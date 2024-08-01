https://ukraina.ru/20240801/1056605189.html
"Может быть, меня не убьют": военный историк раскрыл, куда отправляют украинских беглецов с фронта
"Может быть, меня не убьют": военный историк раскрыл, куда отправляют украинских беглецов с фронта - 01.08.2024 Украина.ру
"Может быть, меня не убьют": военный историк раскрыл, куда отправляют украинских беглецов с фронта
Некоторые солдаты ВСУ, пройдя через такую "мясорубку", понимают, что они не более, чем "пушечное мясо", и поступают как украинские морпехи с островов на Днепре, которые недавно сдались в плен российской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
2024-08-01T06:10
2024-08-01T06:10
2024-08-01T06:10
новости
днепр
украина
россия
плен
днепр (река)
фронт
оборона
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1f/1056579700_3:0:1439:808_1920x0_80_0_0_0dfd6d1d8f9a63a2c684a8301be0d505.jpg.webp
Основополагающий принцип прусской дисциплины был следующим: "Солдат должен бояться своего сержанта больше, чем смерти". Украинских солдат сейчас тоже загоняют в эти рамки, рассказал историк.Украинские мобилизованные думают так: "Если я повоюю, может быть, меня не убьют. А если я пойду сдаваться в плен, меня убьют точно", добавил публицист.Но некоторые солдаты ВСУ, пройдя через такую "мясорубку", понимают, что они не более, чем "пушечное мясо", и поступают как украинские морпехи с островов на Днепре, которые недавно сдались в плен российской армии, добавил он.Эти солдаты ВСУ поняли, что их бросили на убой, поняли, как им уйти с этого острова, и ушли. Но не все могут решиться на такой поступок, и не все знают, как сделать так, чтобы их не расстреляли, констатировал историк."Если человека поймают, его быстро отправят на самые угрожающие направления, где нужно пушечное мясо для затыкания дыр в обороне и где он быстро станет трупом. Доверять им никто не будет. Наверняка какие-то варианты штрафных батальонов на Украине уже есть", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Стаценко: Даже если Россия не одержит над ВСУ идеальную победу, их доконают "жабы" и "гадюки" читайте на сайте Украина.руО том, насколько критично для российской армии появление на фронте F-16 - в интервью командира отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным "Ямаха": С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240731/1056599548.html
днепр
украина
россия
днепр (река)
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1f/1056579700_182:0:1259:808_1920x0_80_0_0_1a71e468dc9397aa8e1619cb1ccea648.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днепр, украина, россия, плен, днепр (река), фронт, оборона, всу, сво, солдаты, украинская армия
Новости, Днепр, Украина, Россия, плен, Днепр (река), фронт, оборона, ВСУ, СВО, солдаты, украинская армия
"Может быть, меня не убьют": военный историк раскрыл, куда отправляют украинских беглецов с фронта
Некоторые солдаты ВСУ, пройдя через такую "мясорубку", понимают, что они не более, чем "пушечное мясо", и поступают как украинские морпехи с островов на Днепре, которые недавно сдались в плен российской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
Основополагающий принцип прусской дисциплины был следующим: "Солдат должен бояться своего сержанта больше, чем смерти". Украинских солдат сейчас тоже загоняют в эти рамки, рассказал историк.
Украинские мобилизованные думают так: "Если я повоюю, может быть, меня не убьют. А если я пойду сдаваться в плен, меня убьют точно", добавил публицист.
"Сколько было уже случаев, когда украинские солдаты, сложив оружие, шли в сторону наших окопов, а по ним целенаправленно били дронами, артиллерией, из стрелкового оружия. Киевская пропаганда эти кадры радостно показывает: "Смотрите, что будет с предателями", - подчеркнул Стаценко.
Но некоторые солдаты ВСУ, пройдя через такую "мясорубку", понимают, что они не более, чем "пушечное мясо", и поступают как украинские морпехи с островов на Днепре, которые недавно сдались в плен российской армии, добавил он.
Эти солдаты ВСУ поняли, что их бросили на убой, поняли, как им уйти с этого острова, и ушли. Но не все могут решиться на такой поступок, и не все знают, как сделать так, чтобы их не расстреляли, констатировал историк.
"Если человека поймают, его быстро отправят на самые угрожающие направления, где нужно пушечное мясо для затыкания дыр в обороне и где он быстро станет трупом. Доверять им никто не будет. Наверняка какие-то варианты штрафных батальонов на Украине уже есть", - заключил собеседник издания.