https://ukraina.ru/20240730/1056562090.html

Пиратское государство. Украина зарабатывает нелегально 45 миллиардов в год

Пиратское государство. Украина зарабатывает нелегально 45 миллиардов в год - 30.07.2024 Украина.ру

Пиратское государство. Украина зарабатывает нелегально 45 миллиардов в год

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк 30 июля в своем телеграм-канале отреагировал на слова специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, которая подчеркнула важность реформирования таможни и борьбе с серыми рынками для увеличения доходов

2024-07-30T12:00

2024-07-30T12:00

2024-07-30T12:00

коррупция

новости

украина

сша

ярослав железняк

верховная рада

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Украина имеет потенциал увеличить свои доходы без повышения налогов, в частности, через цифровизацию таможни и эффективную борьбу с нелегальным оборотом товаров, заявила Прицкер.Она считает, что такие шаги помогут избежать коррупции и привлечь в бюджет средства, которые сейчас уклоняются от налогообложения.Она также обратила внимание на значительный потенциал серых рынков, таких как торговля сигаретами, алкоголем и электроникой, которые могут стать источником больших доходов для государства.Он назвал досадным, что все знали о проблеме и ничего не делали.Подробнее о коррупции в стране - в материале Офис Зеленского вводит цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции - депутат ВР на сайте Украина.ру.

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коррупция, новости, украина, сша, ярослав железняк, верховная рада