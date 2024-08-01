"Может быть, меня не убьют": военный историк раскрыл, куда отправляют украинских беглецов с фронта - 01.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240801/1056605189.html
"Может быть, меня не убьют": военный историк раскрыл, куда отправляют украинских беглецов с фронта
"Может быть, меня не убьют": военный историк раскрыл, куда отправляют украинских беглецов с фронта - 01.08.2024 Украина.ру
"Может быть, меня не убьют": военный историк раскрыл, куда отправляют украинских беглецов с фронта
Некоторые солдаты ВСУ, пройдя через такую "мясорубку", понимают, что они не более, чем "пушечное мясо", и поступают как украинские морпехи с островов на Днепре, которые недавно сдались в плен российской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
2024-08-01T06:10
2024-08-01T06:10
новости
днепр
украина
россия
плен
днепр (река)
фронт
оборона
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1f/1056579700_3:0:1439:808_1920x0_80_0_0_0dfd6d1d8f9a63a2c684a8301be0d505.jpg.webp
Основополагающий принцип прусской дисциплины был следующим: "Солдат должен бояться своего сержанта больше, чем смерти". Украинских солдат сейчас тоже загоняют в эти рамки, рассказал историк.Украинские мобилизованные думают так: "Если я повоюю, может быть, меня не убьют. А если я пойду сдаваться в плен, меня убьют точно", добавил публицист.Но некоторые солдаты ВСУ, пройдя через такую "мясорубку", понимают, что они не более, чем "пушечное мясо", и поступают как украинские морпехи с островов на Днепре, которые недавно сдались в плен российской армии, добавил он.Эти солдаты ВСУ поняли, что их бросили на убой, поняли, как им уйти с этого острова, и ушли. Но не все могут решиться на такой поступок, и не все знают, как сделать так, чтобы их не расстреляли, констатировал историк."Если человека поймают, его быстро отправят на самые угрожающие направления, где нужно пушечное мясо для затыкания дыр в обороне и где он быстро станет трупом. Доверять им никто не будет. Наверняка какие-то варианты штрафных батальонов на Украине уже есть", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Стаценко: Даже если Россия не одержит над ВСУ идеальную победу, их доконают "жабы" и "гадюки" читайте на сайте Украина.руО том, насколько критично для российской армии появление на фронте F-16 - в интервью командира отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным "Ямаха": С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240731/1056599548.html
днепр
украина
россия
днепр (река)
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1f/1056579700_182:0:1259:808_1920x0_80_0_0_1a71e468dc9397aa8e1619cb1ccea648.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, днепр, украина, россия, плен, днепр (река), фронт, оборона, всу, сво, солдаты, украинская армия
Новости, Днепр, Украина, Россия, плен, Днепр (река), фронт, оборона, ВСУ, СВО, солдаты, украинская армия

"Может быть, меня не убьют": военный историк раскрыл, куда отправляют украинских беглецов с фронта

06:10 01.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Некоторые солдаты ВСУ, пройдя через такую "мясорубку", понимают, что они не более, чем "пушечное мясо", и поступают как украинские морпехи с островов на Днепре, которые недавно сдались в плен российской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
Основополагающий принцип прусской дисциплины был следующим: "Солдат должен бояться своего сержанта больше, чем смерти". Украинских солдат сейчас тоже загоняют в эти рамки, рассказал историк.
Украинские мобилизованные думают так: "Если я повоюю, может быть, меня не убьют. А если я пойду сдаваться в плен, меня убьют точно", добавил публицист.
"Сколько было уже случаев, когда украинские солдаты, сложив оружие, шли в сторону наших окопов, а по ним целенаправленно били дронами, артиллерией, из стрелкового оружия. Киевская пропаганда эти кадры радостно показывает: "Смотрите, что будет с предателями", - подчеркнул Стаценко.
Но некоторые солдаты ВСУ, пройдя через такую "мясорубку", понимают, что они не более, чем "пушечное мясо", и поступают как украинские морпехи с островов на Днепре, которые недавно сдались в плен российской армии, добавил он.
Эти солдаты ВСУ поняли, что их бросили на убой, поняли, как им уйти с этого острова, и ушли. Но не все могут решиться на такой поступок, и не все знают, как сделать так, чтобы их не расстреляли, констатировал историк.
"Если человека поймают, его быстро отправят на самые угрожающие направления, где нужно пушечное мясо для затыкания дыр в обороне и где он быстро станет трупом. Доверять им никто не будет. Наверняка какие-то варианты штрафных батальонов на Украине уже есть", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Стаценко: Даже если Россия не одержит над ВСУ идеальную победу, их доконают "жабы" и "гадюки" читайте на сайте Украина.ру
О том, насколько критично для российской армии появление на фронте F-16 - в интервью командира отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным "Ямаха": С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше на сайте Украина.ру
Малек Дудаков интервью
Вчера, 18:34
Великолепная Харрис… Или нет? Малек Дудаков оценил шансы вице-президента стать президентом США"Медовый месяц" Харрис будет недолгим. Она отстает от Трампа по рейтингу. "Избирательные деньги", полученные Харрис, принадлежат Байдену. Обама в нее не верит и помогать не будет.
 
НовостиДнепрУкраинаРоссияпленДнепр (река)фронтоборонаВСУСВОсолдатыукраинская армия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:57Захарова понадеялась, что Киев прислушается к словам госсекретаря Ватикана о Москве
07:34Украина получила истребители F-16, но Киев и Белый дом напускают туману
07:17"Обнуление города": мэр Одессы выступил против переименования улиц
06:53Массовые штрафы, полтора миллиона повесток и аномальная жара. Что ожидает украинцев в августе
06:29Нацистские фантомные боли. Гастроли "Азова"* по Европе сорвались, но они обещают вернуться
06:11"Зеленский должен уйти". Украинские эксперты об угрозах киевскому режиму
06:10"Может быть, меня не убьют": военный историк раскрыл, куда отправляют украинских беглецов с фронта
06:09Евгений Линин: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье
06:00"В армию загоняют из-под палки": военный эксперт рассказал, почему ВСУ обстреливают сдавшихся солдат
05:45"Это полный беспредел": военный эксперт рассказал, почему гибель от побоев ТЦК списывают на эпилепсию
05:44Алексей Зубец: Если остатки Украины послушают Путина, то могут надеяться на финляндский вариант
05:30Она показывает свое истинное лицо. Вайнер о том, какая Харрис выходит сегодня из-за кулис
05:30"Мы решили не ждать повесток": командир отделения БПЛА о том, почему после 2014 года вернулся в Донбасс
05:27"Слишком украинский джихад". ГУР воспользовался гибелью "вагнеровцев" в Мали, чтобы заявить о себе
05:15"Воевать стало интереснее": командир с позывным "Печорин" о том, как бойцы выжимают ВСУ из Красногоровки
05:11Пентагон или соседи? Каринэ Геворгян о том, кто виноват в гибели лидера ХАМАС в Иране
05:00Военный эксперт раскрыл, почему под Харьковом увяз контрудар ВСУ, а Сырский станет "козлом отпущения"
04:45С точностью до метра: "Печорин" рассказал, чем отличается управление самолетным дроном-камикадзе от FPV
04:30Как во времена Экзюпери: командир с позывным "Печорин" рассказал, как "Молния" уничтожает живую силу ВСУ
04:15Павел Леонов: вероятность военного столкновения в Арктике нужно рассматривать с аккуратным скептицизмом
Лента новостейМолния