателя марксизма в СССР ему платили персональную пенсию и не подвергали репрессиям.
 
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