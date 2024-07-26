Российская ПВО перехватила украинские беспилотники над двумя областями - 26.07.2024 Украина.ру
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Российская ПВО перехватила украинские беспилотники над двумя областями
Российская ПВО перехватила украинские беспилотники над двумя областями - 26.07.2024 Украина.ру
Российская ПВО перехватила украинские беспилотники над двумя областями
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожила и перехватила украинские беспилотники. Об этом 26 июля сообщило Минобороны РФ
2024-07-26T08:27
2024-07-26T08:27
новости
россия
минобороны
пво
беспилотники
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"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Ростовской областью и два над Курской областью", - перечислили в ведомстве. Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.
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новости, россия, минобороны, пво, беспилотники
Новости, Россия, Минобороны, ПВО, беспилотники

Российская ПВО перехватила украинские беспилотники над двумя областями

08:27 26.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожила и перехватила украинские беспилотники. Об этом 26 июля сообщило Минобороны РФ
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Ростовской областью и два над Курской областью", - перечислили в ведомстве.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.
 
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