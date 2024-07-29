Россиянин планировал подорвать машину Минобороны по заданию Киева
07:14 29.07.2024 (обновлено: 07:20 29.07.2024)
Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании в ДНР россиянина, планировавшего подорвать служебный автомобиль Минобороны с использованием самодельного взрывного устройства
Также ФСБ опубликовала видеозапись, на которой мужчина извлекает из тайника взрывное устройство, после чего его задерживают.
Сотрудники ФСБ узнали о тайнике и установили за ним слежку.
Задержанный признал, что выполнял задание ГУР МО Украины и сообщил детали работы на противника. В настоящее время проводятся следственные действия и дополнительные оперативно-розыскные мероприятия.
Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.