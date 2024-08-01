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"Против настоящего противника": Леонов о том, как Россия нарабатывает опыт уничтожения западных ракет

"Против настоящего противника": Леонов о том, как Россия нарабатывает опыт уничтожения западных ракет - 01.08.2024 Украина.ру

"Против настоящего противника": Леонов о том, как Россия нарабатывает опыт уничтожения западных ракет

Сейчас Россия нарабатывает опыт противодействия западным ракетам, для этого есть практическая площадка. У систем ПВО есть возможность отрабатывать задачи не в полигонных условиях, а против настоящего противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов

2024-08-01T03:45

2024-08-01T03:45

2024-08-01T03:45

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himars

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В июле власти США пообещали в 2026 году приступить к размещению в Германии дальнобойных ударных систем. Эти огневые подразделения будут включать в себя в том числе ракеты SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.Президент России Владимир Путин заявил, что Россия развернет собственные ракеты в ответ на размещение США ракет средней и малой дальности к 2026 году.Главный смысл размещения этого оружия в Германии — сокращение подлетного времени. То есть российское предупреждение о ракетном нападении (ПРМ) должно будет работать еще быстрее, предусматривая готовые сценарии, рассказал эксперт.В настоящее время идет возвращение к сценарию Холодной войны, когда американцы размещали ракеты в акватории Северного моря. Сейчас Россия нарабатывает опыт противодействия западным ракетам, для этого есть практическая площадка, отметил Леонов.Но у американцев вскоре вместо классических HIMARS появятся ракеты PrSM (Precision Strike Missile) с увеличенной дальностью. Плюс разрабатывается гиперзвуковое оружие, но пока оно существует на стадии прототипов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Павла Леонова: Чтобы наказать США за ракеты в ФРГ, России придется оживить опыт СССР и вернуться на Кубу читайте на сайте Украина.руО том, как в Венесуэле пытаются реализовать украинский сценарий госпереворота - в интервью Олега Ясинского: Майдан в Венесуэле нужен тем, кто хочет летать в Майами на уик-энды и не знает свой народ на сайте Украина.ру

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новости, россия, сша, германия, владимир путин, пво, сво, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, himars, холодная война, северное море