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Пиратское государство. Украина зарабатывает нелегально 45 миллиардов в год
Пиратское государство. Украина зарабатывает нелегально 45 миллиардов в год - 30.07.2024 Украина.ру
Пиратское государство. Украина зарабатывает нелегально 45 миллиардов в год
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк 30 июля в своем телеграм-канале отреагировал на слова специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, которая подчеркнула важность реформирования таможни и борьбе с серыми рынками для увеличения доходов
2024-07-30T12:00
2024-07-30T12:00
2024-07-30T12:00
коррупция
новости
украина
сша
ярослав железняк
верховная рада
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Украина имеет потенциал увеличить свои доходы без повышения налогов, в частности, через цифровизацию таможни и эффективную борьбу с нелегальным оборотом товаров, заявила Прицкер.Она считает, что такие шаги помогут избежать коррупции и привлечь в бюджет средства, которые сейчас уклоняются от налогообложения.Она также обратила внимание на значительный потенциал серых рынков, таких как торговля сигаретами, алкоголем и электроникой, которые могут стать источником больших доходов для государства.Он назвал досадным, что все знали о проблеме и ничего не делали.Подробнее о коррупции в стране - в материале Офис Зеленского вводит цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции - депутат ВР на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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коррупция, новости, украина, сша, ярослав железняк, верховная рада
коррупция, Новости, Украина, США, Ярослав Железняк, Верховная Рада
Пиратское государство. Украина зарабатывает нелегально 45 миллиардов в год
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк 30 июля в своем телеграм-канале отреагировал на слова специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, которая подчеркнула важность реформирования таможни и борьбе с серыми рынками для увеличения доходов
Украина имеет потенциал увеличить свои доходы без повышения налогов, в частности, через цифровизацию таможни и эффективную борьбу с нелегальным оборотом товаров, заявила Прицкер.
Она считает, что такие шаги помогут избежать коррупции и привлечь в бюджет средства, которые сейчас уклоняются от налогообложения.
Она также обратила внимание на значительный потенциал серых рынков, таких как торговля сигаретами, алкоголем и электроникой, которые могут стать источником больших доходов для государства.
"Тут трудно не согласиться с госпожой Прицкер: нелегальный табак 25 млрд гривен, нелегальный алкоголь 10 млрд гривен, нелегальное топливо 10 млрд гривен. И вот уже есть 45 млрд гривен в год (больше 94,5 млрд рублей)... и это именно то, что я говорю уже больше года. Только проблема в том, что у нас правительство только в конце июля упомянуло о проблеме. Поэтому уже от этого украдено 30 млрд гривен в этом году", - написал Железняк.
Он назвал досадным, что все знали о проблеме и ничего не делали.