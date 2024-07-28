Названы партнёры Харрис на президентских выборах в США - 28.07.2024 Украина.ру
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Названы партнёры Харрис на президентских выборах в США
Названы партнёры Харрис на президентских выборах в США - 28.07.2024 Украина.ру
Названы партнёры Харрис на президентских выборах в США
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис сменила Джозефа Байдена в президентской гонке и до 7 августа сможет назвать кандидата в вице-президенты. Рассматриваются три влиятельные персоны
2024-07-28T11:11
2024-07-28T11:11
новости
выборы
сша
камала харрис
грейс келли
дональд трамп
демократическая партия
bloomberg
республиканская партия
джо байден
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На должность вице-президента в случае победы кандидата от Демпартии смогут претендовать сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолц. Такой информацией располагает американское информагенство Bloomberg, отслеживающее очередной эпизод предвыборной интриги.По информации информагентства, Харрис предстоит "принять самое важное решение в её зарождающейся президентской гонке". Поэтому её список гораздо шире. Среди возможных кандидатур - министр транспорта Пит Буттиджич и министр торговли Джина Раймондо.Однако именно у Келли, Шапиро и Уолца как "пользующихся общенациональной популярностью" шансы стать кандидатами в вице-президенты наиболее велики. Они лучше справятся с привлечением финансовых пожертвований и голосов в так называемых "колеблющихся" штатах страны.Голосование на выборах резидента США состоится в ноябре. Джозеф Байден стал кандидатом от Демпартии, обещал добыть победу на выборах, однако вышел из президентской гонки. Новым кандидатом стала Камала Харрис – первая темнокожая женщина на посту на посту вице-президента США. Кандидатом от Республиканской партии является Дональд Трамп. Формально в выборной кампании участвуют также независимые кандидаты.Об интригах выборного процесса в США читайте в нашем материале Нужна новая кровь. Лозанский о том, почему deep state решило сменить Байдена на Харрис и отказать Трампу
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новости, выборы, сша, камала харрис, грейс келли, дональд трамп, демократическая партия, bloomberg, республиканская партия, джо байден, президентские выборы, президент сша
Новости, выборы, США, Камала Харрис, Грейс Келли, Дональд Трамп, Демократическая партия, bloomberg, Республиканская партия, Джо Байден, президентские выборы, президент США

Названы партнёры Харрис на президентских выборах в США

11:11 28.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
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Кандидат от Демократической партии Камала Харрис сменила Джозефа Байдена в президентской гонке и до 7 августа сможет назвать кандидата в вице-президенты. Рассматриваются три влиятельные персоны
На должность вице-президента в случае победы кандидата от Демпартии смогут претендовать сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолц. Такой информацией располагает американское информагенство Bloomberg, отслеживающее очередной эпизод предвыборной интриги.
По информации информагентства, Харрис предстоит "принять самое важное решение в её зарождающейся президентской гонке". Поэтому её список гораздо шире. Среди возможных кандидатур - министр транспорта Пит Буттиджич и министр торговли Джина Раймондо.
Однако именно у Келли, Шапиро и Уолца как "пользующихся общенациональной популярностью" шансы стать кандидатами в вице-президенты наиболее велики. Они лучше справятся с привлечением финансовых пожертвований и голосов в так называемых "колеблющихся" штатах страны.
Голосование на выборах резидента США состоится в ноябре. Джозеф Байден стал кандидатом от Демпартии, обещал добыть победу на выборах, однако вышел из президентской гонки. Новым кандидатом стала Камала Харрис – первая темнокожая женщина на посту на посту вице-президента США. Кандидатом от Республиканской партии является Дональд Трамп. Формально в выборной кампании участвуют также независимые кандидаты.
Об интригах выборного процесса в США читайте в нашем материале Нужна новая кровь. Лозанский о том, почему deep state решило сменить Байдена на Харрис и отказать Трампу
 
НовостивыборыСШАКамала ХаррисГрейс КеллиДональд ТрампДемократическая партияbloombergРеспубликанская партияДжо Байденпрезидентские выборыпрезидент США
 
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