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Российская ПВО перехватила украинские беспилотники над двумя областями

Российская ПВО перехватила украинские беспилотники над двумя областями - 26.07.2024 Украина.ру

Российская ПВО перехватила украинские беспилотники над двумя областями

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожила и перехватила украинские беспилотники. Об этом 26 июля сообщило Минобороны РФ

2024-07-26T08:27

2024-07-26T08:27

2024-07-26T08:27

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"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Ростовской областью и два над Курской областью", - перечислили в ведомстве. Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.

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новости, россия, минобороны, пво, беспилотники