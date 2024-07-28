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Названы партнёры Харрис на президентских выборах в США

Названы партнёры Харрис на президентских выборах в США - 28.07.2024 Украина.ру

Названы партнёры Харрис на президентских выборах в США

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис сменила Джозефа Байдена в президентской гонке и до 7 августа сможет назвать кандидата в вице-президенты. Рассматриваются три влиятельные персоны

2024-07-28T11:11

2024-07-28T11:11

2024-07-28T11:11

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На должность вице-президента в случае победы кандидата от Демпартии смогут претендовать сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолц. Такой информацией располагает американское информагенство Bloomberg, отслеживающее очередной эпизод предвыборной интриги.По информации информагентства, Харрис предстоит "принять самое важное решение в её зарождающейся президентской гонке". Поэтому её список гораздо шире. Среди возможных кандидатур - министр транспорта Пит Буттиджич и министр торговли Джина Раймондо.Однако именно у Келли, Шапиро и Уолца как "пользующихся общенациональной популярностью" шансы стать кандидатами в вице-президенты наиболее велики. Они лучше справятся с привлечением финансовых пожертвований и голосов в так называемых "колеблющихся" штатах страны.Голосование на выборах резидента США состоится в ноябре. Джозеф Байден стал кандидатом от Демпартии, обещал добыть победу на выборах, однако вышел из президентской гонки. Новым кандидатом стала Камала Харрис – первая темнокожая женщина на посту на посту вице-президента США. Кандидатом от Республиканской партии является Дональд Трамп. Формально в выборной кампании участвуют также независимые кандидаты.Об интригах выборного процесса в США читайте в нашем материале Нужна новая кровь. Лозанский о том, почему deep state решило сменить Байдена на Харрис и отказать Трампу

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новости, выборы, сша, камала харрис, грейс келли, дональд трамп, демократическая партия, bloomberg, республиканская партия, джо байден, президентские выборы, президент сша