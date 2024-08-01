"Против настоящего противника": Леонов о том, как Россия нарабатывает опыт уничтожения западных ракет - 01.08.2024 Украина.ру
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"Против настоящего противника": Леонов о том, как Россия нарабатывает опыт уничтожения западных ракет
"Против настоящего противника": Леонов о том, как Россия нарабатывает опыт уничтожения западных ракет - 01.08.2024 Украина.ру
"Против настоящего противника": Леонов о том, как Россия нарабатывает опыт уничтожения западных ракет
Сейчас Россия нарабатывает опыт противодействия западным ракетам, для этого есть практическая площадка. У систем ПВО есть возможность отрабатывать задачи не в полигонных условиях, а против настоящего противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов
2024-08-01T03:45
2024-08-01T03:45
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пво
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ракеты
ракеты средней и меньшей дальности
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В июле власти США пообещали в 2026 году приступить к размещению в Германии дальнобойных ударных систем. Эти огневые подразделения будут включать в себя в том числе ракеты SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.Президент России Владимир Путин заявил, что Россия развернет собственные ракеты в ответ на размещение США ракет средней и малой дальности к 2026 году.Главный смысл размещения этого оружия в Германии — сокращение подлетного времени. То есть российское предупреждение о ракетном нападении (ПРМ) должно будет работать еще быстрее, предусматривая готовые сценарии, рассказал эксперт.В настоящее время идет возвращение к сценарию Холодной войны, когда американцы размещали ракеты в акватории Северного моря. Сейчас Россия нарабатывает опыт противодействия западным ракетам, для этого есть практическая площадка, отметил Леонов.Но у американцев вскоре вместо классических HIMARS появятся ракеты PrSM (Precision Strike Missile) с увеличенной дальностью. Плюс разрабатывается гиперзвуковое оружие, но пока оно существует на стадии прототипов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Павла Леонова: Чтобы наказать США за ракеты в ФРГ, России придется оживить опыт СССР и вернуться на Кубу читайте на сайте Украина.руО том, как в Венесуэле пытаются реализовать украинский сценарий госпереворота - в интервью Олега Ясинского: Майдан в Венесуэле нужен тем, кто хочет летать в Майами на уик-энды и не знает свой народ на сайте Украина.ру
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новости, россия, сша, германия, владимир путин, пво, сво, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, himars, холодная война, северное море
Новости, Россия, США, Германия, Владимир Путин, ПВО, СВО, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, HIMARS, холодная война, Северное море

"Против настоящего противника": Леонов о том, как Россия нарабатывает опыт уничтожения западных ракет

03:45 01.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Сейчас Россия нарабатывает опыт противодействия западным ракетам, для этого есть практическая площадка. У систем ПВО есть возможность отрабатывать задачи не в полигонных условиях, а против настоящего противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов
В июле власти США пообещали в 2026 году приступить к размещению в Германии дальнобойных ударных систем. Эти огневые подразделения будут включать в себя в том числе ракеты SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия развернет собственные ракеты в ответ на размещение США ракет средней и малой дальности к 2026 году.
Главный смысл размещения этого оружия в Германии — сокращение подлетного времени. То есть российское предупреждение о ракетном нападении (ПРМ) должно будет работать еще быстрее, предусматривая готовые сценарии, рассказал эксперт.
В настоящее время идет возвращение к сценарию Холодной войны, когда американцы размещали ракеты в акватории Северного моря. Сейчас Россия нарабатывает опыт противодействия западным ракетам, для этого есть практическая площадка, отметил Леонов.
"Мы на ней набиваем шишки иногда, но у систем ПВО есть возможность, чтобы не в полигонных условиях отрабатывали задачу, а против настоящего противника. Тем более что, по имеющейся информации, ракетные комплексы ВСУ обслуживают иностранные специалисты", - подчеркнул исследователь.
Но у американцев вскоре вместо классических HIMARS появятся ракеты PrSM (Precision Strike Missile) с увеличенной дальностью. Плюс разрабатывается гиперзвуковое оружие, но пока оно существует на стадии прототипов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Павла Леонова: Чтобы наказать США за ракеты в ФРГ, России придется оживить опыт СССР и вернуться на Кубу читайте на сайте Украина.ру
О том, как в Венесуэле пытаются реализовать украинский сценарий госпереворота - в интервью Олега Ясинского: Майдан в Венесуэле нужен тем, кто хочет летать в Майами на уик-энды и не знает свой народ на сайте Украина.ру
Позывной Борзый
Вчера, 05:46
Позывной "Борзый": Запорожский фронт посыплется в октябре, это уже чувствуетсяО том, как российская армия прошлым летом отбивала контрнаступ ВСУ на Запорожском направлении, изданию Украина.ру рассказал непосредственный участник тех драматических событий, боец добровольческого отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным "Борзый"
 
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