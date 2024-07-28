Главное для Китая и России – не поддаться на провокации: что Трамп грядущий нам готовит? - 28.07.2024 Украина.ру
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Главное для Китая и России – не поддаться на провокации: что Трамп грядущий нам готовит?
Главное для Китая и России – не поддаться на провокации: что Трамп грядущий нам готовит? - 28.07.2024 Украина.ру
Главное для Китая и России – не поддаться на провокации: что Трамп грядущий нам готовит?
В Соединенных штатах Америки идет беспрецедентная кампания по выборам президента. Исход которой не известен и, возможно, приведет к внутренним потрясениям. Публикуем комментарий постоянного автора Украина.ру из КНР, политического обозревателя, аналитика и блогера Сюй Цзицзюня по поводу предстоящих выборов в США
2024-07-28T16:00
2024-07-28T16:00
запад
китай
россия
дональд трамп
сюй цзицзюнь
джо байден
эксклюзив
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Не секрет, что многие из моих соотечественников всё-то ещё питают добрые чувства и иллюзии в отношении США, да и всего коллективного Запада. В глазах многих китайцев Запад и экономически развит и богат культурно, социально защищён и полон любви к нам, китайцам. Однако, если присмотреться, Запад всегда был высокомерен и бескомпромиссен по отношению к нашей стране. После того как восхищение и уважение низов встретилось с презрением и отвращением верхов, естественно, возникает необходимость подавления и подчинения.Как бы человек ни преклонялся перед сильнейшим, постоянное подавление и отторжение, естественно, порождает чувство унижения. И тогда, взяв сказанное за пример, закономерно возникает вопрос: почему Запад не может мирно сосуществовать с нами, скажем, с Востоком, и сотрудничать для достижения взаимовыгодных целейСобственно говоря, вышеописанное применимо и к вашей стране. Вы, русские, всегда относили себя к западной цивилизации и веками надеялись на признание со стороны Западной Европы и принятие Америкой, для этого вы даже пошли на распад своей страны, что, в общем-то, так и не привело к дружбе с Западным миром. Вас не взяли. Как не взяли и нас. Только в 2022 году вы полностью осознали гегемонистские замашки Запада и узость мышления их мира. Таким образом, отказ от иллюзий в отношение Запада и принятие Востока стали для вас новым выбором. Не обижайтесь, но это правда. Для коллективного Запада мы, китайцы, и вы, русские, как это ни парадоксально, - на одно лицо.Противостояния с Западом не избежать! В своей работе я постоянно разъясняю своим соотечественникам, почему Запад не может согласиться на мирное развитие Китая. Среди 1,4 миллиарда китайцев 800 миллионов трудоспособного населения. Наше трудолюбие и непритязательность известны всем. Китай имеет обширную территорию, множество морских портов и с древних времён ведёт торговлю со всем миром.Население коллективного Запада - один миллиард человек, из которых 500 миллионов - трудоспособное население, привыкшее к жизни в условиях высокого благосостояния и комфорта, а эффективность труда гораздо ниже, чем у китайских рабочих. Если Китаю будет позволено продолжать мирное развитие, то китайский народ своими руками наверняка сможет вывести экономику Китая на стабильное первое место в мире и даже достичь суммарного показателя западного мира. Это то, чего не смог тогда достичь Советский Союз.Именно поэтому США и весь западный мир считают, что должны сдерживать развитие Китая. Но времена меняются, китайский народ не только больше не желает быть в подчинении, но и стремится к своим целям, у нас есть свои приоритеты. Поэтому противостояние при определённых обстоятельствах перерастёт в решающую битву, уклонение от неё бессмысленно и лишь ускорит поражение.Последнее время все международные СМИ наперебой пишут о Трампе. Трамп, дескать, обвиняет несколько дней молчавшего Байдена, в том, что он живёт во времена холодной войны, отстаёт от времени, а Россия больше не СССР. Нам всем вдолбили, что Трамп выступает за союз с Россией только для того, чтобы бороться с Китаем по причинам, которые я описал выше. У России, как вас убеждают, есть выбор, и у Китая есть, и, кстати, был в 2022 году выбор – нам тоже часто на это намекают.И здесь возникает ряд вопросов: смогут ли Трамп и Вэнс реализовать свою пророссийскую и антикитайскую программу? Выучила ли Россия уроки распада СССР? В чём смысл дружбы России с США?Англосаксы умеют манипулировать по своему усмотрению, постоянно пытаются разделять, ломать мировые державы одну за другой, и властвовать. Но такой трюк уже не пройдёт ни с Китаем, ни с Россией. Китай и Россия – ведущие мировые державы, почему мы должны развиваться с оглядкой на США и Европу? Нам нужно выучить уроки и начать развиваться без оглядки на Запад. Думаю, руководители наших стран хорошо это понимают, и поэтому "пророссийская антикитайская стратегия Трампа" обречена на провал.Даже если Трамп победит на президентских выборах в 2024 году и снова придёт к власти в 2025 году, демократы вряд ли откажутся от политической борьбы с победителем. Очевидно, что с 2025 по 2028 годы в США будут продолжаться политические склоки. Не буду пересказывать новости, всем нам хорошо известно, что американское общество находится в неопределённости. Эта неопределённость захватила весь пресловутый коллективный Запад. Американская гегемония неизбежно идёт к распаду, за всей нестабильностью и неопределённостью обстановки в мире, у нас появилась возможность стать по-настоящему свободными и независимыми и продолжить развитие, основанное на наших традициях и мировоззрении. Главное - осознать важность момента и не идти на поводу западной пропаганды. Это относится и к нам, китайцам, и к вам, русским.О том, почему Китай - а мирное разрешение российско-украинского конфликта - в статье "Кирилл Бабаев о визите Кулебы в Пекин: Для Китая конфликт на Украине играет важную негативную роль"
https://ukraina.ru/20230523/1046486944.html
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Сюй Цзицзюнь
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запад, китай, россия, дональд трамп, сюй цзицзюнь, джо байден, эксклюзив
Запад, Китай, Россия, Дональд Трамп, Сюй Цзицзюнь, Джо Байден, Эксклюзив

Главное для Китая и России – не поддаться на провокации: что Трамп грядущий нам готовит?

16:00 28.07.2024
 
© из личного архиваСюй Цзицзюнь
Сюй Цзицзюнь
© из личного архива
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Сюй Цзицзюнь авторы
Сюй Цзицзюнь
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В Соединенных штатах Америки идет беспрецедентная кампания по выборам президента. Исход которой не известен и, возможно, приведет к внутренним потрясениям. Публикуем комментарий постоянного автора Украина.ру из КНР, политического обозревателя, аналитика и блогера Сюй Цзицзюня по поводу предстоящих выборов в США
Не секрет, что многие из моих соотечественников всё-то ещё питают добрые чувства и иллюзии в отношении США, да и всего коллективного Запада. В глазах многих китайцев Запад и экономически развит и богат культурно, социально защищён и полон любви к нам, китайцам.
Однако, если присмотреться, Запад всегда был высокомерен и бескомпромиссен по отношению к нашей стране. После того как восхищение и уважение низов встретилось с презрением и отвращением верхов, естественно, возникает необходимость подавления и подчинения.
Как бы человек ни преклонялся перед сильнейшим, постоянное подавление и отторжение, естественно, порождает чувство унижения. И тогда, взяв сказанное за пример, закономерно возникает вопрос: почему Запад не может мирно сосуществовать с нами, скажем, с Востоком, и сотрудничать для достижения взаимовыгодных целей
Собственно говоря, вышеописанное применимо и к вашей стране. Вы, русские, всегда относили себя к западной цивилизации и веками надеялись на признание со стороны Западной Европы и принятие Америкой, для этого вы даже пошли на распад своей страны, что, в общем-то, так и не привело к дружбе с Западным миром. Вас не взяли. Как не взяли и нас.
Только в 2022 году вы полностью осознали гегемонистские замашки Запада и узость мышления их мира. Таким образом, отказ от иллюзий в отношение Запада и принятие Востока стали для вас новым выбором. Не обижайтесь, но это правда. Для коллективного Запада мы, китайцы, и вы, русские, как это ни парадоксально, - на одно лицо.
Сюй Цзицзюнь
23 мая 2023, 10:45
Сюй Цзицзюнь: кто онОснователь аналитического центра и бывший шеф-редактор китайского журнала "Хуаньцю Цайцзин" ("Глобал Файнэнс")
Противостояния с Западом не избежать! В своей работе я постоянно разъясняю своим соотечественникам, почему Запад не может согласиться на мирное развитие Китая. Среди 1,4 миллиарда китайцев 800 миллионов трудоспособного населения. Наше трудолюбие и непритязательность известны всем.
Китай имеет обширную территорию, множество морских портов и с древних времён ведёт торговлю со всем миром.
Население коллективного Запада - один миллиард человек, из которых 500 миллионов - трудоспособное население, привыкшее к жизни в условиях высокого благосостояния и комфорта, а эффективность труда гораздо ниже, чем у китайских рабочих. Если Китаю будет позволено продолжать мирное развитие, то китайский народ своими руками наверняка сможет вывести экономику Китая на стабильное первое место в мире и даже достичь суммарного показателя западного мира. Это то, чего не смог тогда достичь Советский Союз.
Именно поэтому США и весь западный мир считают, что должны сдерживать развитие Китая. Но времена меняются, китайский народ не только больше не желает быть в подчинении, но и стремится к своим целям, у нас есть свои приоритеты. Поэтому противостояние при определённых обстоятельствах перерастёт в решающую битву, уклонение от неё бессмысленно и лишь ускорит поражение.
Последнее время все международные СМИ наперебой пишут о Трампе. Трамп, дескать, обвиняет несколько дней молчавшего Байдена, в том, что он живёт во времена холодной войны, отстаёт от времени, а Россия больше не СССР. Нам всем вдолбили, что Трамп выступает за союз с Россией только для того, чтобы бороться с Китаем по причинам, которые я описал выше. У России, как вас убеждают, есть выбор, и у Китая есть, и, кстати, был в 2022 году выбор – нам тоже часто на это намекают.
И здесь возникает ряд вопросов: смогут ли Трамп и Вэнс реализовать свою пророссийскую и антикитайскую программу? Выучила ли Россия уроки распада СССР? В чём смысл дружбы России с США?
Англосаксы умеют манипулировать по своему усмотрению, постоянно пытаются разделять, ломать мировые державы одну за другой, и властвовать. Но такой трюк уже не пройдёт ни с Китаем, ни с Россией. Китай и Россия – ведущие мировые державы, почему мы должны развиваться с оглядкой на США и Европу? Нам нужно выучить уроки и начать развиваться без оглядки на Запад. Думаю, руководители наших стран хорошо это понимают, и поэтому "пророссийская антикитайская стратегия Трампа" обречена на провал.
Даже если Трамп победит на президентских выборах в 2024 году и снова придёт к власти в 2025 году, демократы вряд ли откажутся от политической борьбы с победителем. Очевидно, что с 2025 по 2028 годы в США будут продолжаться политические склоки.
Не буду пересказывать новости, всем нам хорошо известно, что американское общество находится в неопределённости. Эта неопределённость захватила весь пресловутый коллективный Запад. Американская гегемония неизбежно идёт к распаду, за всей нестабильностью и неопределённостью обстановки в мире, у нас появилась возможность стать по-настоящему свободными и независимыми и продолжить развитие, основанное на наших традициях и мировоззрении.
Главное - осознать важность момента и не идти на поводу западной пропаганды. Это относится и к нам, китайцам, и к вам, русским.
О том, почему Китай - а мирное разрешение российско-украинского конфликта - в статье "Кирилл Бабаев о визите Кулебы в Пекин: Для Китая конфликт на Украине играет важную негативную роль"
 
ЗападКитайРоссияДональд ТрампСюй ЦзицзюньДжо БайденЭксклюзив
 
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