https://ukraina.ru/20240729/1056532634.html

Украина за неделю. Москва ждет согласованной переговорной позиции Запада и Киева

Украина за неделю. Москва ждет согласованной переговорной позиции Запада и Киева - 29.07.2024 Украина.ру

Украина за неделю. Москва ждет согласованной переговорной позиции Запада и Киева

Целый ряд новостей прошедшей недели показал на ярчайших примерах, как глубоко нацифицировано украинское общество и насколько нацификация разделила его на "право имеющих" и "тварей безмолвных". Россия может подписать мирный договор и прекратить военные действия, но гражданская война на Украине от этого не прекратится. Ее причины — внутренние.

2024-07-29T05:45

2024-07-29T05:45

2024-07-29T05:45

украина

россия

киев

дональд трамп

владимир зеленский

ирина фарион

ес

сбу

вооруженные силы украины

китай

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Что имеет значение для жителей Украины"Москалі, зі Львова геть! Мова має значення!" — кричали пришедшие на похороны Ирины Фарион во Львове.Учитывая, что единственным "москалями" во Львове сегодня являются беженцы из зоны боевых действий на Востоке Украины, лозунг начинает играть особыми красками, в который раз доказывая, что на Украине идет гражданская война, которая не закончится после подписания мира с Россией. Страна была разделена всегда, но осторожный политический баланс между "москалями" и теми, для кого "мова має значення" долгое время позволял сублимировать гражданскую войну в сферу идей, митингов, публичных дебатов и выборов. В 2014 году баланс был нарушен, и сила аргумента неизбежно превратилась в аргумент силы. Вмешательство США, России, кого угодно еще — существенно с точки зрения победы одной из сторон конфликта, но другая сторона при этом все равно никуда не исчезнет, поэтому либо снова будет установлен баланс, либо о территориальной целостности Украины нужно забыть. Впрочем, все зашло так далеко, что баланса, пожалуй, не будет больше никогда.Мало того, гражданская война разражается и внутри тех, для кого "мова має значення". Это группа начала поиски "москалей" уже внутри себя самой. Так, несмотря на жалкие попытки ряда украинских ЛОМов найти русский след в убийстве Фарион, нашлось то, что находится всегда. Ответственность за убийство взяла на себя неонацистская организация NS/WP* (National-Socialism/White Power), один из лидеров которой сбежал из России на Украину и вступил в идейно близкий полк "Азов"*, а затем был заочно арестован в РФ за подготовку терактов и покушение на журналистов Владимира Соловьева и Маргариту Симоньян. То есть помимо идейной составляющей и "обиды" азовцев на Фарион, которая выписала их из украинцев за использование русского языка, вылезли еще и уши украинских спецслужб. 18-летний ультраправый фанатик White Power с более широкими взглядами на языковой вопрос, застрелил 60-летнюю ультраправую фанатичку узкого галичанского лингвонационализма, которая мешала конструировать нацию из всех жителей Украины. В этом заключается мотив непосредственного убийцы и украинских спецслужб, которые, вероятно стоят за ним. Уши СБУ вылезли и в интернет-подписках обвиняемого. Кроме расистских и антисемитских пабликов, он читал канал группировки "С14"* Евгения Карася, который несколько лет назад публично в СМИ признавался, что сотрудничает с СБУ.Гражданская война никуда не исчезнет после подписания мира с Россией, потому что армии разойдутся, а люди останутся и конфликт этих людей не разрешен. Так в Одессе крупный мужчина на улице набросился на татуированного свастиками ханыгу в повседневной одежде "под камуфляж". Что это за тип людей, можно вполне понять, наверное, только живя на Украине. "Говори на мове, которую вы тут позиционируете", - сказал мужчина и выбил телефон из рук камуфлированного. "Вы скоро все поляжете", — добавил он и ушел.Российская армия может уйти, могут даже уйти американцы, плотно контролирующие политику Украины с 2014 года, но эти два чуть не подравшихся мужика никуда не уйдут и продолжат драться, потому что им двоим нет места в одной стране. Особенно в стране, где переименовали (в Полтаве) улицы, названные когда-то в честь антифашистского партизана Сидора Ковпака и педагога-подвижника, спасавшего беспризорных и криминальных детей, Антона Макаренко. Оба — украинцы, но оба не из тех, для которых "мова має значення". Зато вместо них теперь — переулок короля Карла XII (шведского короля, который пришел под Полтаву как завоеватель). Может в такой стране не быть гражданской войны?Два миллиарда долларов против мобилизацииС 1 августа отсрочку от мобилизации теряют: студенты и аспиранты, обучающиеся на заочной или вечерней форме; студенты и аспиранты, получающие второе, третье высшее образование; лица, которые ухаживают за супругой/супругом с инвалидностью III группы; родители-одиночки, в случае если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести, не отбывает наказание; неполнородные братья погибших на войне военных.При этом законодательство не позволяет доказывать то, что требуется для получения отсрочки. Ситуация — у мужчины жена со 2-й группой инвалидности, но РАГС не предоставил ТЦК документ, подтверждающий отсутствие у человека совершеннолетних трудоспособных родственников, которые могут осуществлять уход за женщиной с инвалидностью, поэтому ТЦК отказал в отсрочке. Черновецкий окружной админсуд указал, что отделы государственной регистрации актов гражданского состояния не выдают документ, подтверждающий наличие или отсутствие информации о совершеннолетних трудоспособных родственниках. Такое не предусмотрено в законодательстве. Человеку повезло, суд решил вопрос в его пользу, но получается, что и всем остальным в такой ситуации придется судиться?Суд — это в любом случае деньги и почти непредсказуемый результат, а по данным нердепа Дмитрия Наталухи, граждане и так платят около 2 млрд долларов взяток в год, чтобы уклониться от мобилизации.Кому нечем заплатить, решают проблему (или не решают) другими способами. Например, в Ужгороде местные жители подрались с полицейскими из-за принудительной мобилизации на улице. А был и совсем курьезный случай, когда полицейский отбил жертву у тэцэкашников. А в ТЦК Белгород-Днестровского мужчина отрубил себе два пальца на правой руке пожарным топором, чтобы не проходить медкомиссию. Он посчитал, что остаться без пальцев лучше, чем без жизни, поскольку 20 июля в Львовской области от полученных в ТЦК травм умер мужчина.Отказ же от мобилизации по соображениям совести приводит к тюремным срокам. В Хмельницкой области мужчина, который заявил, что по религиозным убеждениям не может брать в руки оружие, получил 3 года лишения свободы.Воюя с собственными гражданами на контролируемой территории, киевские власти все пытаются дотянуться до тех, кто смог уехать. Посол Украины в Молдавии Марко Шевченко сообщил, что страны ведут диалог по поводу возможности возврата на Украину мужчин призывного возраста, которые пересекли границу незаконно. В возврате всех страны однозначно отказали, поэтому теперь Киев решил подойти к проблеме с другой стороны. В Польше уже был прецедент выдачи Украине нескольких человек, пересекших границу незаконно, а сейчас дают пособия только тем, кто может предоставить официальный транспортный билет. Так вот, из Молдавии пока что хотят получить тех, кому отказано в убежище. Скорее всего, эти люди уже поехали дальше в другие страны, но для новоприбывших это может стать проблемой.Проблемой ситуация выглядит и в свете заявления министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который считает, что украинцам в Европе "можно навязать такие условия пребывания, которые будут стимулировать их выполнять свои обязательства по защите своей Родины". Что это значит конкретно, пока сложно сказать, но Сикорский добавил, что "в странах ЕС находятся сотни тысяч потенциальных призывников, обязанных защищать свою родину, и Польша находится в авангарде помощи Украине в подготовке этих людей к военной службе". Правда, если речь идет об украинском иностранном легионе, то это пустые слова, за которыми ничего реального не стоит.Реальность же в том, что, по словам небезызвестной Марьяны Безуглой, штат ТЦК на Украине составляет почти сто тысяч человек, а в новых бригадах ВСУ, комплектация каждой их которых стоит не менее 20 млрд гривен, числятся тысячи "мертвый душ". В принципе, это все, что надо знать о том, как граждане стремятся "выполнить свои обязательства по защите Родины". Правда, это не повод расслабляться — ход военный действий говорит о том, что боеспособных частей у Украины хватает, чтобы фронт не рушился.Денег нет даже для военныхА вот поддерживающая войну экономика дышит на ладан, и поступающая западная помощь не выглядит достаточной для латания всех дыр. Но хотя бы с держателями еврооблигаций наконец-то договорились о реструктуризации внешнего долга, что позволит в течение 3-х лет сэкономить 11,4 млрд долларов на обслуживание долга. Условно сэкономить — таких денег у Украины все-равно нет и без реструктуризации ее бы ждал дефолт. Впрочем, в условиях грантовой помощи он бы ни на что особо не повлиял.Гораздо худшие последствия несет кадровый дефицит. По словам замминистра экономики Татьяны Бережной, для обеспечения ежегодного роста ВВП к 2023 году на 7% Украине нужны дополнительно 4,5 млн работников. С 2021 года рынок труда снизился с 11,5 млн человек до 9 млн и, по всей видимости, будет еще снижаться.Важно понимать, что при высоком дефиците кадров зарплаты должны были бы расти, но они не растут. Согласно результатам опроса "Центра Разумкова" 65,8% семей на Украине живет на доход менее 18 тыс. гривен, а это очень мало. Почти 30% просто выживают на сумму менее 8 тысяч, всего 16% более-менее хватает на жизнь (18-30 тысяч) и лишь абсолютное меньшинство в 5,4% получает более 30 тыс. гривен, что по нижней планке тоже не является особенно большим доходом. В итоге более 40% граждан сказали, что им хватает только на еду (а некоторым не хватает), 48,2% хватает на еду и одежду, но с покупкой бытовой техники уже проблемы и лишь 7,4% хватает на все, кроме, скажем, автомобиля, на который надо копить.Военные, которые зарабатывают много относительно остального населения, в конце сентября могут остаться без зарплат, если Украине не найдет где-то еще 500 млрд гривен — совершенно безумные деньги, которых нет в бюджете уже в этом году. Председатель комитета ВР по бюджету Роксолана Пидласа говорит, что повышение налогов, запланированное на 1 сентября, не успеет выправить ситуацию. Да и дополнительные налоги, по подсчетам, покроют может быть треть от необходимой суммы. Если вообще они будут собраны.Грядущее повышение налогов, похоже, не спасет армию, но только усугубит ситуацию с бедностью, а конфликт с Венгрией, в который власти втянули Украину путем остановки транзита российской нефти, может привести не только к отказу Будапешта от голосования за принятие Украины в ЕС (это для населения полбеды), но и к прекращению поставок электроэнергии из Венгрии. На это прямо намекнул венгерский глава МИД Сийярто. Примерно та же история и со Словакией, которая тоже пострадала из-за перекрытия нефтепровода.Кстати, перспективы вступления в ЕС обнулила и Польша, сообщив устами главы Минобороны Владислав Косиняк-Камыша, что "не будет вступления Украины в ЕС, если не будет решен вопрос Волынской резни".Первые последствия уже налицо. Венгрия продолжила блокировку выделения Евросоюзом 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира для поставок вооружений Украине, а Словакия угрожает перестать поставлять на Украину топливо.Откуда взять деньги на выплаты ВСУ непонятно. 1,4 млрд евро, которые поступили из доходов от российских активов, поступили не Киеву, а Еврокомиссии, которая собирается на них купить оружие. То есть деньги отправляются странам ЕС в качестве компенсации за переданное Украине оружие, а не на зарплаты военным.Интересно, что Швейцария отказалась участвовать в перечислении денег, поскольку такие действия противоречат международным обязательствам страны. Похоже на фронду со стороны страны-банка, которая долгое время не присоединялась к санкциям и, сделав это под давлением, всячески показывает, что ей это не нравится. А еще интереснее то, что деньги Еврокомиссия получила, но их использование заблокировано из-за решения Венгрии. Украина блокирует нефть, Венгрия блокирует оружие.Похоже, что все, что реально получит Украина в ближайшее время, это 4,2 млрд евро из 50 млрд по программе Евросовета Ukraine Facility взамен реформ до 2027 года. Сумма немаленькая, но 500 млрд гривен дефицита она и близко не покрывает.Тем временем главком Сырский говорит о "тотальном дефиците" зенитных ракет малой дальности для противостояния российским разведывательным дронам, которые наводят ракеты, а Запад продолжает тратить миллиарды долларов и евро на почти бессмысленное в нынешних условиях ПВО.Пора определяться"Я сказал Зеленскому, что мы должны закончить эту войну", — так прокомментировал Трамп свой телефонный разговор с президентом Украины.Трамп вообще сказал много всего интересного: что Россия — это военная машина, победившая Гитлера и Наполеона, что у русских огромное количество военной техники и оружия, что с обеих сторон уже убито слишком много людей и что такого вообще не должно было случиться. Виновником войны он назвал не Путина, что было бы традиционно, а Байдена, который не смог удержать низкими цены на нефть (тем самым подарив России деньги на ведение войны) и позорно вывел войска из Афганистана, показав "сильным парням" Путину и Си, что с США можно не считаться.Интересно, что сказанное Трампом отчасти совпадает, с "мирным планом" его бывшего госсекретаря и главы ЦРУ Майка Помпео, который, помимо прочего, сказал, что для достижения мира нужно использовать углеводородные резервы США и сбросить цены на нефть, а также увеличить американское военное производство. Многие утверждают, что Помпео — сбитый летчик и никакого отношения к Трампу не имеет. Возможно, это и так, однако его предложения на удивление похожи как на недавние предложения еще одного сбитого летчика — Бориса Джонсона, так и на некоторые высказывания самого Трампа.Вообще, специфических миротворцев в последнее время появилось что-то уж слишком много. В Киев для обсуждения вопросов установления мира прибыл секретарь Ватикана Пьетро Паролин, которому Зеленский, тоже повторяя за Трампом, сказал, что войну нужно завершить "как можно скорее".О переговорах с Россией заговорил и евроначальник Боррель. Правда, он считает, что мир можно подписывать только на украинских условиях. Но дело в том, что в последних выступлениях Зеленский допустил переговоры и остановку войны до конца этого года без возврата территорий.Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что подписание мира с Россией в ближайшее время без капитуляции России приведет к новой войне. В каком-то смысле он прав. Точно также правы и те российские эксперты, которые считают, что подписание мира с Украиной без ее капитуляции и выполнения требований по демилитаризации и денацификации тоже очень скоро приведет к новой войне. Но есть ли какие-то альтернативные варианты у сторон прямо сейчас — это вопрос.Им задается и мэр Киева Виталий Кличко, который в интервью итальянкой газете выразил мнение, что Зеленскому, возможно, придется провести референдум, если встанет вопрос о достижении "болезненных договоренностей" с РФ. "Следующие несколько месяцев будут очень сложными для Владимира Зеленского, — сказал Кличко. — Должен ли он продолжать войну с новыми смертями и разрушениями, или он подумает о территориальном компромиссе с Путиным?"Что касается перспектив референдума, по данным КМИС, доля жителей Украины, которые готовы отказаться от территорий ради окончания войны, за год возросла в три раза. Пока это еще далеко не большинство, но тенденция налицо.Также изменения в позиции Киева показывает заочная перепалка двух главкомов — оппозиционного Залужного (в британском RUSI) и подконтрольного Зеленскому Сырского (на страницах тоже британского The Guardian). Первый призвал "отказаться от целого ряда свобод ради выживания", перевести войну в тотальный режим, превратить Украину в полигон для испытаний нового западного оружия, а "само существование России" назвал перманентной угрозой для Украины. Короче говоря, Залужный, как бы в пику новой риторике Зеленского, требует воевать до конца. Сырский, наоборот, сказал, что российская группировка скоро вырастет до 690 тыс. человек, российское преимущество в технике составляет один к двум, если не один к трем, нужно сохранить жизни солдат и не стоять насмерть за руины, а как Киев собирается достичь границ 1991 года — это "большая военная тайна". Ответил ли Зеленский Залужному устами Сырского? Скорее всего да.Тем более, что глава украинского МИД Кулеба отправился в Китай на переговоры, признал, что Киев готов разговаривать с Москвой и назвал важной роль Китая как глобальной силы мира. Напомним, мирные предложения КНР заключаются в остановке войны по линии фронта, т.е. в фактическом отказе Украины от части территорий. "Украина придает большое значение мнению Китая и внимательно изучила "консенсус из шести пунктов", достигнутый Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса", — сказал Кулеба.По результатам общения с украинским коллегой министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что обе стороны "в разной степени посылают сигналы о своей готовности к переговорам, и, хотя согласия по условиям и срокам пока нет, процесс идет."Сам посыл идет в унисон с нашей позицией, но здесь важны детали, которых мы пока не знаем", - отреагировал на это Дмитрий Песков, добавив, что Кремль "никогда не отказывался от переговоров по Украине". Он сказал, что Россия открыта к диалогу, но пока не вполне понимает позицию Запада и Украины. Для начала конструктивного разговора эти позиции должны быть согласованы.* запрещены в РФО том, чего ждать России и Китаю в случае победы Трампа на выборах — в материале "Главное для Китая и России – не поддаться на провокации: что Трамп грядущий нам готовит?"

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украина, россия, киев, дональд трамп, владимир зеленский, ирина фарион, ес, сбу, вооруженные силы украины, китай, сша, переговоры, мобилизация, эксклюзив