https://ukraina.ru/20240801/1056605189.html

"Может быть, меня не убьют": военный историк раскрыл, куда отправляют украинских беглецов с фронта

"Может быть, меня не убьют": военный историк раскрыл, куда отправляют украинских беглецов с фронта - 01.08.2024 Украина.ру

"Может быть, меня не убьют": военный историк раскрыл, куда отправляют украинских беглецов с фронта

Некоторые солдаты ВСУ, пройдя через такую "мясорубку", понимают, что они не более, чем "пушечное мясо", и поступают как украинские морпехи с островов на Днепре, которые недавно сдались в плен российской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко

2024-08-01T06:10

2024-08-01T06:10

2024-08-01T06:10

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Основополагающий принцип прусской дисциплины был следующим: "Солдат должен бояться своего сержанта больше, чем смерти". Украинских солдат сейчас тоже загоняют в эти рамки, рассказал историк.Украинские мобилизованные думают так: "Если я повоюю, может быть, меня не убьют. А если я пойду сдаваться в плен, меня убьют точно", добавил публицист.Но некоторые солдаты ВСУ, пройдя через такую "мясорубку", понимают, что они не более, чем "пушечное мясо", и поступают как украинские морпехи с островов на Днепре, которые недавно сдались в плен российской армии, добавил он.Эти солдаты ВСУ поняли, что их бросили на убой, поняли, как им уйти с этого острова, и ушли. Но не все могут решиться на такой поступок, и не все знают, как сделать так, чтобы их не расстреляли, констатировал историк."Если человека поймают, его быстро отправят на самые угрожающие направления, где нужно пушечное мясо для затыкания дыр в обороне и где он быстро станет трупом. Доверять им никто не будет. Наверняка какие-то варианты штрафных батальонов на Украине уже есть", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Стаценко: Даже если Россия не одержит над ВСУ идеальную победу, их доконают "жабы" и "гадюки" читайте на сайте Украина.руО том, насколько критично для российской армии появление на фронте F-16 - в интервью командира отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным "Ямаха": С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше на сайте Украина.ру

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