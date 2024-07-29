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Россиянин планировал подорвать машину Минобороны по заданию Киева

Россиянин планировал подорвать машину Минобороны по заданию Киева - 29.07.2024 Украина.ру

Россиянин планировал подорвать машину Минобороны по заданию Киева

Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании в ДНР россиянина, планировавшего подорвать служебный автомобиль Минобороны с использованием самодельного взрывного устройства

2024-07-29T07:14

2024-07-29T07:14

2024-07-29T07:20

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Также ФСБ опубликовала видеозапись, на которой мужчина извлекает из тайника взрывное устройство, после чего его задерживают. Сотрудники ФСБ узнали о тайнике и установили за ним слежку.Задержанный признал, что выполнял задание ГУР МО Украины и сообщил детали работы на противника. В настоящее время проводятся следственные действия и дополнительные оперативно-розыскные мероприятия.Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, минобороны, фсб