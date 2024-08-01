"Против настоящего противника": Леонов о том, как Россия нарабатывает опыт уничтожения западных ракет
Сейчас Россия нарабатывает опыт противодействия западным ракетам, для этого есть практическая площадка. У систем ПВО есть возможность отрабатывать задачи не в полигонных условиях, а против настоящего противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов
В июле власти США пообещали в 2026 году приступить к размещению в Германии дальнобойных ударных систем. Эти огневые подразделения будут включать в себя в том числе ракеты SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия развернет собственные ракеты в ответ на размещение США ракет средней и малой дальности к 2026 году.
Главный смысл размещения этого оружия в Германии — сокращение подлетного времени. То есть российское предупреждение о ракетном нападении (ПРМ) должно будет работать еще быстрее, предусматривая готовые сценарии, рассказал эксперт.
В настоящее время идет возвращение к сценарию Холодной войны, когда американцы размещали ракеты в акватории Северного моря. Сейчас Россия нарабатывает опыт противодействия западным ракетам, для этого есть практическая площадка, отметил Леонов.
"Мы на ней набиваем шишки иногда, но у систем ПВО есть возможность, чтобы не в полигонных условиях отрабатывали задачу, а против настоящего противника. Тем более что, по имеющейся информации, ракетные комплексы ВСУ обслуживают иностранные специалисты", - подчеркнул исследователь.
Но у американцев вскоре вместо классических HIMARS появятся ракеты PrSM (Precision Strike Missile) с увеличенной дальностью. Плюс разрабатывается гиперзвуковое оружие, но пока оно существует на стадии прототипов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Павла Леонова: Чтобы наказать США за ракеты в ФРГ, России придется оживить опыт СССР и вернуться на Кубу читайте на сайте Украина.ру
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