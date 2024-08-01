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Астрология и политика. Почти президент США Камала Деви Харрис

Астрология и политика. Почти президент США Камала Деви Харрис - 01.08.2024 Украина.ру

Астрология и политика. Почти президент США Камала Деви Харрис

Ка́мала Де́ви - "Богиня, она из лотоса". Изящная богиня счастья, удачи, процветания и любви.

2024-08-01T12:40

2024-08-01T12:40

2024-08-01T12:40

астрология и политика

эксклюзив

сша

америка

барак обама (старший)

дональд трамп

камала харрис

астрология

политика

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Так можно перевести полное имя Камалы Деви Харрис, которая в ближайшие дни будет, скорее всего, объявлена кандидатом от Демпартии на пост президента США.И очень возможно, что она станет будущим президентом Америки.Разбираемся, почему и как это стало возможно. Как "богиня" стала сначала прокурором штата, потом сенатором, вице-президентом, а скоро сделает решительный шаг к должности президента."Некомпетентная лентяйка.""Злобная, тупая, лентяйка" - так обзывает её Дональд Трамп.Это, кстати, в принципе не делает ему чести. Какая бы женщина ни была, не стоит так о ней отзываться.Тем более, что Камала не тупая и не лентяйка.Как бы там ни было, она семь лет была прокурором Сан-Франциско и шесть лет - прокурором Калифорнии. Она была четыре года сенатором и четыре года - вице-президентом.Камала получила серьёзное, сложное и престижное образование.У нее может быть множество других недостатков, но она точно не тупая лентяйка.Она несамостоятельная, говорит Трамп.Она двигается "по квоте".Но это не аргумент. А кто самостоятельный?"Красивые ноги, задорный смех и генератор случайных слов вместо мыслей."Так пишет пресса про Камалу. Это всё правда: и смех, и ноги, и много случайных слов.Но и это не помешает избирателям выбрать Камалу Харрис. А может быть, наоборот, поможет.Всем уже хочется наконец услышать смех и увидеть красивые ноги. А не злобные речи и старомодные брюки.Считается, что она менее компетентная, чем Трамп, она производит впечатление не очень волевой.Но так ли это?Женщина, добившаяся наивысшего поста для женщины за всю историю США, не может быть просто "недалёкой хохотушкой". Это конечно же, не так.Это образ, который Камала в определённой степени играет.Кроме того, её образ трансформируют сейчас, в оставшееся время, так, как надо для избирателей.Сама Камала уже контактирует, как пишут, с группой Девида Аксельрода. Это политтехнолог, который "сделал Обаму президентом".Надо "хохотушку" - значит, будет такая Камала.Надо "прокурора" - будет строгая, серьезная Камала-прокурор.Важно, в конце концов, не это, а то, какая у Камалы будет команда.А кто же стоит за Камалой?Обамы, Клинтоны и СоросЗа Камалу уже "проголосовали" Обамы и Клинтоны, как основные столпы Демпартии США.Камалу одобрил Александр Сорос, как представитель части глубинного государства, международного "клана Сороса"."Блэк Роки" тоже дали понять, что они за Камалу.Пожертвования, которые повалились на Демпартию с уходом Байдена, красноречиво говорят о том, что поддержка финансистов Камале будет."Девочка Барака Обамы""Моя девочка" - говорит ей Барак Обама, которого многие называют: настоящим правителем Соединенных штатов.Это очень многое объясняет."Девочка", как они считают, будет исполнителем воли - конечно, не Барака и Мишель Обамы, а тех, кто за ними стоит.И Клинтонов, и других кланов демпартии.Но так ли это будет?"Серая мышь", прошедшая "по квоте", является ловким и умелым управленцем.Камала прекрасно понимает, за какие ниточки надо тянуть. За долгие годы в политике и во власти она получила бесценный опыт.Она великолепный аппаратный игрок, который чувствует себя в пресловутом "болоте дип стейт", как рыба в воде.Как рыба в воде.Интересно, что "Уолл стрит джорнал" уже пишет, что Салливан, Блинкен и другие люди, стоящие за троном, уйдут, когда президентом станет Камала.И большой вес приобретает уже теперь её советник по нацбезопасности Филипп Гордон.Именно ему успел уже позвонить "зелёный кардинал" Украины Ермак, вместо обычного звонка Салливану. Интересный маркер. Эти, из Киева, быстро успевают сориентироваться.А вот Трампа, и его свеженького "вице" Вэнса "дип стейт" ненавидит.Тем более, что Трамп громогласно обещает уволить после своего избрания 30 тысяч чиновников. Конечно, они будут помогать Камале. Как говорится, чем можем.Пока что растёт число волонтёров Камалы в колеблющихся штатах. Растет число доноров.У Камалы выходят прекрасные рекламные ролики.Вот и звонок Мишель и Барака Обамы превращён в такой рекламный ролик.Они увеличивают также симпатии афроамериканцев к Камале.Камала для всехКамала имеет и индийскую кровь, и африканскую, и частично - ирландскую.Камала "защищает" женщин, трансгендеров, ЛГБТ, мигрантов. Кого она только не защищает. Кроме белых мужчин, конечно.Хотя, стоп! Ведь она замужем. Да, её муж не так заметен и популярен рядом с Камалой. Но у них вполне крепкий брак и добрые отношения.Дуг - белый мужчина еврейского происхождения. Так что эта категория населения тоже с определённой симпатией смотрит на Камалу.Все довольны Камалой, кроме республиканцев.Фридом!Первый рекламный ролик Камалы, чему он посвящен?Конечно же, свободе для всех.Фридом!Конечно же, радужный флаг.Негры, женщины, транссексуалы. Все радостные, свободные.Кроме одного (лицо Трампа). Этот цисгендерный недоволен.Но вот уж скоро прокурор Камала, естественно, возьмёт его в оборот.Вполне ясно, на чем будет строиться её кампания. Мы свободны, мир прекрасен. Мешают счастью только республиканцы.Вице-президентКамала - идеальный кандидат для "банкстеров", условного "Блэк Рока", которые хотят продолжать управлять США.Как Зеленский!Но можно даже сказать, что она - противоположность Зеленскому.Тот пытался показать государственный ум, скрывая глупость, тщеславие и отсутствие опыта государственного управления.Камала же, наоборот, скрывает ум и способности управлять людьми. И производит внешне впечатление недалёкой хохотушки.Она делает это намеренно.Она проиграла прймериз Байдену в 2020, совершенно разгромно.Так ведь и сам Байден проигрывал, и кажется, даже не один раз. Пока не стал вице у Обамы.И Байден был выбран по тому же принципу, по которому впоследствии он выбрал Камалу Харрис своим вице-президентом.Принцип называется: в противовес и в дополнение.Чернокожий Обама из Чикаго выбрал белого мужчину из штата Делавэр.Белый президент из штата Делавэр выбрал темнокожую женщину из Калифорнии.И ещё один фактор: Байден выбрал её, чтобы у него не было конкурента в виде вице.Он не видел её конкурентом.Этому способствовало, в частности, представление о Камале как о женщине, сделавшей карьеру через мужчин.Самый красивый прокурор АмерикиЕё часто обвиняют, что она делала "путь через постель". Будут обвинять и дальше. Потому что это её унижает и делает её путь в большую политику каким-то незначительным, случайным.Но эта же тема будет играть на руку Камале. "Посмотрите на мужской шовинизм. Ну и что, что она с кем-то встречалась? А сами?"И тут тоже, конечно, есть что предъявить Трампу. Который только-только выпутался из скандала с порноактрисой.Кому же или чему обязана своей карьерой Камала?Камала была очень недовольна, когда бывший мэр Сан-Франциско Вилли Браун вдруг решил похвастаться отношениями с ней.Это тем более ошеломительно, что мэр был женат тогда, когда встречался с Камалой (ей было 30, ему 60). Женат и сейчас, на той же самой жене. Она благоволит Камале.Камала же тщательно подчёркивает везде тот факт, что несмотря на отношения, она никакой серьёзной должности в результате не получила. И Браун тогда еще не был мэром.Ходили слухи про их отношения с Бараком Обамой. Он даже был вынужден извиниться за то, что назвал как-то Камалу "самым красивым прокурором Америки".В недавнем звонке Камале, из которого был сделан рекламный клип, он называет Камалу "моя девочка". Но звонок произведён вместе с Мишель Обамой.Но в любом случае Камала Харрис для будущего избирателя уже давно не "подружка мэра Вилли", а защитница обездоленных: женщин, заключённых, жертв насилия, мигрантов, детей, ЛГБТ и так далее.Родители"Да вы что, с кокосового дерева вчера слезли", - с хохотом рассказывает Камала о том, как их с сестрой ругала мама.И можно подумать, что это какая-то история про маму-мигрантку и бедную семью.Но Камала - из вполне обеспеченной и очень интеллигентной семьи. Более того, мало кто в Америке может похвастаться таким происхождением.Мама и дедушка Камалы - из брахманов, высшей касты индуизма.Кстати, жена Вэнса, вице-президента Трампа - тоже по происхождению из Индии. Так же как и жена бывшего премьера Британии Сунака. Да и сам Сунак.А индийское лобби в США - очень влиятельное и очень богатое.Дедушка Камалы занимал высокий пост, был чиновником индийского прасительства. Разумеется, помогал и дочери, и внучкам.Он обеспечил Камале прекрасное образование, она жила с дедушкой какое-то время в Африке, где он работал как индийский дипломат.Мама Камалы - преподаватель в университете. Это и сегодня очень престижное место работы.А в годы молодости мамы Камалы это было запредельно высокое социальное положение. Это высшая каста, закрытый клуб интеллектуалов.При этом интересно увидеть маму на фото. Это не скромная индийская эмигрантка. Это раскрепощенная очень красивая молодая женщина в короткой юбке, одетая по моде 60-х.Очень похожа на какую-нибудь "группис" тех дней: девчонок, которые ездили за "Битлз" или "Роллинг Стоунз".Папа Камалы с Ямайки, он тоже университетский преподаватель, тоже сделал неплохую карьеру. Папа - потомок не только ямайских негров, но и ирландского плантатора. Как так вышло, можно только гадать.Но главное, конечно, то, что дочь двух преподавателей университетов принадлежала с самого начала к высшему классу Америки. Даже без дедушки - брахмана.Сама Камала получила прекрасное образование и долго и упорно работала потом в отделах по борьбе с преступностью, в отделе убийств, в отделе сексуальных преступлений, где её поднимали по звонку среди ночи.Мало кто из женщин может похвастаться таким опытом работы.СемьяЕще один миф - что у Камалы нет семьи. У нее нет собственных детей, так получилось. Но она прекрасная мама детям своего мужа.Это идеал протестантской, да и христианской в целом этики: воспитать чужих детей как родных.Дети были уже довольно взрослые, когда встретились с Камалой. Но проблем от этого могло быть не меньше, а больше. Тем не менее, всё хорошо.Они даже называют Камалу "мамеле".С мужем, адвокатом Дугом Эмхоффом, она познакомилась через свою лучшую подругу. Та просто заставила их написать друг другу. Дуг был уже в разводе. Камала - одинокая женщина - прокурор. Времени на долгое общение не было.Дуг после первой же встречи влюбился в Камалу и сделал самое романтичное, на что способен занятой американский адвокат: сбросил ей по почте своё расписание на месяц вперёд, где были отмечены его свободные дни и часы.Очень скоро они поженились.У них действительно крепкая семья. Основанная на взаимном уважении, симпатии, на общих ценностях, на любви к работе.Интересно, что Дуга Эмхоффа называют "самым большим рогоносцем" в США. Это всего лишь намек на то, что Камала "замужем за работой". А не то, что все подумали.В общем, Дуг Камалу любит и поддерживает, и терпит все эти нападки и намеки про прошлое. Семья у неё есть. И, судя по всему, она семьёй очень дорожит.Что опять же, показывает её житейский ум.Одно можно сказать точно: Камалу нельзя сбрасывать со счетов ни в какой ситуации.Хохотушка с красивыми ногами может стать большим сюрпризом.И для республиканцев, и что интересно, для собственной Демократической партии.Но какие же у нее всё-таки перспективы?ГороскопЧто может сказать гороскоп Камалы Харрис?5 ноября, во время выборов в США, Марс будет находиться в знаке Льва.В оппозиции с Плутоном.Кому же он принесёт победу?Очень интересно то, что Марс во Льве и у Камалы Харрис, и у Дональда Трампа.Они одинаковые, по выделенному знаку Льва: готовы выложиться полностью, сделать свою работу лучше всех, с целью произвести неизгладимое впечатление.А впереди еще дебаты. Будет очень любопытно понаблюдать за схваткой двух Львов по Марсу.Трамп по знаку Солнца Близнец, Камала - Весы. Кстати, классический знак для юристов.Камала родилась в полнолуние.Это всегда человек яркий, привлекающий внимание.У нее есть аспект, который может как чрезвычайно высоко вознести, так и скинуть человека с высоты. Сатурн в 9-10 доме.Считается, что человека - политика он обязательно рано или поздно сбросит с высоты. Но когда? Впереди у Камалы может вполне быть ещё одна высота.А спад будет весной 2026 года. Или даже позже.Марс во Льве. Это знак королей и президентов. Так что она всегда стремилась к мужчинам, у которых была бы власть и царские замашки.Не зря всё-таки говорят о том, что ей как минимум нравился Барак Обама (Лев по Солнцу).Марс квадрат Юпитер - это свидетельство того, что муж будет связан с властью и большими деньгами и может быть юристом, адвокатом высокого уровня, государственным чиновником.Кстати, юристом по образованию и конечно, госчиновником высочайшего уровня является Барак Обама.Супруг и его влияниеЕё муж - адвокат. Управитель 7 дома, указывающий на супруга - Юпитер, планета власти и справедливости, в 12 доме - тайная власть.Наверняка, мы не всё знаем о роли адвоката Дуга Эмхоффа в карьере Камалы. Дуг держится в тени (12 дом), это не публичный человек. Но после заключения этого брака в 2013 году карьера Камалы пошла вверх. Она стала сенатором от Калифорнии, с 2017 по 2021. А после этого вице-президентом.Их общее состояние - примерно 6 миллионов долларов.Конечно, Камала получила помощь мужа, его клана, его друзей. Но скорее, этот брак помог ей по другой причине.Он сделал ее более устойчивой. Она получает от мужа колоссальную поддержку моральную, психологическую.И это также можно связать с тем влиянием, которое брак оказывает на жизнь человека не напрямую.С одним человеком вы можете построить успешную карьеру, а с другим - её лишиться. Просто по той причине, что этот человек находится рядом. Он даже может ничего не делать.Очевидно, что с Дугом Камала пошла вверх.Кстати, Юпитер - это символически вице-президент.В любом случае, Камала Харрис уже сейчас - самая высокопоставленная женщина в истории США.Первая женщина вице-президент Америки.Показывает ли ее гороскоп, что она может стать президентом?Конечно, это невозможно сказать точно.Но у неё есть все возможности для этого. И особенно в 2024-2025 годах.Более подробно о том, кто мог бы составить в США конкуренцию Камале Харрис - в статье Александра Сокуренко "Ход Обамы. Кто сыграет черную королеву?"

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Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, сша, америка, барак обама (старший), дональд трамп, камала харрис, астрология, политика