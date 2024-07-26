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Киев шантажирует Венгрию и Словакию прекращением транзита российской нефти
Киев шантажирует Венгрию и Словакию прекращением транзита российской нефти - 26.07.2024 Украина.ру
Киев шантажирует Венгрию и Словакию прекращением транзита российской нефти
Из-за позиции Венгрии и Словакии по украинской проблеме Киев заблокировал транзит российской нефти в эти страны. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш
2024-07-26T11:58
2024-07-26T11:58
2024-07-26T11:58
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"Украина шантажирует две страны, - Венгрию и Словакию - которые последовательно выступают за прекращение огня и начало мирных переговоров", - цитирует РИА "Новости" заявление Гуйяша в ходе правительственного брифинга.Еврокомиссия ранее одобрила закупку российской нефти Венгрией и Словакией в контексте антироссийских санкций Евросоюза. Однако в конце июля украинские власти фактически заблокировали транзит российской нефти в эти две страны. Минэкономики Словакии подтвердило прекращение поставок нефти российского "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Венгрия обсудила проблему с МИД России и вместе со Словакией пригрозила официальному Киеву применением ответных ограничительных мер.Обострение проблемы транзита российской нефти в ЕС через Украину совпало с дипломатическими успехами Виктора Орбана, о которых вы можете прочитать в нашем материале Тревога Зеленского, СБУ координирует теракты в РФ. Главное на Украине на утро 26 июля
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новости, венгрия, словакия, киев, виктор орбан, владимир зеленский, ес, еврокомиссия, сбу, украина, россия, нефть, транзит
Новости, Венгрия, Словакия, Киев, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, ЕС, Еврокомиссия, СБУ, Украина, Россия, нефть, транзит
Киев шантажирует Венгрию и Словакию прекращением транзита российской нефти
Из-за позиции Венгрии и Словакии по украинской проблеме Киев заблокировал транзит российской нефти в эти страны. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш
"Украина шантажирует две страны, - Венгрию и Словакию - которые последовательно выступают за прекращение огня и начало мирных переговоров", - цитирует РИА "Новости" заявление Гуйяша в ходе правительственного брифинга.
Еврокомиссия ранее одобрила закупку российской нефти Венгрией и Словакией в контексте антироссийских санкций Евросоюза. Однако в конце июля украинские власти фактически заблокировали транзит российской нефти в эти две страны.
Минэкономики Словакии подтвердило прекращение поставок нефти российского "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Венгрия обсудила проблему с МИД России и вместе со Словакией пригрозила официальному Киеву применением ответных ограничительных мер.
Обострение проблемы транзита российской нефти в ЕС через Украину совпало с дипломатическими успехами Виктора Орбана, о которых вы можете прочитать в нашем материале Тревога Зеленского, СБУ координирует теракты в РФ. Главное на Украине на утро 26 июля